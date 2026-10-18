Любопитно

Фифо от „Игри на волята“: Защо отново не успя да победи Алекса?

Един от най-силните участници в историята на предаването гостува на Мартин Кънев в новия епизод на „По правилата на Мартин“

18 октомври 2026, 09:26
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Е дин от най-силните участници в историята на „Игри на волята“ - Фифо, гостува на Мартин Кънев в новия епизод на „По правилата на Мартин“. Двамата се срещат във фитнеси Pulse, където ги очаква специално спортно предизвикателство, но преди това Фифо прави любопитни разкрития за участието си в звездния турнир.

Съдбата отново изправи Фифо срещу големия му съперник Алекса, но този път в още по-необичайна ситуация - негов съотборник се оказа съпругата на Алекса, Елица. Пред Мартин Кънев Фифо коментира загубата и отговаря на провокативния въпрос дали Елица умишлено е саботирала представянето му.

Извън Арената животът на Фифо се е променил много - той вече е баща. В откровен разговор разказва за родителството, възпитанието на децата и предизвикателствата пред младите семейства в България. Говори и за професионалния си път, работата като електроинженер и амбициите си в кросфита.

Като част от екипа на официалните треньори на „Игри на волята“ Фифо споделя и ценни съвети за бъдещите участници в екстремното риалити. Но дали самият той е готов за ново изпитание?

В епизода Фифо и Мартин се изправят един срещу друг в спортна битка във фитнеси Pulse.

Кой ще победи и ще успее ли Мартин да наложи своите правила на един от най-подготвените атлети в „Игри на волята“?

 

Всичко за “Игри на волята” 8 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст “След Игрите” и дигиталните поредици “Домът на волята” и “По правилата на Мартин” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

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