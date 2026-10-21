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Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon и спортни колекционерски карти от камион

Стотици ценни карти са изчезнали от товарен автомобил на FedEx в Калифорния. Сред потърпевшите е колекционер, чиито 104 карти са били застраховани за над 150 000 долара

Василена Василева Василена Василева

21 октомври 2026, 09:32
Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon и спортни колекционерски карти от камион
Източник: iStock Photos

С тотици редки колекционерски карти, включително ценни карти Pokémon и спортни карти, на обща приблизителна стойност от 963 000 долара са откраднати от камион на куриерската компания FedEx в Санта Ана, щата Калифорния. Това съобщи полицията, цитирана от ABC7.

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Обирът е извършен на 13 октомври пред офиса на Professional Sports Authenticator (PSA) - компания, която проверява автентичността на колекционерски карти и оценява състоянието им.

Според полицията крадците са отмъкнали два цели палета с колекционерски карти, както и част от съдържанието на трети палет, след като проникнали в товарния автомобил.

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„Палетите съдържаха различни колекционерски карти, включително спортни карти и карти Pokémon“, посочват от полицията в Санта Ана.

Оценката за стойността на откраднатото към момента е приблизителна. „Точната стойност на откраднатите предмети все още не е установена“, уточняват властите.

  • Крадците действали, докато шофьорът отсъствал

Според информация на изданието The Athletic, цитирано от ABC7, камионът е бил разбит в период от 60 до 90 минути, през който шофьорът не бил при автомобила.

Картите принадлежат на колекционери от различни части на САЩ, които ги изпратили на PSA за удостоверяване на автентичността и оценка на състоянието им.

Към 20 октомври няма съобщения за арестувани във връзка с обира. Разследването продължава.

Компанията Collectors, която е собственик на PSA, заяви, че съдейства на полицията и на куриера. Оттам съобщиха, че сертификатите на изчезналите карти са деактивирани, а партньорите им на пазара са предупредени да следят за появата на редки и серийно номерирани екземпляри.

„Екипът ни за обслужване на клиенти се свърза пряко със засегнатите и организира обезщетения въз основа на справедливата пазарна стойност“, посочват от компанията. Оттам допълват, че разбират колко тежка е загубата за колекционерите, за които картите често са много повече от финансов актив.

От FedEx също заявиха, че сигурността на пратките на клиентите е приоритет и че компанията работи с местните правоохранителни органи по разследването.

  • Колекционер загубил 104 карти, застраховани за над 150 000 долара

Сред потърпевшите е колекционер, известен в интернет с името Sky-B Cards. Той съобщи във видео в YouTube, че сред откраднатите предмети са 104 карти, които изпратил за оценка в PSA.

По думите му платил над 8000 долара за услугата, а картите били застраховани за повече от 150 000 долара.

„Това бяха 104 карти, които събирах в продължение на две години. Има много незаменими карти, които никога повече няма да видя. Честно казано, именно това боли най-много, освен че съм напълно финансово съсипан“, каза колекционерът във видеото.

  • Поредна кражба на скъпи карти Pokémon

Обирът е поредният случай на кражба на ценни карти Pokémon в Южна Калифорния и други части на САЩ. През последните години стойността на някои колекционерски екземпляри се увеличи значително, което ги превърна в привлекателна цел за крадци.

През февруари крадци проникнаха в магазин за колекционерски предмети в Анахайм, като пробиха дупка в стената от съседен обект, в който също били влезли. Те откраднаха карти Pokémon на стойност десетки хиляди долари. Записи от охранителни камери показали как трима души разбиват стъклени витрини, вземат стотици карти и напускат магазина за по-малко от 10 минути.

През април при подобен обир в магазина Elite Sports Cards в Чикаго бяха откраднати карти Pokémon на стойност 100 000 долара, съобщи собственикът му пред местна телевизия на ABC.

Джаред Маст, президент на Mast Wealth Management Group, която работи с алтернативни инвестиции, включително колекционерски предмети, заяви пред ABC News през април, че стойността на картите Pokémon се е повишила рязко.

„Бих казал, че като цяло през последните 12 месеца цените са се увеличили между 200 и 300 процента“, посочи той.

По думите на Маст през последното десетилетие е имало няколко вълни на поскъпване. Една от тях започнала през 2016 г. с появата на мобилната игра Pokémon Go, а друга - през 2019 и 2020 г., когато известни личности, сред които Логан Пол, започнали да инвестират в колекционерски карти.

Редактор: Василена Василева
Източник: ABC7, ABC News    
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