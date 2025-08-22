Заради водната криза: Областният щаб в Плевен свиква извънредно заседание

Пускат АМ "Европа" изцяло за движение до средата на септември

З аради безводието в Плевен се свиква заседание на Областния щаб за защита от бедствията. То няма да е публично и идва броени дни, след като правителството нареди спешно да се набележат мерки за намиране на изход от кризата.

В четвъртък, на извънредно заседание на Комисията по екология в парламента, беше приет план с 11 точки и създаване на Национален борд по водите. В него ще влязат 7 министерства и Българската банка за развитие.

Поставените задачи предвиждат почистване на коритата на всички източници, бързи сондажи в търсене на нови източници, както и засилени проверки за нерегламентирано присъединяване към водопреносната мрежа.

Общините ще получават приоритетно финансиране по Капиталовата програма за ВиК проекти.

Банката за развитие ще отпуска средства за допълнителна ВиК инфраструктура.