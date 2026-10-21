България

Военен самолет на САЩ кацна на летище „Сарафово“, излетял е от Израел

Според данните машината е излетяла от израелския град Беер Шева

Николай Киров Николай Киров

21 октомври 2026, 17:46
Военен самолет на САЩ кацна на летище „Сарафово“, излетял е от Израел
Източник: istock

А мерикански военен самолет Boeing C-17A Globemaster III е кацнал на летище „Сарафово“ в Бургас. Това сочат данните на сайта за проследяване на полети в реално време Flightradar24, цитирани от NOVA

Според данните машината е излетяла от израелския град Беер Шева. Самолетът е летял над Средиземно море преди да се преземи в Бургас минути след 12:00 ч. българско време.

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Кацането на американския военнотранспортен самолет съвпада със засиленото наблюдение и контрол над Черно море днес. По-рано днес МО съобщи, че екипажи на самолети F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 изпълняват задачи по патрулиране, наблюдение и разузнаване на въздушното пространство над териториалното море на България.

Съединените щати поддържат постоянно военно присъствие в Израел във военновъздушната база „Машабим“ на израелските военновъздушни сили. Тя се намира близо до училището за противовъздушна отбрана на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), в пустинята Негев, южно от град Беер Шева.

C-17A Globemaster III е стратегически тежък военно-транспортен самолет. Този модел представлява гръбнака на американската военна логистика, комбинирайки големия капацитет на стратегическите самолети с гъвкавостта на тактическите машини.

Американски военeн самолет e извършил полет над Черно море край България

Основното предимство на C-17A е способността му бързо да пренася изключително тежки товари, като бойни танкове M1 "Ейбрамс", бронирани машини, хеликоптери или над 100 парашутисти, на трансконтинентални разстояния. За разлика от други големи транспортни самолети той може да каца и да излита от неукрепени, къси и груби писти и дори да се движи на заден ход.

Машината влиза официално на въоръжение във ВВС на САЩ през 1995 г. и оттогава активно участва във всички основни военни операции на Вашингтон, включително в Ирак и Афганистан, както и при мащабни хуманитарни мисии за евакуация и доставяне на помощ при бедствия по целия свят.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
американски военен самолет Сарафово
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