България

Изпращат в Плевен екипи на ВиК от цялата страна

Те ще трябва да установят всички течове и кражби на вода, съобщи регионалният министър Иван Иванов

26 август 2025, 14:03
Изпращат в Плевен екипи на ВиК от цялата страна
Източник: БТА

Е кипи на ВиК операторите от цялата страна ще бъдат изпратени в Плевен, за да установят всички течове и кражби на вода, съобщи пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, уточнявайки, че днес издава заповед за това.

По думите му проблемът с кражбите е сериозен. Той цитира председателя на управителния съвет на ВиК холдинга, който е съобщил тази сутрин, че има 75% загуби по измервателни уреди. Затова служителите на ВиК Плевен ще бъдат подпомогнати от техни колеги от страната.

"За съжаление пропиляното политическо време се е отразило и на плевенчани. Виждате, че държавата е задвижила целия механизъм, в момента дори кметът на Плевен е в министерството, за да се уточни кои проекти ще отпаднат, кои ще бъдат вкарани в Приложение 3 (за финансиране на приоритетни обекти от бюджета - бел. ред.) още първата седмица на работа на Народното събрание", каза Иванов.

Той допълни, че е разпоредил във всички квартали с нарушено водоподаване в града да бъдат разположени водоноски, независимо от това какъв процент са водозагубите и какъв е режимът.

"Имаше среща вчера с Басейнова дирекция, с всички институции. На ВиК са подадени нови точки, които са от компетентността на Басейнова дирекция, където имаме воден хоризонт и възможност за допълнително сондиране и стигане на водоносни пластове в т. нар. втори водоносен пласт, където е чистата вода. Така че в следващите дни започват и тези сондажи", информира още регионалният министър.

Според него най-важното е в най-кратки срокове да бъдат спрени загубите на вода в Плевен.

"Ще бъдем изключително безкомпромисни, това се случва не само в Плевен, такива проверки са разпоредени в цялата страна. Само един фрапиращ случай ще ви кажа - при проверка в община Рила от 1300 включвания, 1200 са незаконни. Разбирате какъв е мащабът. Това е един изолиран случай. В момента вървят такива масови проверки в цялата страна. Искам да знаят българските граждани, че те са ощетявани от други такива, които се присъединяват незаконно към водоснабдителната мрежа. Ще бъде сложен край. Съветвам всеки един, който има информация за подобно нещо, да не чака да дойде служител на ВиК, а да отиде да подаде сигнал, защото в един момент това ще го остави без вода", призова министър Иванов.

Той добави, че за справяне с водната криза в Плевен няколко са вече предприетите мерки, като първата е установяване на авариите от ВиК оператора и отстраняването им със собствени средства. В средносрочен план е водният цикъл на Плевен, а дългосрочният е построяването на язовир "Черни Осъм", за който тази седмица ще бъде пусната процедурата за избор на изпълнител за проектиране и прединвестиционни проучвания.

Народният представител Валери Лачовски каза, че всички кметове на общини ще имат възможност да внесат приоритетни проекти в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, които ще бъдат извън обхвата на Приложение 3, което ще даде възможност за бързо финансиране на проблемни региони.

Източник: Кореспондент на БТА в Ловеч Светломира Анастасова    
Последвайте ни

По темата

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Полет от Лондон кацна аварийно на отдалечено летище в Русия

Полет от Лондон кацна аварийно на отдалечено летище в Русия

Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня

Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

pariteni.bg
Какво да правя, ако котката ми избяга

Какво да правя, ако котката ми избяга

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 4 часа
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 2 часа
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 1 час
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 3 часа

Виц на деня

Мъж към жена си: – Колко време ти трябва да се приготвиш? – Само пет минути! – Това е добре. – ...След като сиизм ия…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Скръб и бюрокрация: Семейство не може да погребе близка, убита в Украйна</p>

Агония за семейството на хуманитарен работник, убит при руски удар с дрон

Свят Преди 1 час

Има "достатъчно доказателства", за да се потвърди смъртта на Льюис Марфи

Мъжете с тези професии са по-склонни да изневерят

Мъжете с тези професии са по-склонни да изневерят

Любопитно Преди 1 час

Професионалният статус и заетостта могат да бъдат фактори, които определят склонността на мъжете към изневяра, показва проучване на Института за семейни изследвания

Национална гвардия на САЩ - кога и защо Тръмп я мобилизира?

Национална гвардия на САЩ - кога и защо Тръмп я мобилизира?

Свят Преди 1 час

Националната гвардия на САЩ е резервна военна сила, която се активира както за федерални мисии, така и при извънредни ситуации

Изграждат нова детска градина и зелен парк в район „Изгрев“ в София

Изграждат нова детска градина и зелен парк в район „Изгрев“ в София

България Преди 1 час

Столичната община има срок от пет години за реализация на проектите

<p>От хороскопа до Холивуд: Девите сред звездите</p>

От хороскопа до Холивуд: Девите сред звездите

Любопитно Преди 2 часа

Умението им да съчетават разум и чувствителност ги прави едни от най-надеждните и ценени приятели и партньори в зодиака

<p>Как &quot;ягодовите войници&quot; на Тайван се подготвят за война с Китай</p>

Актьорска игра и изкуствена кръв: Как "ягодовите войници" на Тайван се подготвят за война с Китай

Свят Преди 2 часа

„Имаме нужда от тези учения. Китай е реална заплаха“

<p>Човекът зад &quot;Бийтълс&quot;</p>

Човекът зад "Бийтълс" - Брайън Епщайн

Любопитно Преди 2 часа

Епщайн изиграва ключова роля в издигането на групата – от свирене по малки ливърпулски клубове до статута на най-голямата банда в света

<p>Гърция предлага 10-часов работен ден и гъвкаво работно време</p>

Министерството на труда в Гърция въвежда гъвкаво работно време и 4-дневна седмица

Свят Преди 2 часа

Законопроектът остава на обществено обсъждане до 19 септември

<p>&quot;Плаках с глас няколко часа&quot;:&nbsp;Димитров проговори за контузията си от &quot;Уимбълдън&quot;</p>

"Плаках с глас няколко часа": Григор Димитров проговори за контузията си от "Уимбълдън"

България Преди 2 часа

Пред журналисти Димитров сподели, че няма да избързва със завръщането си на корта

Студентите, блокирали Философския факултет в Нови Сад, бяха изведени от сградата

Студентите, блокирали Философския факултет в Нови Сад, бяха изведени от сградата

Свят Преди 2 часа

В момента пред факултета има няколко студенти и граждани

Прокуратурата разследва незаконни гонки на Околовръстното в София

Прокуратурата разследва незаконни гонки на Околовръстното в София

България Преди 2 часа

Нерегламентираните състезания са породили съмнения за осъществено умишлено престъпление

Водно торнадо е засечено над Черно море

Водно торнадо е засечено над Черно море

България Преди 2 часа

За нашия регион водното торнадо не е чак толкова рядко срещано явление

<p>&bdquo;Морска администрация&ldquo; ще следи <strong>атракционите</strong> <strong>с потенциален риск</strong> по нови правила</p>

Караджов: Ще има нови правила, чрез които „Морска администрация“ да следи атракционите с потенциален риск

България Преди 2 часа

При парасейлинга в наредбата се регулира само плавателното средство, обясни министърът

<p>Какво накара президента&nbsp;на Южна Корея да се притеснява от Тръмп?</p>

Президентът на Южна Корея: Екипът ми се страхуваше от "момент като този на Зеленски" по време на срещата в Белия дом

Свят Преди 3 часа

При разговорите с американския президент Ли не прави компромиси относно отношенията с Китай

Какво са мислили древните хора, когато са откривали вкаменелости?

Какво са мислили древните хора, когато са откривали вкаменелости?

Любопитно Преди 3 часа

Находки са били използвани за потвърждаване на вече съществуващи легенди за гиганти, герои и чудовища

Пророческите думи на Мелания Тръмп: Как първата дама предвиди бъдещето си още през 1999 г.

Пророческите думи на Мелания Тръмп: Как първата дама предвиди бъдещето си още през 1999 г.

Любопитно Преди 3 часа

Изглежда, че Мелания е имала предчувствие и го е описала подробно

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Стилист Капанов за трудните моменти – когато губи сина си, семейството и бизнеса

Edna.bg

Меган Маркъл със сълзи на очи: Бях зле, когато не виждах децата си!

Edna.bg

Илиан Илиев обяви състава за Испания и Грузия: дебютант, четирима от Левски и нито един от ЦСКА

Gong.bg

Лудогорец продаде футболист в шампиона на Мароко, обявиха, че прибират солидна сума

Gong.bg

Дете е с опасност за живота след падане от електрическо колело във Видинско

Nova.bg

Желязков обяви предложението на МС за главен секретар на МВР

Nova.bg