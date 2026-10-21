Германия повиши нивото на опасност от руски саботажи

Г ерманската армия повиши нивото на риска от руски саботаж до „значително“, съобщи пред ДПА говорител на Министерството на отбраната на Федералната република.

Бундесверът аргументира оценката си за повишаване на риска с неотдавнашни инциденти, включително откриването на части от дрон близо до военновъздушна база в Северна Германия.

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Тези инциденти подчертават факта, че сега Русия „почти със сигурност има капацитета, а твърде вероятно и засиленото намерение“ да предприеме действия срещу части и обекти на германската армия.

Говорител на министерството на отбраната каза, че в момента се анализира възможността за разширяване на мерките за сигурност. Той обаче подчерта, че това е стандартна процедура.

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Германия понастоящем е най-големият доставчик на военна помощ за Украйна и в състояние на повишена тревога, откакто през август близо до украински товарен самолет на летището в Лайпциг бяха открити дронове с експлозиви. Берлин официално обвини Русия в опит за атака, а Москва отхвърли тези твърдения.