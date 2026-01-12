Учениците в Русенско остават вкъщи заради отрицателните температури

България

З а повече от 6 часа тази нощ второкласният републикански път между Бяла и Копривец остана затворен за камиони над 12 тона, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов.

Причината е била силно снегонавяване, както и необходимостта от изтегляне на аварирал ТИР, обясни той. Движението за тежкотоварни автомобили е било спряно в този пътен участък в периода от 22:22 часа снощи до 04:34 часа тази сутрин. Навсякъде в региона движението на леки и товарни автомобили се осъществява безпроблемно при зимни условия. 27 снегорина и в момента са на терен и обработват републиканската пътна мрежа срещу обледяване. Няма проблеми при преминаването на граничния преход между Русе и Гюргево, посочи Драганов.

Шофьори в снежен капан над 6 часа по пътя Русе-Бяла

При необходимост кризисните центрове в Бъзън, Сливо поле, Пиргово и гара Бяла са готови да приемат бедстващи хора по пътищата в Северна България, поясняват от БЧК.

Такава необходимост обаче на този етап няма. Областният управител каза още, че въпреки студената нощ и натоварването на електропреносната мрежа във всички населени места от региона има ток. Вчера за няколко часа без ток останаха Ряхово и Сливо поле.

Към момента няма данни за проблеми с телекомуникациите и водоподаването в Русенско. Към момента снежната покривка е 22 см., а температурата на въздуха около -7 градуса. Леденят вятър обаче създава усещане за значително по-студено време.

Шофьори останаха в снежен капан по пътя Русе-Бяла

Очакванията са през деня температурата да спадне с още няколко градуса. Така през целия ден се очаква температурата на въздуха да остане отрицателна. По данни на Национален институт по метеорология и хидрология от сряда времето ще се затопли. 

Припомняме, че днешният ден е обявен за неучебен със заповед на съответните кметове за всички училища в общините Русе, Иваново и Сливо поле. Решението е на база чл. 105 от  Закона за предучилищното и училищното образование и е взето от местната власт след анализ на метеорологичната прогноза и очакваните рискове от силния студ. То обаче не важи за детските градини.

