Правителството в оставка предлага на НС да одобри проект на т. нар. удължителен бюджет

Желязков каза, че удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата и социалните разходи през 2026 г.

15 декември 2025, 15:51
Илхан Кючюк: Искат сваляне на имунитета ми в Европейския парламент
Ограничено движение за тежкотоварни камиони през "Кулата" и "Илинден" заради протест
Президентът обяви кога ще се срещне с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало"
„Магазин за хората“: Първият щанд в Куклен - по-евтино олио и хляб, но ще издържат ли цените?
Нова идея: Тест за алергия преди всяко боядисване във фризьорския салон
Премиерът Желязков: Удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата през 2026 г.
Радев поиска обяснение от ПП-ДБ какво означава "ала-бала с президента"
Старт на консултациите: Деница Сачева от ГЕРБ-СДС разговаря с президента

П равителството в оставка предлага на Народното събрание да одобри проект на Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.  

* Във видеото: Извънредно заседание на кабинета, разглежда вариант за удължителен бюджет

При липсата на приет до началото на бюджетната година държавен бюджет нормата на чл. 87 от Закона за публичните финанси урежда основните въпроси, свързани със събирането на приходите, извършването на разходите, предоставянето на трансфери и поемането на държавен дълг, отчитайки влезли в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет, които предвиждат допълнителни или намалени бюджетни средства, и при спазване на фискалните правила и одобрените от Министерския съвет със средносрочната бюджетна прогноза фискални цели.

С предложения законопроект се предлага правна рамка, която да осигури безпроблемното функциониране на държавата и общините, както и да гарантира правата и законните интереси на гражданите, предоставяйки им правна сигурност във връзка с изплащането на възнаграждения, пенсии, социални помощи и други социални плащания, ползване на данъчни преференции и облекчения, както и извършването на други плащания.

В началото на заседанието тази сутрин премиерът в оставка Росен Желязков каза, че удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата и социалните разходи през 2026 г.

В нашата галерия припомняме протестите срещу Бюджет 2026: Протест срещу Бюджет 2026 - "Триъгълникът на властта" под обсада

Източник: БТА, Десислава Пеева    
