Сформираха още една комисия, свързана с безводието в Плевен

С формираха още една комисия, свързана с безводието в Плевен, този път към Общинския съвет.

В понеделник сутрин експерти обсъдиха краткосрочни и средносрочни мерки за борба с безводието, а под прозорците на общината отново имаше напрежение.

В неделя хиляди разгневени граждани излязоха на мащабен протест в Плевен заради продължаващата водна криза в града. С викове "Искаме вода!" и "Мафия!", протестиращите замеряха сградите на общината и местното ВиК дружество с празни бутилки и туби от вода в знак на недоволство срещу, по думите им, "умишлените бездействия на институциите", предаде NOVA.

Напрежението ескалира заради тежкия воден режим, на който градът е подложен – вода има само по два часа сутрин и два часа вечер.

Проблемът обаче не е от вчера. Според един от организаторите, Борислав Цветанов, на протеста са се събрали между 8 и 10 хиляди души. "Събра ни една мизерия, един срам. Благодарим на всички, допринесли за този срам, за да можем малко да осмислим в какъв свят живеем", заяви той.

Протестиращите настояват за конкретни и адекватни мерки.

"Искаме граждански контрол на всички изразходвани средства. Искаме парите, от които в годините Плевен е лишаван, те да дойдат час по-скоро от държавата", каза Цветанов.

Той поиска представители на гражданите да бъдат допуснати до кризисния щаб, за да е ясно "какви решения, кои фирми ще ги изпълняват, на какви цени, в какви срокове и какви гаранции дават".

Недоволството сред плевенчани е огромно, а търпението е на изчерпване. Хората носеха плакати с надписи: "Спряхте ни водата! Нарушихте ни правата! Чака ви ръждата!", "Водата е човешко право" и "Стига безхаберие!".

"Проблемът не е, че в момента няма вода. Проблемът е, че няма вода от години, разбирате ли?", сподели възрастна жена. Тя отправи и радикално предложение: "От 1 септември да се спре да се плаща вода, докато нещата не се оправят".

Организаторите предупредиха, че са "заредили барута" и оттук насетне от държавата зависи как ще продължат протестните действия.

"Към момента ние сме мирни, не искаме никакви ексцесии", уточниха те, но дадоха ясен знак, че ако не се предприемат спешни и адекватни мерки, напрежението може да продължи да расте.