България

Водната криза в Плевен: Областният кризисен щаб се събира на заседание

След анализ се очаква да бъдат обсъдени и нови възможни действия за справяне с проблема

29 август 2025, 07:23
Жена почина след задимяване в дом за възрастни край Карнобат

Жена почина след задимяване в дом за възрастни край Карнобат
Тол таксите за превозни средства над 3,5 тона поскъпват от 1 септември

Тол таксите за превозни средства над 3,5 тона поскъпват от 1 септември
Пожар пламна в

Пожар пламна в "Национален парк Рила"
Съдът потвърди мерките на обвиняемите за трагедията с дете в Несебър

Съдът потвърди мерките на обвиняемите за трагедията с дете в Несебър
Повдигнаха обвинения на Никола Николов - Паскал

Повдигнаха обвинения на Никола Николов - Паскал
Оставиха в ареста учителя, задържан за секс със седмокласничка

Оставиха в ареста учителя, задържан за секс със седмокласничка
Обвиниха служител на ЦГМ за побой

Обвиниха служител на ЦГМ за побой
Откриха ръка от статуя на Херакъл в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

Откриха ръка от статуя на Херакъл в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

О бластният кризисен щаб в Плевен се събира заради продължаващия проблем с водоподаването в града.

На заседанието ще бъде докладван напредъкът по изпълнението на набелязаните мерки от отговорните институции и експерти – „ВиК – Плевен“, Община Плевен, Басейнова дирекция „Дунавски район“ и „Напоителни системи“, информира NOVA.

След анализ се очаква да бъдат обсъдени и нови възможни действия за справяне с кризата.

Заради нарушеното водоснабдяване жителите на Плевен и околните населени места вече многократно организираха протести.

Източник: nova.bg    
плевен безводие кризисен щаб заседание
