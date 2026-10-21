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Пенсионните системи в Европа са сред най-добрите в света, но колко са сигурни?

Нидерландия е с най-добрата пенсионна система в света за четвърта поредна година. Испания и Франция плащат добри пенсии, но получават слаби оценки за устойчивост. България не е включена в индекса

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

21 октомври 2026, 17:31
Пенсионните системи в Европа са сред най-добрите в света, но колко са сигурни?
Източник: istock

Нидерландия има най-добрата пенсионна система в света. Това показва Глобалният пенсионен индекс на Marsh и CFA Institute за 2026 г., който сравнява 55 пенсионни системи, обхващащи 66% от населението на планетата. Данните са представени от Euronews.

Нидерландия получава 85,8 точки от 100 възможни, следвана от Дания с 84,1 и Исландия с 84,0. Те са единствените европейски държави с най-високата оценка „А“. В тази група влизат още Сингапур, Израел и Австралия.

Всяка система се оценява по три показателя – доколко пенсиите са адекватни, дали системата ще може да продължи да ги плаща в бъдеще и доколко са силни управлението и защитните ѝ механизми. Поотделно класирането изглежда различно: Кувейт е първи по адекватност, Дания – по устойчивост, а Финландия – по интегритет.

Защо Нидерландия е първа

За да оглави общата класация, една система трябва да съчетава добри пенсии с дългосрочна устойчивост и висок интегритет. Тази комбинация отрежда на Нидерландия първото място за четвърта поредна година.

Докладът описва нидерландската система като стабилна. Държавната пенсия гарантира надежден минимален доход, а допълнителните професионални пенсии обхващат по-голямата част от работещите. Големият обем инвестирани пенсионни активи помага да се гарантират бъдещите плащания, а строгата регулация и защита на участниците изграждат доверие.

Най-доброто място за пенсия в чужбина вече не е в Европа

В момента страната реформира системата си. Тя преминава от обещани пенсии, обвързани със заплатата и стажа, към индивидуални пенсионни сметки, които зависят пряко от вноските и доходността от инвестициите.

Как се нареждат останалите в Европа

След Нидерландия, Дания и Исландия идват Швеция, Финландия и Норвегия, следвани от Швейцария, Великобритания, Франция, Ирландия, Белгия, Германия, Португалия и Хърватия. Те са с оценка „B+“ или „B“ – системи със стабилна структура, но и с области за подобрение.

Испания, Полша, Италия и Австрия попадат в категориите „C+“ и „C“. Системите им имат добри страни, но и сериозни рискове, които могат да подкопаят ефективността или устойчивостта им. В тези категории са и САЩ и Китай – двете най-големи икономики в света.

Най-ниско в Европа е класирана Турция, която има най-слабата оценка за ресурси и финансиране сред оценените европейски държави.

От общо 19 европейски държави в индекса България не е включена.

Добри пенсии днес, въпросителни за утре

Докладът отчита, че няколко големи европейски системи плащат добри пенсии, но са изправени пред сериозни предизвикателства с дългосрочното финансиране. Най-уязвими в това отношение са Австрия, Италия и Испания.

Контрастът е най-ярък при Испания – четвъртата по големина икономика в ЕС получава 83 точки за адекватност, но едва 33 за устойчивост. Франция, втората по големина икономика в ЕС, има 85 точки за адекватност и само 49,3 за устойчивост.

Как пет държави показват на хората каква пенсия ги чака

Причината е демографията. Хората живеят по-дълго, а по-ниската раждаемост означава, че все по-малко хора влизат на пазара на труда, за да финансират пенсиите.

„Едно от основните предизвикателства за пенсионните системи без фондове е, че се очаква броят на пенсионерите спрямо този на работещите да се увеличи значително през следващите десетилетия“, казва пред Euronews Business Греъм Пиърс, глобален ръководител на направление „Дефинирани доходи“ в Marsh. В тези системи вноските на днешните работещи плащат пенсиите на днешните пенсионери, вместо да се инвестират за собствените им бъдещи пенсии.

Централните банкери също предупреждават

Тревога изразиха и управителите на централните банки в най-големите икономики в еврозоната. През май 2026 г. президентът на Бундесбанк Йоахим Нагел заяви пред „Хенделсблат“, че обвързването на пенсионната възраст в Германия с продължителността на живота след 2031 г. би могло да помогне. Той определи новата частна пенсионна схема, която влиза в сила в началото на 2027 г., като важна стъпка, но предупреди, че тя няма да е достатъчна.

Същия месец тогавашният управител на Банк дьо Франс Франсоа Вилероа дьо Гало предупреди пред „Фигаро“, че финансирането на публичните разходи с дефицити прехвърля разходите върху по-младите поколения. „Прехвърляме тежестта на дълга и пенсиите върху нашите деца“, каза той.

Забравете Испания: Ето коя държава е №1 за пенсиониране през 2026 г.

През септември 2026 г. Европейската комисия също призова за допълнително спестяване успоредно с държавните пенсии. Тя предупреди за риска твърде много хора да се сблъскат с рязък спад в доходите си при пенсиониране.

Какво предлага докладът

За да остане устойчива системата, без да се вдига пенсионната възраст или да се режат пенсиите, правителствата ще трябва да намерят допълнителни приходи. Според Греъм Пиърс това може да стане с по-високи данъци или осигуровки, или като се насърчат тези, които могат и искат, да работят по-дълго – което също ще донесе приходи.

Докладът препоръчва по-широк обхват на частното пенсионно осигуряване за наетите и самонаетите, по-добро управление и прозрачност на частните пенсионни планове, вдигане на пенсионната възраст в съответствие с ръста на продължителността на живота в добро здраве и подкрепа за хората да работят по-дълго, за да спестят повече.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: Euronews    
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