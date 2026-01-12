До 12°С: Идва рязко затопляне след поредицата ледени дни

Терзиев към софиянци: Ще реша проблема с боклука, колкото и да не вярват критиците

И във вторник времето в страната ще остане студено, минималните температури ще са още по-ниски, а дневните слабо ще се повишат. Облачността отново ще се увеличи и на места в Северна България, и в Средногорието ще превали слаб сняг. Вятърът ще е до умерен, от запад-югозапад, се съобщава в седмичната прогноза за времето у нас от 13 до 18 януари, подготвена от дежурния синоптик Марияна Попова от отдела "Прогнози на времето" в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления за вторник (13 януари). Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

В средата на седмицата бързо и чувствително ще има затопляне и максималните температури в четвъртък, 15 януари, ще достигат на места до 10-12 градуса.

В сряда, 14 януари, облачността ще намалее до изясняване, а в четвъртък от запад ще се появи висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.

В петък, 16 януари, вятърът ще отслабне и ще се смени с югоизточен. По поречието на Дунав и в Източна България ще се образува мъгла или ниска облачност, които на места ще се задържат по-дълго и дневните температури там ще остават ниски. В останалата част от страната ще има разкъсана висока облачност и ще бъде доста по-топло.

През почивните дни на много места в равнините, низините и котловините ще бъдe облачно и мъгливо, възможно е на отделни места да преръмява. Повече слънце ще има над Югозападна България, там ще бъде и по-топло, съобщава синоптикът Марияна Попова.