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Бате Емо от „Игри на волята“ за болката, която никоя победа не може да заличи

Легендата в българската борба разказва за най-тежките моменти в живота си - трагичната загуба на своя брат при катастрофа и уволнението, което преживява след историческия олимпийски триумф на Семен Новиков в Париж

Надежда Неменски Надежда Неменски

17 октомври 2026, 09:24
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Н ай-възрастният участник в историята на „Игри на волята“ - Бате Емо, отваря вратите на дома си за Ваня Запрянова в новия епизод на „Домът на волята“. Легендата в българската борба разказва за най-тежките моменти в живота си - трагичната загуба на своя брат при катастрофа и уволнението, което преживява след историческия олимпийски триумф на Семен Новиков в Париж.

На 59 години Бате Емо доказа, че възрастта е просто число, като се изправи срещу някои от най-силните участници в „Игри на волята“. Но зад непримиримия характер и спортните успехи се крие история, изпълнена с победи, загуби и тежки лични изпитания.

Пред Ваня Запрянова Бате Емо се връща към един от най-болезнените моменти в живота си - смъртта на своя брат, който загива при пътнотранспортно произшествие. Той разказва за отношенията им, последните им спомени и как човек, свикнал цял живот да се бори и да побеждава, приема загуба, срещу която е безсилен.

Темата за пътната безопасност има особено лично значение за него. Бате Емо си спомня и за тежка катастрофа в Норвегия, при която в автомобила с него са пътували четири деца. Какво се е случило тогава и как този момент е променил отношението му към живота?

В „Домът на волята“ зрителите ще се срещнат и със съпругата на Бате Емо, с която споделят живота си вече 36 години. Двамата разказват за дългогодишната си любов, трудностите, през които са преминали, и цената, която семейството е платило за отдадеността му на спорта. Бате Емо говори и за двете си дъщери и внучето си, както и за моментите, които е пропуснал като баща заради борбата.

Ваня Запрянова отвежда зрителите и на едно от най-важните места в живота му - залата по борба на „Левски“. Именно там Бате Емо се връща към забележителната си спортна кариера, шестте републикански титли и годините, в които е изграждал бъдещи шампиони.

Един от най-емоционалните моменти в разговора е свързан с олимпийското злато на Семен Новиков от Париж 2024. Бате Емо разказва за гордостта от успеха на своя състезател, но и за последвалото разочарование, когато е освободен от треньорския си пост.

Как се чувства човек, който е посветил живота си на спорта, когато след най-големия успех в кариерата му се оказва ненужен? Бате Емо разкрива как е научил за уволнението си, очаквал ли е подобно решение и какво би казал днес на хората, които са го взели.

Разбира се, разговорът няма как да подмине и участието му в „Игри на волята“. Бате Емо коментира напрежението в племето на Ураганите, отношенията си с Боян и Пепи и конфликтите, които предизвикаха бурни реакции сред зрителите. Той прави равносметка на представянето си и отговаря дали възрастта, физическите изпитания или собственият му характер са се оказали най-голямото препятствие на Арената.

От дома му до залата по борба, новият епизод на „Домът на волята“ показва една различна страна на Бате Емо - не само като спортист и треньор, но и като съпруг, баща и човек, преминал през изпитания, много по-тежки от всяка битка на тепиха.

Всичко за “Игри на волята” 8 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст “След Игрите” и дигиталните поредици “Домът на волята” и “По правилата на Мартин” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Автор: Надежда Неменски
Редактор: Надежда Неменски
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