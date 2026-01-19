Президентът Румен Радев с извънредно обръщение към българския народ

В очакване на предсрочния вот: Кой ще бъде служебен премиер и ще влезе ли президентът в надпреварата

"Евро", "безобразие" и "протест" са думите на 2025 г. за България

Издирват шофьора, избягал след тежката катастрофа край Ловеч, в която загинаха баща и дъщеря

След Варна и Добрич: Кои области са на прага на грипна епидемия

Сценарият „Оставка“: Какво ще се случи, ако Румен Радев напусне „Дондуков“ 2 довечера?

П резидентът Румен Радев ще направи обръщение към българския народ, обявиха от пресцентъра на държавния глава.

Днес, 19 януари, от 19.00 часа държавният глава Румен Радев ще направи обръщение към българския народ, става ясно от прессъобщението, изпратено до медиите.

Обръщението вероятно е свързано с избора на служебен премиер и предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Както и вероятно ще има някаква развръзка въпросът „Ще участва ли президентът Радев на предстоящите избори?”

Изявлението на държавния глава идва и на фона на спекулации, че ще подаде оставка, за да се включи в предстоящите избори. От възстановяването на президентската институция нито един български държавен глава не е напускал поста си чрез оставка.

В неделя пред журналисти председателят на НС Рая Назарян заяви, че при евентуална оставка на президента Руен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова, тя, в ролята си на председател на Народното събрание, би поела поста, както е посочено в Конституцията.

В Конституцията на Република България процедурата при предсрочно прекратяване на пълномощията на президента (включително при оставка) е разписана ясно в Глава четвърта: Президент на републиката.

Основните текстове, които регулират тази ситуация, са чл. 97 и чл. 94. Ето точното съдържание и процедурата стъпка по стъпка:

1. Основание за прекратяване (Член 97)

Според чл. 97, ал. 1, т. 1, пълномощията на президента се прекратяват предсрочно при подаване на оставка пред Конституционния съд. Важно: Оставката не се подава пред Народното събрание, а пред КС.

2. Кой поема властта? (Член 97, ал. 3 и 4)

Ако президентът подаде оставка, неговите функции се поемат от вицепрезидента.

Чл. 97, ал. 3: „При предсрочно прекратяване пълномощията на президента неговите функции се изпълняват от вицепрезидента до произвеждането на избори.“

3. Какво става, ако и вицепрезидентът не може да встъпи? (Член 97, ал. 4)

В случай че вицепрезидентът също е в невъзможност да изпълнява длъжността (например ако и двамата подадат оставка едновременно), властта преминава в ръцете на председателя на парламента:

Чл. 97, ал. 4: „Ако вицепрезидентът е в невъзможност да встъпи в длъжност, правомощията на президента се изпълняват от председателя на Народното събрание до избирането на президент и вицепрезидент.“

4. Срок за нови избори (Член 94)

След като правомощията бъдат прекратени, държавата трябва да организира нови избори в кратък срок:

Чл. 94: „При предсрочно прекратяване на пълномощията на президента... избори за нов президент се произвеждат в двумесечен срок.“

Прецедентът с Блага Димитрова

Блага Николова Димитрова е българска поетеса, писателка, литературен критик и политик, която е служила като вицепрезидент на Република България от 22 януари 1992 г. до 6 юли 1993 г. след първите демократични президентски избори в страната.

Тя подава оставка от поста вицепрезидент на 30 юни 1993 г., като официално адресира своята оставка пред Конституционния съд на Република България. В оставката си тя заявява, че се оттегля, за да остане „свободен гражданин“, а не „безправен и неволен заложник на прикрити действия“.

Причината за оставката ѝ е остро политическо несъгласие с президента Желю Желев, в резултат на което тя решава, че не може да продължи да изпълнява функциите си. Този акт остава един от малкото случаи в най‑новата българска история, в които високопоставен държавник доброволно се оттегля преди изтичането на мандата си.