Мандат без шанс: Радев връчи първата папка - ГЕРБ-СДС я върнаха

С мятаме, че 29 март е добра дата за провеждането на изборите, заяви Росен Желязков, премиер в оставка, който в качеството си на кандидат за премиер на ГЕРБ-СДС получи от президента Румен Радев и веднага върна неизпълнен проучвателния мандат за съставяне на кабинет.

Желязков каза, че разбирането на ГЕРБ-СДС е изборите да бъдат колкото се може по-скоро. Краят на март е един подходящ момент, защото предстоящите близо два месеца, които ще бъдат изпълнени с тежка политическа риторика, която ще разделя, а няма да обединява българите, може, вместо да мотивира голяма част от избирателите да гласуват, за пореден път да бъде предпоставка да не излязат да гласуват. Затова колкото се може по-скоро ние трябва да проведем изборите, защото 2026 г. е годината, в която предстоят и тези избори, и най-малко още един избор за президент, а кампаниите вече са започнали за всички видове избори, каза Желязков.

Той каза, че кризата не бива да се превръща в политическа и институционална. Затова и нашето разбиране с оглед на това, че сме последователна и предвидима партия, днес е връщане на мандата като неуспешен, посочи Желязков и добави, че така ще даде възможност да се развие конституционната процедура. В момента, в който голяма част от политическите сили заявяват, че търсенето на нова легитимност минава през предсрочни парламентарни избори, вярвам, че в най-скоро време същите следва да бъдат насрочени, каза още Желязков.

Той определи настоящата година като предизвикателната, която би трябвало да бъде година на брането на положителния резултат от това, че сме част от еврозоната, и изрази надежда всичко това да не бъде похабено в политическа риторика, която ще отблъсне инвеститорите и ще ни лиши от положителния инвестиционен потенциал на страната, с който можем да се похвалим и е видно от рейтингите на големите агенции.

Росен Желязков заяви, че тези дни се навършва точно една година от момента, в който е връчил на президента успешно съставения кабинет с очакване Народното събрание да го гласува. За тази една година правителството свърши огромна по обем и значение работа, изпълни своите стратегически цели, независимо от непопулярността на голяма част от решенията и актовете, които нямаха гледаха напред в бъдещето от гледна точка на развитието на обществото, отчете премиерът в оставка. Той отбеляза, че правителството е преминало през шест вота на недоверие и в момента, в който гражданското общество е поискало нова легитимност, кабинетът, воден от разбирането на ГЕРБ-СДС да изповядва стабилност и сигурност за страната, е подал оставка.

Това не го разглеждаме като политическо отстъпление, а е в рамките на демократичните традиции, които следваме през последните три десетилетия, а именно - устойчиво развитие на България и избягване на всяко разделение в обществото в името на благоденствието на народа, каза Желязков. Според него политическото его в такива моменти е на последното място.

Президентът Румен Радев връчи днес папката на кандидата за министър-председател, посочен от най-голямата парламентарна група в Народното събрание – тази на ГЕРБ-СДС.

Според Конституцията следва държавният глава да връчи втори мандат за съставяне на правителство на кандидат за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарна група – в случая тази на „Продължаваме промяната – Демократична България“.

В петък председателят на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че ще върнат мандата. Ще вземем и ще върнем мандата, но ви предупреждавам, че хаосът ще бъде още по-голям, омразата между партиите ще бъде още по-голяма, защото няма политическа класа, с която да можеш да се разбереш, каза Бойко Борисов.

В края на 2025 г. президентът проведе консултации с парламентарните групи, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка. Тогава Радев заяви, че ще връчи първия мандат след 1 януари. Възнамерявам най-скоро да връча мандата на първата по численост парламентарна група, тъй като партиите по време на консултациите ясно заявиха, че не виждат повече живот в 51-вото Народно събрание, каза президентът Румен Радев на 6 януари. Партиите поеха ангажимент за законодателни промени, които да повишат доверието в изборния процес и силно се надявам да го спазят, защото само след броени седмици народните представители ще потърсят доверието на избирателите, а нямат много време за тези законодателни промени, така че да се намали до максимум субективизмът в броенето и отчитането на гласовете, каза още държавният глава.

Според Конституцията, след оставката на кабинета, президентът трябва да започне нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство. Съгласно основния закон, след консултации, президентът възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. Ако в седемдневен срок кандидатът не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за премиер. Ако и в този случай не бъде предложен състав на правителство, отново в едноседмичен срок, президентът възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за премиер.

Ако не се постигне съгласие за правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

Позициите на партиите

По време на консултациите през декември повечето партии изразиха позиции, че в този парламент не може или не трябва да бъде сформирано ново управление и трябва да има предсрочни парламентарни избори.

От ГЕРБ-СДС призоваха държавния глава да определи дата за избори, както и да участва в тях със свой проект, предвид това, че според тях Радев често създавал политически проекти.

Ново управление в това Народно събрание е невъзможно и силно нежелателно, заявиха от "Продължаваме промяната - Демократична България".

От "Възраждане" изразиха позицията, че "колкото по-скоро дойдат новите избори, толкова по-добре".

Събитията, които се случиха, ясно казват, че този парламент е приключил своя реален политически живот, казаха от "ДПС-Ново начало".

Според "БСП-Обединена левица" незрялостта на политическата система и партийният егоизъм са довели до това, че управлението е загубило легитимност.

В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране на управлението, заявиха от "Има такъв народ".

Практически е невъзможно съставянето на кабинет в рамките на 51-вия парламент, смятат от "Алианс за права и свободи".

От "Морал, единство, чест" посочиха, че нямат намерение в този парламент да правят каквато и да е конфигурация.

От "Величие" пък заявиха, че това Народно събрание е абсолютно нелегитимно.

През изминалите събота и неделя имаше и още коментари относно възможността за съставяне на ново правителство в рамките на сегашното 51-во Народно събрание. Ще върнем мандата веднага, за да спестим време и да се проведат по-бързо избори, каза депутатът от ГЕРБ-СДС Делян Добрев. Лидерът на "Продължаваме промяната" и депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) Асен Василев смята, че усилията трябва да се насочат към предсрочния вот, а ако българите искат да станем богата, справедлива и европейска държава, трябва да излязат и да гласуват, като дадат ясен мандат на една партия, която да управлява. Когато мандатът за съставяне на правителство ни бъде връчен, ще го върнем веднага, каза съпредседателят на партия "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев. Според Иван Таков, заместник-председател на Изпълнителното бюро на БСП в оставка и председател на Градския съвет на БСП-София, вниманието на партията трябва да се насочи към подготовка за предстоящи избори, след взетото решение за свикването на конгрес в началото на февруари.

Евентуалните избори ще бъдат осмите парламентарни от 2021 г. насам.