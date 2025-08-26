България

Областният управител на Плевен е готов да подаде оставка, ако Желязков я поиска

Росен Желязков заяви, че дава двуседмичен срок за подобряване координацията при решаването на проблема с водата в Плевен

26 август 2025, 18:16
А ко премиерът ми поиска оставката, бих я подал, каза пред журналисти в Плевен областният управител Николай Абрашев. 

По рано днес премиерът Росен Желязков заяви, че дава много ясен двуседмичен срок за подобряване координацията при решаването на проблема с водата в Плевен, и че в противен случай ще има персонални промени. Това е „жълт картон“ за областния управител, заяви министър-председателят пред журналисти. 

Николай Абрашев каза, че в петък е сформиран кризисен щаб, а днес през целия ден е бил на терен. Комуникацията му с всички териториални директори е добра. Докладва за всички свои действия на ресорните министри. той допълни, че в петък отново ще събере щаба с доклад за неговата работа през изминалата седмица.

Изпращат в Плевен екипи на ВиК от цялата страна

Абрашев отбеляза, че е входирал още по времето на служебното правителство на Димитър Главчев документите за помпена група „Биволаре“, която е одобрена от ВиК – Плевен и в момента е на етап обществена поръчка. По думите му проблемът с помпената станция в село Пелишат е бил много голям, но е решен с помощта на ВиК.

Според него проблемът с водоснабдяването е трупан повече от десетилетие. Неговата работа е да осъществява комуникацията между институциите, което и прави.

Сутринта Николай Абрашев се е срещнал с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов в село Садовец. Министърът му е разпоредил да съберат всички директори на учебни, детски и социални заведения, за да се реши къде да бъдат монтирани хидрофорни инсталации. На срещата ще присъстват и командировани експерти.

Областният управител на Плевен добави, че по проблема с безводието трябва да се работи максимално бързо, но няма как областният управител да изземе функциите на кмета или на ВиК. Работата по всички теми продължава. Днес Абрашев е инспектирал разкопаването на една от улиците в Плевен. Преди две седмици е направил в Министерството на регионалното развитие и благоустройството предложение за сондажи.

За подмяната на всички критични съоръжения в Плевен областният управител каза, че се чака кметът да събере всички необходими документи, да ги входира и разкопаването ще започне незабавно.

Сформираха още една комисия, свързана с безводието в Плевен

Според Абрашев Плевен е пропуснал създаването на няколко водни цикъла и ако това е било свършено навреме, е нямало да има нужда сега да бъде свикван кризисен щаб. Той е категоричен, че щабът е бил свикан в пълен състав.

За предстоящата среща с директори на детски, учебни и социални заведения той каза, че след нея ще излязат със становище, което ще представят на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Оттам ще се търсят варианти за финансиране.

Областният управител добави, че е дал препоръки за първия учебен ден и ако се наложи ще се отпусне вода от държавния резерв, където има нужда.

