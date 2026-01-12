България

Мандат без шанс: Радев връчи първата папка - ГЕРБ-СДС я върнаха

Дотук се стигна след като правителството на Росен Желязков подаде оставка заради многохилядните протести в страната

Обновена преди 36 минути / 12 януари 2026, 06:52
До 12°С: Идва рязко затопляне след поредицата ледени дни

До 12°С: Идва рязко затопляне след поредицата ледени дни
Студ скова България: Отчетоха -22°C на връх Мусала

Студ скова България: Отчетоха -22°C на връх Мусала
Учениците в Русенско остават вкъщи заради отрицателните температури

Учениците в Русенско остават вкъщи заради отрицателните температури
Опасно ниски температури в понеделник - до минус 6 градуса

Опасно ниски температури в понеделник - до минус 6 градуса
АПИ: Пътищата се почистват от 608 машини, обстановката е спокойна

АПИ: Пътищата се почистват от 608 машини, обстановката е спокойна
Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°

Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°
Терзиев към софиянци: Ще реша проблема с боклука, колкото и да не вярват критиците

Терзиев към софиянци: Ще реша проблема с боклука, колкото и да не вярват критиците
Загинал и ранени при тежка катастрофа на пътя Разград-Попово

Загинал и ранени при тежка катастрофа на пътя Разград-Попово

С мятаме, че 29 март е добра дата за провеждането на изборите, заяви Росен Желязков, премиер в оставка, който в качеството си на кандидат за премиер на ГЕРБ-СДС получи от президента Румен Радев и веднага върна неизпълнен проучвателния мандат за съставяне на кабинет.

Желязков каза, че разбирането на ГЕРБ-СДС е изборите да бъдат колкото се може по-скоро. Краят на март е един подходящ момент, защото предстоящите близо два месеца, които ще бъдат изпълнени с тежка политическа риторика, която ще разделя, а няма да обединява българите, може, вместо да мотивира голяма част от избирателите да гласуват, за пореден път да бъде предпоставка да не излязат да гласуват. Затова колкото се може по-скоро ние трябва да проведем изборите, защото 2026 г. е годината, в която предстоят и тези избори, и най-малко още един избор за президент, а кампаниите вече са започнали за всички видове избори, каза Желязков.

Той каза, че кризата не бива да се превръща в политическа и институционална. Затова и нашето разбиране с оглед на това, че сме последователна и предвидима партия, днес е връщане на мандата като неуспешен, посочи Желязков и добави, че така ще даде възможност да се развие конституционната процедура. В момента, в който голяма част от политическите сили заявяват, че търсенето на нова легитимност минава през предсрочни парламентарни избори, вярвам, че в най-скоро време същите следва да бъдат насрочени, каза още Желязков. 

Той определи настоящата година като предизвикателната, която би трябвало да бъде година на брането на положителния резултат от това, че сме част от еврозоната, и изрази надежда всичко това да не бъде похабено в политическа риторика, която ще отблъсне инвеститорите и ще ни лиши от положителния инвестиционен потенциал на страната, с който можем да се похвалим и е видно от рейтингите на големите агенции.

Росен Желязков заяви, че тези дни се навършва точно една година от момента, в който е връчил на президента успешно съставения кабинет с очакване Народното събрание да го гласува. За тази една година правителството свърши огромна по обем и значение работа, изпълни своите стратегически цели, независимо от непопулярността на голяма част от решенията и актовете, които нямаха гледаха напред в бъдещето от гледна точка на развитието на обществото, отчете премиерът в оставка. Той отбеляза, че правителството е преминало през шест вота на недоверие и в момента, в който гражданското общество е поискало нова легитимност, кабинетът, воден от разбирането на ГЕРБ-СДС да изповядва стабилност и сигурност за страната, е подал оставка.

Това не го разглеждаме като политическо отстъпление, а е в рамките на демократичните традиции, които следваме през последните три десетилетия, а именно - устойчиво развитие на България и избягване на всяко разделение в обществото в името на благоденствието на народа, каза Желязков. Според него политическото его в такива моменти е на последното място. 

Президентът Румен Радев връчи днес папката на кандидата за министър-председател, посочен от най-голямата парламентарна група в Народното събрание – тази на ГЕРБ-СДС.

Според Конституцията следва държавният глава да връчи втори мандат за съставяне на правителство на кандидат за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарна група – в случая тази на „Продължаваме промяната – Демократична България“.

В петък председателят на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че ще върнат мандата. Ще вземем и ще върнем мандата, но ви предупреждавам, че хаосът ще бъде още по-голям, омразата между партиите ще бъде още по-голяма, защото няма политическа класа, с която да можеш да се разбереш, каза Бойко Борисов.

В края на 2025 г. президентът проведе консултации с парламентарните групи, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка. Тогава Радев заяви, че ще връчи първия мандат след 1 януари. Възнамерявам най-скоро да връча мандата на първата по численост парламентарна група, тъй като партиите по време на консултациите ясно заявиха, че не виждат повече живот в 51-вото Народно събрание, каза президентът Румен Радев на 6 януари. Партиите поеха ангажимент за законодателни промени, които да повишат доверието в изборния процес и силно се надявам да го спазят, защото само след броени седмици народните представители ще потърсят доверието на избирателите, а нямат много време за тези законодателни промени, така че да се намали до максимум субективизмът в броенето и отчитането на гласовете, каза още държавният глава.

Според Конституцията, след оставката на кабинета, президентът трябва да започне нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство. Съгласно основния закон, след консултации, президентът възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. Ако в седемдневен срок кандидатът не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за премиер. Ако и в този случай не бъде предложен състав на правителство, отново в едноседмичен срок, президентът възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за премиер.

Ако не се постигне съгласие за правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок. 

  • Позициите на партиите

По време на консултациите през декември повечето партии изразиха позиции, че в този парламент не може или не трябва да бъде сформирано ново управление и трябва да има предсрочни парламентарни избори.

От ГЕРБ-СДС призоваха държавния глава да определи дата за избори, както и да участва в тях със свой проект, предвид това, че според тях Радев често създавал политически проекти.

Ново управление в това Народно събрание е невъзможно и силно нежелателно, заявиха от "Продължаваме промяната - Демократична България".

От "Възраждане" изразиха позицията, че "колкото по-скоро дойдат новите избори, толкова по-добре".

Събитията, които се случиха, ясно казват, че този парламент е приключил своя реален политически живот, казаха от "ДПС-Ново начало".

Според "БСП-Обединена левица" незрялостта на политическата система и партийният егоизъм са довели до това, че управлението е загубило легитимност. 

В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране на управлението, заявиха от "Има такъв народ".

Практически е невъзможно съставянето на кабинет в рамките на 51-вия парламент, смятат от "Алианс за права и свободи".

От "Морал, единство, чест" посочиха, че нямат намерение в този парламент да правят каквато и да е конфигурация.

От "Величие" пък заявиха, че това Народно събрание е абсолютно нелегитимно.

През изминалите събота и неделя имаше и още коментари относно възможността за съставяне на ново правителство в рамките на сегашното 51-во Народно събрание. Ще върнем мандата веднага, за да спестим време и да се проведат по-бързо избори, каза депутатът от ГЕРБ-СДС Делян Добрев. Лидерът на "Продължаваме промяната" и депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) Асен Василев смята, че усилията трябва да се насочат към предсрочния вот, а ако българите искат да станем богата, справедлива и европейска държава, трябва да излязат и да гласуват, като дадат ясен мандат на една партия, която да управлява. Когато мандатът за съставяне на правителство ни бъде връчен, ще го върнем веднага, каза съпредседателят на партия "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев. Според Иван Таков, заместник-председател на Изпълнителното бюро на БСП в оставка и председател на Градския съвет на БСП-София, вниманието на партията трябва да се насочи към подготовка за предстоящи избори, след взетото решение за свикването на конгрес в началото на февруари. 

Евентуалните избори ще бъдат осмите парламентарни от 2021 г. насам.

Вижте в нашата галерия: Румен Радев връчи мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС

Румен Радев връчи мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС
9 снимки
Румен Радев Росен Желязков мандат
Румен Радев Росен Желязков мандат
Румен Радев Росен Желязков мандат
Румен Радев Росен Желязков мандат
Източник: БТА, Николай Трифонов    
Румен Радев ГЕРБ СДС Мандати за правителство Предсрочни парламентарни избори Политическа криза Служебно правителство Консултации при президента ПП ДБ Изборен кодекс Антиправителствени протести
Последвайте ни

По темата

Мандат без шанс: Радев връчи първата папка - ГЕРБ-СДС я върнаха

Мандат без шанс: Радев връчи първата папка - ГЕРБ-СДС я върнаха

До 12°С: Идва рязко затопляне след поредицата ледени дни

До 12°С: Идва рязко затопляне след поредицата ледени дни

Борисов: ГЕРБ има основание да направи заявка, че иска да продължи да управлява

Борисов: ГЕРБ има основание да направи заявка, че иска да продължи да управлява

Пожар избухна зад кулисите на Златните глобуси 2026 (ВИДЕО)

Пожар избухна зад кулисите на Златните глобуси 2026 (ВИДЕО)

С колко се вдига пенсията, ако отложите пенсионирането

С колко се вдига пенсията, ако отложите пенсионирането

pariteni.bg
Шофиране на електромобил през зимата: какво трябва да знаете

Шофиране на електромобил през зимата: какво трябва да знаете

carmarket.bg
Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°
Ексклузивно

Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°

Преди 15 часа
ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари
Ексклузивно

ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари

Преди 12 часа
Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите
Ексклузивно

Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите

Преди 13 часа
Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа
Ексклузивно

Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа

Преди 14 часа

Виц на деня

- Мамо, боли ме коремчето! - Празен стомах така боли! - Теб затова ли те боли главата?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Чеченският лидер Кадиров страда от бъбречна недостатъчност</p>

Чеченският лидер Кадиров страда от бъбречна недостатъчност, Кремъл обсъжда наследници

Свят Преди 8 минути

Кадиров в момента е в собствената си болница в Чечня заедно с членове на семейния му клан

Китай отговори на Тръмп за Гренландия

Китай отговори на Тръмп за Гренландия

Свят Преди 10 минути

Китайското министерство на външните работи защити арктическите си операции

,

Еврото дойде през 2002. Германците още обменят марки

Свят Преди 1 час

През 2025 германците са обменили в Дойче Бундесбанк близо 53 милиона германски марки - почти толкова, колкото и през 2024 година

След окървавените протести: Иран - ситуацията е "под пълен контрол"

След окървавените протести: Иран - ситуацията е "под пълен контрол"

Свят Преди 1 час

Протестите "станаха насилствени и кървави, за да дадат извинение" за намесата на Тръмп

<p>Фирмите искат служители, които използват AI оптимално</p>

Фирмите не заменят хората с AI, но искат служители, които знаят как да го използват

Технологии Преди 1 час

Изкуственият интелект засега не е заплаха за работните места, а по-скоро възможност. Хората, които могат да го използват пълноценно, се радват на по-голям интерес от работодателите във все повече сфери, казват експерти

<p>Не се пенсионирайте още! Пенсията ви може да скочи с 4% годишно</p>

Колко ще порасне пенсията, ако продължите да работите след пенсиониране

България Преди 1 час

194 700 българи продължават да се осигуряват след навършване на 65-годишна възраст

Димитър Рачков се сгоди с половинката си Виктория

Димитър Рачков се сгоди с половинката си Виктория

Любопитно Преди 1 час

Новината съобщи бъдещата младоженка в социалните мрежи

<p>Тръмп: Отбраната на Гренландия са две кучешки шейни</p>

Доналд Тръмп: Отбраната на Гренландия са две кучешки шейни

Свят Преди 1 час

"Те имат по-голяма нужда от нас, отколкото ние от тях, ще ви кажа това още сега", добави президентът на САЩ

"Битка след битка" и "Хамнет" триумфираха на Златните глобуси

"Битка след битка" и "Хамнет" триумфираха на Златните глобуси

Любопитно Преди 2 часа

Водеща на 83-тата церемония на наградите "Златен глобус" беше комедийната актриса Ники Глейзър

,

Празник е! Ето кой празнува имен ден

Любопитно Преди 2 часа

В 1219 г. свети Сава станал основател на самостойната Сръбска църква

<p>Промяна в курса на еврото</p>

Еврото поскъпна спрямо долара

Пари Преди 2 часа

Единната европейска валута се разменя за 1,1634 долара, или с 0,15 на сто под нивото си от петък

<p>Камион премина през протест за Иран в Лос Анджелис</p>

Напрежение в Лос Анджелис: Шофьор на камион, преминал през протест за Иран, е задържан

Свят Преди 2 часа

Шофьорът, чиято самоличност все още не е установена, е задържан "за допълнително разследване"

Зимна обстановка парализира Истанбул - училищата са разпуснати, отменени са полети

Зимна обстановка парализира Истанбул - училищата са разпуснати, отменени са полети

Свят Преди 2 часа

Служителите с увреждания, пенсионерите, бременните жени и майките с деца под 8 годишна възраст в държавните учреждение и общините ще бъдат в служебен отпуск

Таван се срути в мол в Солун, жена е пострадала

Таван се срути в мол в Солун, жена е пострадала

Свят Преди 2 часа

Жената е транспортирана с линейка до болница

Гутериш е "шокиран" от насилието срещу демонстранти в Иран

Гутериш е "шокиран" от насилието срещу демонстранти в Иран

Свят Преди 2 часа

Най-малко 544 души са били убити по време на масовите протести през последните 15 дни

Скиор загина в Пирин

Скиор загина в Пирин

България Преди 2 часа

Мъжът е бил без каска извън пистата

Всичко от днес

От мрежата

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg
1

Ледено студено начало на седмицата

sinoptik.bg
1

Как студът влияе на кожата

sinoptik.bg

Димитър Рачков предложи брак на половинката си Виктория

Edna.bg

Теодора Духовникова ясно демонстрира колко държи на женското приятелство

Edna.bg

Добруджа си върна футболист, който освободи през лятото

Gong.bg

Манчестър Юнайтед избра новия си мениджър след обрат в последния момент

Gong.bg

Росен Желязков прие и върна мандата на ГЕРБ-СДС за съставяне на кабинет

Nova.bg

Ледено студено начало на седмицата

Nova.bg