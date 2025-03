Пациенти си връщат зрението след операция "зъб в окото"

К огато лекарят на Брент Чапман за първи път споменава идеята един от собствените му зъби да бъде хирургически вграден в окото му, за да възстанови зрението му, той казва, че се е почувствал „малко притеснен“, съобщава CBC .

Но след това той говори с жена в Австралия, която се е подложила на същата процедура с огромен успех.

„Тя беше напълно сляпа от 20 години, а сега кара ски“, каза 33-годишният Чапман от Северен Ванкувър. „Знам, че звучи малко налудничаво и научна фантастика.“

Чапман, който е сляп и с двете очи, е един от тримата канадци, подложени на остео-одонтокератопротеза (OOKP) - или както е по-известно, операция "зъб в окото" - в болница B.C. болница тази седмица.

Canadian man undergoes "tooth in eye" surgery to restore his sight, the first of its kind in Canada.



The procedure uses a tooth of the patient to be used as a structure for an artificial cornea.



Before the tooth can be put in the eye, it is placed in the cheek, following it… pic.twitter.com/4M9zz1VFFx