„Магазин за хората“: Първият щанд в Куклен - по-евтино олио и хляб, но ще издържат ли цените?

"Тази сега какво да я правя": Страх в "Овча купел" след нападения по жени

И нициативата на управляващите с бюджет от 10 милиона лева, наречена „Магазин за хората“, направи своята първа стъпка. Целта е да се предложат на пазара евтини основни хранителни продукти. Засега обаче реално нови магазини няма, а става въпрос за обособени щандове в други търговски обекти, съобщи NOVA .

Първият такъв щанд беше открит в град Куклен. Идеята е до края на следващата година в малките населени места на Пловдивска област да има общо 70 такива стационарни обекта.

Как работи механизмът?

Концепцията предвижда на тези щандове да се предлагат хранителни стоки на фиксирани цени с минимална печалба, като търговската надценка е ограничена до 10%.

„Инфлацията като се повишава, се повишават и покупните цени, съответно ще могат да се повишат и продажните. Нашата цел е максимално да държим ниски цените на рафт, задържайки и надценката за партньорите до 10%, защото и те трябва да могат да живеят“, обясни Николай Петров, изпълнителен директор на „Магазин за хората“ ЕАД.

Какви са цените и реакциите?

Прави впечатление, че цената на олиото е с около лев по-ниска от пазарната, а хлябът е с около 30 стотинки по-евтин.

Потребителите обаче са разделени в мнението си. Докато някои се радват на по-евтините брашно, ориз и захар, други остават скептични за дългосрочния ефект.

„Всяко начало в България започва с евтино и постепенно всичко се вдига. Смятам, че цените няма да се задържат“, коментира жителка на Куклен. Други потребители пък определиха мярката като „прах в очите“.