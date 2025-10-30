Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Ключова поправка: Бюджетът на НЗОК ще е с 260 млн. евро по-висок от предвиденото

Л екари извършиха уникална операция и спасиха ръката на 17–годишно момче в Клиниката по ортопедия и травматология на болница„ Царица Йоанна – ИСУЛ”, съобщава NOVA.

След неуспешно лечение в друго лечебно заведение

пациентът се бори с тежка инфекция в продължение на година и половина.

Ръката на момчето е спасена благодарение на множество интервенции и костна трансплантация на биологично активно стъкло.

„Доста неща научих и разбрах какво е да си болен, какво е да си загубиш здравето и изобщо не е приятен урок. Екипът в болницата е от страхотни хора, страхотни професионалисти. В момента мога да стоя и да говоря с вас благодарение на тях”, каза пациентът Деян Делчев.

„За мен лично е успех, че едно младо момче, дете все още, е спасено от нещо изключително страшно.

За съжаление, функцията му ще остане трайно ограничена в предмишницата”, посочи ортопедът д-р Симеонов.