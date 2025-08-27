България

Водната криза в Плевен: Регионалният министър със спешни мерки

Основният проблем за липсата на вода в Плевен е компрометираната водопреносна мрежа и кражби, заяви министър Иванов

27 август 2025, 13:04
Водната криза в Плевен: Регионалният министър със спешни мерки
Източник: БТА

О сновният проблем за липсата на вода в Плевен е компрометираната водопреносна мрежа и кражби. Това заяви на заседанието на Министерския съвет в сряда министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

Премиерът Росен Желязков даде думата на всички министри, които ще представят мерки, предприети по актуални теми в ресорните им министерства.

Областният управител на Плевен е готов да подаде оставка, ако Желязков я поиска

"В последните дни в спешен порядък бяха взети доста мерки - краткосрочни, средносрочни и дългосрочни", каза още министър Иванов и допълни, че планът с мерките е предоставен и на премиера Желязков.

Министър Иванов е разпоредил служители на ВиК оператори да са на терен в Плевен, за да идентифицират местата с най-големи загуби, да бъдат разположени водоноски в кварталите, за да има вода непрекъснато. Извършват се сондажи на места, определени като възможни, за да осигуряват допълнителни количества във водоносната мрежа, тъй като са нужни 300 л вода в секунда, за да бъде възстановено цялостното водоподаване

Изпращат в Плевен екипи на ВиК от цялата страна

"В Плевен сега постъпват около 850 л в секунда от водопровода "Черни Осъм" и от наличните сондажи, но водата не достига. За сравнение в Русе, град с аналогичен брой население, се захранва с 350 л в секунда при рехабилитирана водопреносна мрежа", каза министър Иванов.

"Доста години заради политическо безвремие не са взети мерки, тъй като отговорността е тотално размита", каза още министър Иванов и допълни, че в момента има ясна отговорност, има кабинет.

"Голяма част от средствата ще бъдат осигурени от общинската инвестиционна програма, в диалог сме с кмета на Плевен, който е идентифицирал проектите, от които ще се откаже и ще ги замени с такива за рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в следващите месеци".

По думите на министър Иванов на кмета на Плевен са дадени указания по какъв ред ще бъдат осъществявани мерките.

"Непрекъснато работи и щабът, в който са служителите на ВиК холдинга, както и командировани служители на най-високо ниво, за да се реагира".

Сформираха още една комисия, свързана с безводието в Плевен

Иванов заяви, че водата в Плевен "ще тръгне в следващите месеци, защото това е най-важното".

В дългосрочните мерки, които се предвиждат, е построяването на язовир "Черни Осъм", който е единственият вариант за трайно водоподаване в Плевен и Ловеч, както и поставяне на хидрофорни уредби в детски заведения, училища и болници, добави министър Иванов.

Източник: Десислава Пеева, БТА    
Иван Иванов Плевен безводие
