Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената

33-годишният бодибилдър Матеуш Хмура почина, след като припадна по време на състезание в Англия. Инцидентът е станал в неделя, 18 октомври, по време на PCA British Finals в Telford International Centre.

Полският състезател е участвал в категорията Classic Bodybuilding Medium, когато внезапно паднал на сцената пред останалите културисти и публиката. На място веднага му е била оказана медицинска помощ.

Bodybuilder Mateusz Chmura Dies at 33 After Collapsing on Stage During Competition https://t.co/khyEkHYCuu — GENERATION IRON (@GenerationIron) October 19, 2026

Хмура е бил транспортиран с линейка до болница, но въпреки усилията на медиците е починал.

Смъртта му е била потвърдена от организаторите на следващия ден, съобщават международни и полски медии, сред които CNN Brasil, Fitness Volt и Sport.pl.

Състезанието е било временно прекъснато, докато медиците са оказвали помощ на спортиста. След като той откаран в болница, организаторите са провели среща с останалите участници и са решили надпреварата да продължи. В този момент те все още не са знаели, че Хмура е починал.

Съболезнования от организаторите

Асоциацията по физическа култура (Physical Culture Association, PCA) публикува официално съобщение, в което изрази съболезнования на съпругата, семейството и приятелите на състезателя.

Организаторите благодариха на медицинските екипи и на хората от публиката, които са се включили в опитите за спасяването му. Те призоваха да бъде уважено личното пространство на близките му.

Хмура е живеел в английския град Уейкфийлд. Според специализирания портал FrontDouble той е направил дебюта си в състезателния бодибилдинг само две седмици преди трагедията. На 4 октомври е завършил на второ място в турнира PCA First Timers в Йоркшир.

На 19 октомври Хмура е трябвало да отпразнува 34-ия си рожден ден.

Към 21 октомври точната причина за смъртта му не е публично оповестена. Няма потвърдена информация, че инцидентът е свързан с употреба на забранени препарати, обезводняване или друг конкретен фактор.

Какви са рисковете от екстремната подготовка за състезание

Случаят отново насочва вниманието към здравните рискове, свързани с някои практики в състезателния бодибилдинг. За да постигнат максимално изразен мускулен релеф преди излизане на сцената, част от състезателите прибягват до крайни хранителни режими, рязко ограничаване на течностите и употреба на диуретици. При някои спортисти се използват и анаболни стероиди или други препарати за увеличаване на мускулната маса и подобряване на физическото представяне.

Това не означава, че всички бодибилдъри използват подобни вещества или че те са причина за конкретния инцидент. Медицинските изследвания обаче показват, че злоупотребата с такива препарати и екстремните методи за подготовка могат да създадат сериозни рискове за здравето.

Обезводняването и диуретиците могат да бъдат опасни

Диуретиците са лекарства, които увеличават отделянето на вода и соли чрез урината. В бодибилдинга някои състезатели ги използват неправомерно, за да намалят задържането на течности под кожата и да направят мускулите си по-релефни преди състезание.

Прекомерната загуба на течности може да доведе до тежко обезводняване, спадане на кръвното налягане, замайване, слабост и мускулни крампи. Особено опасно е нарушаването на електролитния баланс, включително понижаването на нивата на калий, който е необходим за нормалната работа на мускулите и сърцето.

Тежките електролитни нарушения могат да предизвикат опасни нарушения на сърдечния ритъм, а при сериозни случаи да застрашат живота. Диуретиците могат да причинят и увреждане на бъбреците. Рисковете се увеличават при комбиниране с ограничаване на водата, тежки тренировки и други препарати.

Според медицинската информация на клиниката „Майо“ злоупотребата с диуретици с цел подобряване на спортното представяне може да има фатални последици.

Забранените препарати крият рискове за сърцето

Анаболно-андрогенните стероиди се използват от някои спортисти за увеличаване на мускулната маса и силата. Неправомерната им употреба, особено във високи дози и в комбинация с други вещества, може да има сериозни последствия.

Научни обзори свързват злоупотребата с анаболни стероиди с високо кръвно налягане, неблагоприятни промени в холестерола, увреждане на сърдечния мускул, нарушения на сърдечния ритъм и повишен риск от тромбози. Възможни са също увреждания на черния дроб и бъбреците, както и хормонални и психични проблеми.

Изследване, публикувано през 2025 г. в European Heart Journal, анализира данни за 20 286 мъже, участвали в състезания на Международната федерация по бодибилдинг и фитнес (IFBB) между 2005 и 2020 г. Изследователите установяват 121 смъртни случая през проследявания период, 73 от които са определени като внезапни, включително 46 внезапни сърдечни смъртни случая. Сред починалите с внезапна сърдечна смърт има и състезатели, които все още активно участвали в надпревари.

Авторите отбелязват, че професионалните бодибилдъри в изследваната група са имали по-висок риск от внезапна сърдечна смърт спрямо аматьорите. Проучването обаче не доказва, че всички тези смъртни случаи са причинени от допинг или от конкретен метод за подготовка.

Специалистите подчертават, че рисковете могат да произтичат от съчетание на различни фактори, включително съществуващи сърдечни заболявания, употреба на препарати, екстремно обезводняване и тежки физически натоварвания.

Засега няма данни, които да позволяват тези фактори да бъдат свързани със смъртта на Матеуш Хмура. Причината за трагедията предстои да бъде установена.