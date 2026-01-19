България

Президентът Румен Радев с извънредно обръщение към българския народ

19 януари 2026, 14:03
Сценарият „Оставка“: Какво ще се случи, ако Румен Радев напусне „Дондуков“ 2 довечера?

Сценарият „Оставка“: Какво ще се случи, ако Румен Радев напусне „Дондуков“ 2 довечера?
След Варна и Добрич: Кои области са на прага на грипна епидемия

След Варна и Добрич: Кои области са на прага на грипна епидемия
НС продължава работата по Изборния кодекс

НС продължава работата по Изборния кодекс
Фалит на туроператор? Нов гаранционен фонд предвижда защита на клиентите

Фалит на туроператор? Нов гаранционен фонд предвижда защита на клиентите
Издирват шофьора, избягал след тежката катастрофа край Ловеч, в която загинаха баща и дъщеря

Издирват шофьора, избягал след тежката катастрофа край Ловеч, в която загинаха баща и дъщеря
Шокиращи поскъпвания на фризьорските услуги: НАП отчете 291% скок в салон в Бургас

Шокиращи поскъпвания на фризьорските услуги: НАП отчете 291% скок в салон в Бургас

"Евро", "безобразие" и "протест" са думите на 2025 г. за България
В очакване на предсрочния вот: Кой ще бъде служебен премиер и ще влезе ли президентът в надпреварата

В очакване на предсрочния вот: Кой ще бъде служебен премиер и ще влезе ли президентът в надпреварата

П резидентът Румен Радев ще направи обръщение към българския народ, обявиха от пресцентъра на държавния глава.

Днес, 19 януари, от 19.00 часа държавният глава Румен Радев ще направи обръщение към българския народ, става ясно от прессъобщението, изпратено до медиите.

Обръщението вероятно е свързано с избора на служебен премиер и предстоящите предсрочни парламентарни избори. 

Както и вероятно ще има някаква развръзка въпросът „Ще участва ли президентът Радев на предстоящите избори?” 

Изявлението на държавния глава идва и на фона на спекулации, че ще подаде оставка, за да се включи в предстоящите избори. От възстановяването на президентската институция нито един български държавен глава не е напускал поста си чрез оставка.

В неделя пред журналисти председателят на НС Рая Назарян заяви, че при евентуална оставка на президента Руен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова, тя, в ролята си на председател на Народното събрание, би поела поста, както е посочено в Конституцията. 

В Конституцията на Република България процедурата при предсрочно прекратяване на пълномощията на президента (включително при оставка) е разписана ясно в Глава четвърта: Президент на републиката.

Основните текстове, които регулират тази ситуация, са чл. 97 и чл. 94. Ето точното съдържание и процедурата стъпка по стъпка:

1. Основание за прекратяване (Член 97)
Според чл. 97, ал. 1, т. 1, пълномощията на президента се прекратяват предсрочно при подаване на оставка пред Конституционния съд. Важно: Оставката не се подава пред Народното събрание, а пред КС.

2. Кой поема властта? (Член 97, ал. 3 и 4)
Ако президентът подаде оставка, неговите функции се поемат от вицепрезидента.

Чл. 97, ал. 3: „При предсрочно прекратяване пълномощията на президента неговите функции се изпълняват от вицепрезидента до произвеждането на избори.“

3. Какво става, ако и вицепрезидентът не може да встъпи? (Член 97, ал. 4)
В случай че вицепрезидентът също е в невъзможност да изпълнява длъжността (например ако и двамата подадат оставка едновременно), властта преминава в ръцете на председателя на парламента:

Чл. 97, ал. 4: „Ако вицепрезидентът е в невъзможност да встъпи в длъжност, правомощията на президента се изпълняват от председателя на Народното събрание до избирането на президент и вицепрезидент.“

4. Срок за нови избори (Член 94)
След като правомощията бъдат прекратени, държавата трябва да организира нови избори в кратък срок:

Чл. 94: „При предсрочно прекратяване на пълномощията на президента... избори за нов президент се произвеждат в двумесечен срок.“

Прецедентът с Блага Димитрова

Блага Николова Димитрова е българска поетеса, писателка, литературен критик и политик, която е служила като вицепрезидент на Република България от 22 януари 1992 г. до 6 юли 1993 г. след първите демократични президентски избори в страната.

Тя подава оставка от поста вицепрезидент на 30 юни 1993 г., като официално адресира своята оставка пред Конституционния съд на Република България. В оставката си тя заявява, че се оттегля, за да остане „свободен гражданин“, а не „безправен и неволен заложник на прикрити действия“.

Причината за оставката ѝ е остро политическо несъгласие с президента Желю Желев, в резултат на което тя решава, че не може да продължи да изпълнява функциите си. Този акт остава един от малкото случаи в най‑новата българска история, в които високопоставен държавник доброволно се оттегля преди изтичането на мандата си.

 

Румен Радев Президент Държавен глава Обръщение Български народ Пресцентър Прессъобщение Медии 19 януари 19.00 часа
Последвайте ни
Президентът Румен Радев с извънредно обръщение към българския народ

Президентът Румен Радев с извънредно обръщение към българския народ

Сценарият „Оставка“: Какво ще се случи, ако Румен Радев напусне „Дондуков“ 2 довечера?

Сценарият „Оставка“: Какво ще се случи, ако Румен Радев напусне „Дондуков“ 2 довечера?

"Да скача в тигана" - първи политически реакции на обявеното обръщение на президента

Бащата на Сияна пита във Facebook да участва ли в изборите

Бащата на Сияна пита във Facebook да участва ли в изборите

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Това е най-продаваният EV в Китай, струва 8500 евро

Това е най-продаваният EV в Китай, струва 8500 евро

carmarket.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 3 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 3 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 3 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Излъчиха кадри от обира в Лувъра

Излъчиха кадри от обира в Лувъра

Свят Преди 11 минути

На кадрите се виждат двама извършители – единият с черна балаклава и жълта жилетка, другият облечен изцяло в черно с каска за мотоциклет – които проникват в Галерия „Аполон“

<p>&quot;Политиката е най-силният наркотик&quot;: Лена Бориславова намекна, че няма да присъства в листите на ПП</p>

"Пари, власт и кариерни амбиции": Лена Бориславова намекна, че няма да присъства в листите на "Продължаваме промяната"

България Преди 17 минути

От своя страна Делян Добрев от ГЕРБ заяви: Асен Василев е перфектен Сталинист

След 140 години: Саграда Фамилия е по-близо от всякога до завършване

След 140 години: Саграда Фамилия е по-близо от всякога до завършване

Любопитно Преди 1 час

Историята на сградата е пример за дългосрочен архитектурен проект, белязан от смени в ръководството, разрушения и възобновяване на дейностите, всичко това при спазване на първоначалните планове на Антони Гауди

Евростат: Годишната инфлация се е забавила в България, еврозоната и ЕС през декември

Евростат: Годишната инфлация се е забавила в България, еврозоната и ЕС през декември

Пари Преди 1 час

Най-нисък годишен темп на инфлацията се наблюдава в Кипър

Кървава нощ в Банско: Намушкаха мъж след скандал в хотел, задържана е чужденка

Кървава нощ в Банско: Намушкаха мъж след скандал в хотел, задържана е чужденка

България Преди 1 час

26-годишен турист е ранен след конфликт в зимния курорт, полицията задържа 21-годишна жена

<p>&quot;Европа е слаба&quot;: Шоковите мита на Тръмп ни паникьосват (ОБЗОР)</p>

Шоковите мита на Тръмп оставят Европа в паника

Свят Преди 1 час

Седмица на глобална дипломация започва в Брюксел, Вашингтон и Давос

След санкции и арести: Гръцките фермери се изтеглят от блокадите по границите с България

След санкции и арести: Гръцките фермери се изтеглят от блокадите по границите с България

Свят Преди 2 часа

Пети ден протести на границата няма и тежкотоварните камиони преминават без проблем

<p>Появата на принц Хари, която всички чакаха</p>

Принц Хари се появи публично в Лондон за първи път от месеци

Свят Преди 2 часа

Принц Хари се завръща на обществената сцена в Лондон и привлича всички погледи, там започна процесът срещу издателя на Daily Mail

<p>Шокиращите резултати, след като журналист опита диетата на Тръмп&nbsp;</p>

Шокиращи резултати: Журналист опита диетата на Тръмп за една седмица

Свят Преди 2 часа

Прочутата диета на Тръмп е: закуска – нищо, обяд – нищо, вечеря – McDonald’s, KFC, пица или добре изпечена пържола, с дванадесет коли без захар на ден и похапване на Doritos

<p>Германският министър подкрепя Макрон за активиране на &quot;търговската базука&quot;&nbsp;срещу Тръмп</p>

Германският финансов министър подкрепя Макрон за активиране на "търговската базука" на ЕС срещу Тръмп

Свят Преди 2 часа

Германия и Франция могат да се обединят в отговор на Тръмп

VALL представя песента си "Последната сълза" за кастингите за "Евровизия"

VALL представя песента си "Последната сълза" за кастингите за "Евровизия"

Любопитно Преди 2 часа

VALL представя „Последната сълза“ – ефирна и силна песен за новото начало и вътрешната яснота, създадена с Денис Попстоев, която ще излезе на 19.01 и ще прозвучи за първи път на живо на кастингите за "Евровизия"

Валери Божинов: Италианският ми е по-добър от българския, но се уча да пиша на родния език

Валери Божинов: Италианският ми е по-добър от българския, но се уча да пиша на родния език

Любопитно Преди 3 часа

Гост на водещата Елизабет Методиева е легендарният български футболист Валери Божинов, който за първи път застава в подкаст формат и говори по начин какъвто публиката рядко е виждала от него

<p>Тръмп е поканил Путин в Съвета за мир за ивицата Газа</p>

Кремъл: Тръмп покани Путин в Съвета за мир за ивицата Газа

Свят Преди 3 часа

Москва проучва предложението и се надява на контакти във връзка с него с Вашингтон

Меркурий влиза във Водолей: Кои зодии трябва да се радват и кои да внимават

Меркурий влиза във Водолей: Кои зодии трябва да се радват и кои да внимават

Любопитно Преди 3 часа

Макрон се появи на важно събитие с червено око

Макрон се появи на важно събитие с червено око

Свят Преди 3 часа

По-рано той носеше слънчеви очила при инспекция на войските на открито

Сър Киър Стармър, министър-председател на Великобритания

Стармър в челен сблъсък с Тръмп заради Гренландия, пред прага на глобална търговска война ли сме?

Свят Преди 3 часа

В извънредно обръщение от „Даунинг стрийт“ 9, британският премиер Киър Стармър влезе в директен вербален сблъсък с Вашингтон

Всичко от днес

От мрежата

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg
1

Бургас приютява една трета от птиците в Европа

sinoptik.bg

Юлиан Костов в дует с любимата си Мирела Илиева

Edna.bg

Валери Божинов признава за първи път за проблем с писането и че е готов да стане баща отново

Edna.bg

Мане с подробности от случката във финала: Предпочитам да загубя, отколкото да спечеля по този начин

Gong.bg

Жестоки санкции чакат Сенегал заради големия скандал във финала на КАН

Gong.bg

Румен Радев ще направи обръщение към българския народ

Nova.bg

НВО по математика след 10 клас ще включва и задачи по природни науки

Nova.bg