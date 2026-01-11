България

АПИ: Пътищата се почистват от 608 машини, обстановката е спокойна

Временно поради обилен снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили по пътя Шипково – Рибарица, както и през проходите Превала и Троянски

11 януари 2026, 21:49
Н астилките по републиканските пътища се почистват от 608 машини, трасетата са почистени, проходими при зимни условия и обстановката е спокойна, работата по третиране продължава. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). 

Сняг вали в 17 области на страната. Това са Благоевград, Велико Търново, Габрово, Кърджали, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково и Шумен, като дейностите по зимно поддържане на републиканската пътна мрежа продължават, за да се гарантира безопасно пътуване, добавиха от пътната агенция. 

Временно поради обилен снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили по пътя Шипково – Рибарица, както и през проходите Превала и Троянски. На прохода Превала има ограничение и за движението с ремаркета и полуремаркета.

Вчера влошените метеорологични условия причиниха падане на скална маса на третокласния път Стойките - Широка лъка и неговото затваряне. През днешния ден частично беше възстановено движението двупосочно в една лента. Продължават дейностите по разчистване и на втората пътна лента. Шофьорите могат да ползват и въведения обходен маршрут: Асеновград – Пловдив – Кричим – Девин – Стойките и обратно. Трафикът се регулира от „Пътна полиция".

Продължава обработката на настилките за осигуряване на безопасно пътуване на шофьорите. Екипите на пътноподдържащите фирми предприемат необходимите действия за осигуряване на движението при зимни условия. За повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя, обясниха също от АПИ. 

От пътната агенция призоваха шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. 

Източник: Александра Крумова/БТА    
