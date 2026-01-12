България

Опасно ниски температури в понеделник - до минус 6 градуса

Максималните температури в по-голямата част от страната ще останат отрицателни, между минус 6° и минус 1°

12 януари 2026, 06:14
В нимание, опасно ниски температури! Това предупреждение отправят синоптиците на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Обявен е жълт код за "студено" време в цялата страна за понеделник, 12 януари.

В понеделник облачността ще е променлива, над много райони намаляваща до незначителна. Ще остане ветровито с умерен, в Северна България, по долината на Струма и в западната част на Горнотракийската низина и временно силен северозападен вятър.

Максималните температури в по-голямата част от страната ще останат отрицателни, между минус 6° и минус 1°.

В София максималните температури ще са около минус 5°.

В Горнотракийската низина и крайните югозападни райони максималните температури ще са малко над нулата.

Източник: НИМХ

При жълт код от НИМХ съветват:

Бъдете внимателни - очакват се много ниски температури. Студеното време крие риск за здравето, особено за чувствителни и хронично болни хора, възрастни, деца и хора без подслон. Препоръчва се ограничаване на престоя на открито, носене на топло облекло и своевременно търсене на медицинска помощ при неразположение.

Източник: НИМХ

Над планините облачността ще е променлива, по-често значителна и на отделни места, главно в Стара планина, ще прехвърча сняг. Ще духа силен, по високите върхове на Рила и Пирин и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 7°, на 2000 метра – около минус 13°.

Над Черноморието в сутрешните часове облачността ще е значителна и на отделни места, главно по южното крайбрежие, все още ще превалява слаб сняг. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от минус 1° на север до на юг. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца. През следващото денонощие ще продължи да се повишава и ще се доближи до средното.

Вижте в нашата галерия: Студената красота на зимата

Студената красота на зимата
14 снимки
зима
зима
зима студ
зима

И във вторник ще остане студено, минималните температури ще са още по-ниски, дневните слабо ще се повишат. Облачността отново ще се увеличи и на места в Северна България и Средногорието ще превали слаб сняг. Вятърът ще е до умерен, от запад-югозапад.

Източник: НИМХ

В сряда ще започне бързо и чувствително затопляне. Облачността ще намалее до изясняване. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.

Източник: НИМХ

Пълна прогноза за времето в страната можете да намерите в Sinoptik.bg

Източник: НИМХ    
Опасно ниски температури Жълт код Метеорологична прогноза Сняг Силен вятър Време в България Прогноза за планини Прогноза за Черноморието Студено време Затопляне
