Новозеландски тийнейджър погълна близо 100 магнита, лекари го оперираха спешно

13-годишен погълна 100 магнита от сайт, претърпя сложна операция

24 октомври 2025, 07:21
Новозеландски тийнейджър погълна близо 100 магнита, лекари го оперираха спешно
Източник: iStock

Н овозеландски тийнейджър беше опериран, след като е погълнал близо 100 магнита, закупени от сайт за онлайн търговия, предаде Франс прес.

Тринадесетгодишното момче в продължение на 4 дни изпитвало болки в корема. Детето било откарано в болница в новозеландския град Тауранга, където било оперирано. Лекарите отстранили магнитите и некрозирала чревна тъкан.      

„Момчето призна, че е погълнало между 80 и 100 мощни неодимови магнита с размери около 5x2 мм седмица по-рано“, се посочва в доклад на лекарите от болницата. Този тип магнити, забранени в Нова Зеландия от януари 2013 г., са били закупени от китайска платформа. Лекарите заявиха, че натискът, упражняван от магнитите, е причинил некроза в четири области на тънките и дебелите черва на момчето. Детето е било изписано от болницата след 8-дневно лечение.

Китайската платформа е започнала разследване по случая.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
