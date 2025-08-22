България

Заради водната криза: Областният щаб в Плевен свиква извънредно заседание

Какво предвиждат мерките за справяне с безводието

22 август 2025, 07:48
Снимки показват състоянието на коланите преди инцидента с 8-годишното дете в Несебър

Снимки показват състоянието на коланите преди инцидента с 8-годишното дете в Несебър
Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане

Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане
Създават Национален борд по водите

Създават Национален борд по водите
Оставиха в ареста моряка и отговорника след трагичния инцидент с дете в Несебър

Оставиха в ареста моряка и отговорника след трагичния инцидент с дете в Несебър
В клинична смърт е изпаднала жената, прегазена от АТВ в Слънчев бряг

В клинична смърт е изпаднала жената, прегазена от АТВ в Слънчев бряг
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол

Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
След гонка с полицията: Пиян шофьор се вряза в детска площадка в София

След гонка с полицията: Пиян шофьор се вряза в детска площадка в София
Пускат АМ

Пускат АМ "Европа" изцяло за движение до средата на септември

З аради безводието в Плевен се свиква заседание на Областния щаб за защита от бедствията. То няма да е публично и идва броени дни, след като правителството нареди спешно да се набележат мерки за намиране на изход от кризата.

Създават Национален борд по водите

В четвъртък, на извънредно заседание на Комисията по екология в парламента, беше приет план с 11 точки и създаване на Национален борд по водите. В него ще влязат 7 министерства и Българската банка за развитие.

Поставените задачи предвиждат почистване на коритата на всички източници, бързи сондажи в търсене на нови източници, както и засилени проверки за нерегламентирано присъединяване към водопреносната мрежа.

Комисията по околна среда с извънредно заседание заради водната криза

Общините ще получават приоритетно финансиране по Капиталовата програма за ВиК проекти.

Банката за развитие ще отпуска средства за допълнителна ВиК инфраструктура.

Източник: NOVA    
Плевен безводие криза
Снимки показват състоянието на коланите преди инцидента с 8-годишното дете в Несебър

Снимки показват състоянието на коланите преди инцидента с 8-годишното дете в Несебър

22 август: 140 куршума срещу един човек – Дьо Гол и покушението при Пти-Кламар

22 август: 140 куршума срещу един човек – Дьо Гол и покушението при Пти-Кламар

Убийството в Първомай: Обвиненият студент се изправя пред съда

Убийството в Първомай: Обвиненият студент се изправя пред съда

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Топ 3 кучета с най-силна захапка

Топ 3 кучета с най-силна захапка

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 3 дни

Преди 3 дни
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 3 дни

Преди 3 дни
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 3 дни

Преди 3 дни
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 3 дни

Преди 3 дни

Последни новини

Прокуратурата протестира домашния арест на младежа, помел с АТВ петима в Слънчев бряг

Прокуратурата протестира домашния арест на младежа, помел с АТВ петима в Слънчев бряг

България Преди 55 минути

Най-тежко ранената жена е изпаднала в мозъчна смърт, а 4-годишното ѝ дете е в критично състояние

Лейди Гага показа годежния си пръстен на разходка с годеника си: Колко струва (СНИМКА)

Лейди Гага показа годежния си пръстен на разходка с годеника си: Колко струва (СНИМКА)

Любопитно Преди 1 час

Певицата представи приятеля си като свой годеник на Летните олимпийски игри

Банка замени служители с AI, накараха я да ги назначи пак

Банка замени служители с AI, накараха я да ги назначи пак

Технологии Преди 2 часа

Тя била излъгала за ефикасността на чатбота, който използва

Милиардер се бори за живот след инцидент с АТВ в Гърция

Милиардер се бори за живот след инцидент с АТВ в Гърция

Свят Преди 9 часа

В момента милиардерът е на командно дишане и е претърпял операция, която е продължила часове

Вучич готви среща на високо равнище с Русия

Вучич готви среща на високо равнище с Русия

Свят Преди 10 часа

Той подчерта, че Сърбия остава ангажирана с развитието на приятелските отношения с Русия

Нетаняху: Израел започва да преговаря за мир в Газа

Нетаняху: Израел започва да преговаря за мир в Газа

Свят Преди 10 часа

Израелската армия продължи да оказва натиск върху град Газа и днес

Иран започна първи военни учения след войната с Израел

Иран започна първи военни учения след войната с Израел

Свят Преди 11 часа

Военноморските сили на иранската редовна армия изстреляха ракети и дронове

Протест заради смъртта на фотографа Динко Георгиев

Протест заради смъртта на фотографа Динко Георгиев

България Преди 12 часа

Близки на жертвата искат справедливост

Задържаха митнически инспектор за подкуп

Задържаха митнически инспектор за подкуп

България Преди 12 часа

Той е задържан за срок до 72 часа за довеждането му пред съда

Български шофьор с наркотици е задържан във Виена

Български шофьор с наркотици е задържан във Виена

Свят Преди 14 часа

Шофьорът е признал без колебание, че току-що е използвал устройство за употреба на крек

Полицията във Варна издирва 16-годишно момче

Полицията във Варна издирва 16-годишно момче

България Преди 14 часа

По данни на полицията, момчето няма в себе си документи за самоличност, телефон и пари

Общо 11 кмета от опозицията в Турция са в ареста

Общо 11 кмета от опозицията в Турция са в ареста

Свят Преди 14 часа

Имамоглу е считан като един от основните опоненти на президента Реджеп Тайип Ердоган

Сарафов прехвърли на НСлС разследването за инцидента с АТВ в Слънчев бряг

Сарафов прехвърли на НСлС разследването за инцидента с АТВ в Слънчев бряг

България Преди 14 часа

Предстои анализ на значителен по обем доказателствен материал

Турция забрани израелските кораби в своите пристанища

Турция забрани израелските кораби в своите пристанища

Свят Преди 15 часа

Собствениците на кораби в страната трябва да подпишат декларация, в която посочват, че дейността им не е свързана с Израел

Съдят за подкуп олимпийския шампион Иван Иванов и сина му

Съдят за подкуп олимпийския шампион Иван Иванов и сина му

България Преди 15 часа

Двамата ще се изправят пред съда за поискан и получен подкуп на стойност 62 500 лева

.

Защо Донбас е така важен и за Русия, и за Украйна

Свят Преди 15 часа

Руският президент Путин иска пълния контрол над Донбас и го поставя като основно условие за прекратяването на войната в Украйна

Всичко от днес

