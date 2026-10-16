Фермер случайно откри 8-метрова статуя на Рамзес II

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О бикновен работен ден в нивата превръща египетския фермер Халед ал-Шахат в герой за световната археология. Докато обработва земята си в провинция Ал-Гарбия в делтата на Нил, той попада на необичаен розов камък. Вместо да замълчи или да опита да продаде находката на черния пазар, земеделецът веднага сигнализира на властите - решение, което води до разкриването на безценни древни артефакти, съобщи CBS News.

(Във видеото: За първи път: В Лондон показаха саркофага на Рамзес II)

„Работех на нивата си в петък, когато попаднах на този необичаен камък. Веднага уведомих съответните институции и те дойдоха да го изследват“, разказва Ал-Шахат.

Розов гранит и 8-метрова статуя на Великия фараон

Пристигналите на място археолози установяват, че камъкът е блок от розов гранит с дължина 1,3 метра, върху който са изсечени титлите на фараона Рамзес II (управлявал Египет от 1279 г. пр.Хр. до 1213 г. пр.Хр.) - „Крало на Горен и Долен Египет“ и „Син на Ра“.

Последвалите разкопки край блока бързо разкриват колосална глава от статуя на Рамзес II с височина 1,6 метра. На нея фараонът е изобразен с двойната корона- символ на обединението на Горен и Долен Египет. Според учените, въз основа на размера на главата, цялата статуя е била с височина от зашеметяващите 8,5 метра.

An Egyptian farmer found "an unusual stone." It led archaeologists to pieces of statues for an ancient king. https://t.co/JWfsYTck87 — CBS News (@CBSNews) October 16, 2026

В близост археолозите откриват и втора статуя от розов гранит с запазени черти на лицето, както и части от каменна колона с пълната царска титла на владетеля: „Силният бик, обичан от Маат“.

„Бях изненадан и щастлив, когато откриха още и още артефакти. Археолозите ми казаха, че това откритие може напълно да промени историята на целия район“, споделя фермерът.

Награда за честността: Поклонение в Светите земи

Примерното поведение на Халед ал-Шахат не остана незабелязано. Министърът на туризма и антиките на Египет Шериф Фати лично посети родното село на фермера, за да го почете пред семейството му и неговите съселяни.

В знак на благодарност за неговата съвестност и гражданско съзнание, министърът връчи на Ал-Шахат и съпругата му почетна грамота и безплатно пътуване до Саудитска Арабия за извършване на свещеното мюсюлманско поклонение Умра.

Археологическите разкопки в нивата на фермера продължават, като учените се надяват да разкрият целия архитектурен комплекс, скрит под египетската земя от хилядолетия.