Водната криза в Плевен: Областният кризисен щаб се събира на заседание

Откриха ръка от статуя на Херакъл в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

Обвиниха служител на ЦГМ за побой

Оставиха в ареста учителя, задържан за секс със седмокласничка

Съдът потвърди мерките на обвиняемите за трагедията с дете в Несебър

Тол таксите за превозни средства над 3,5 тона поскъпват от 1 септември

Жена почина след задимяване в дом за възрастни край Карнобат

О бластният кризисен щаб в Плевен се събира заради продължаващия проблем с водоподаването в града.

На заседанието ще бъде докладван напредъкът по изпълнението на набелязаните мерки от отговорните институции и експерти – „ВиК – Плевен“, Община Плевен, Басейнова дирекция „Дунавски район“ и „Напоителни системи“, информира NOVA.

След анализ се очаква да бъдат обсъдени и нови възможни действия за справяне с кризата.

Заради нарушеното водоснабдяване жителите на Плевен и околните населени места вече многократно организираха протести.