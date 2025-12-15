България

„Магазин за хората“: Първият щанд в Куклен - по-евтино олио и хляб, но ще издържат ли цените?

Инициативата цели до края на 2026 г. да отвори 70 щанда в малките населени места на Пловдивска област, предлагащи основни хранителни стоки с минимална надценка до 10%

15 декември 2025, 12:44
"Тази сега какво да я правя": Страх в "Овча купел" след нападения по жени
И нициативата на управляващите с бюджет от 10 милиона лева, наречена „Магазин за хората“, направи своята първа стъпка. Целта е да се предложат на пазара евтини основни хранителни продукти. Засега обаче реално нови магазини няма, а става въпрос за обособени щандове в други търговски обекти, съобщи NOVA.

Първият такъв щанд беше открит в град Куклен. Идеята е до края на следващата година в малките населени места на Пловдивска област да има общо 70 такива стационарни обекта.

Как работи механизмът?

Концепцията предвижда на тези щандове да се предлагат хранителни стоки на фиксирани цени с минимална печалба, като търговската надценка е ограничена до 10%.

„Инфлацията като се повишава, се повишават и покупните цени, съответно ще могат да се повишат и продажните. Нашата цел е максимално да държим ниски цените на рафт, задържайки и надценката за партньорите до 10%, защото и те трябва да могат да живеят“, обясни Николай Петров, изпълнителен директор на „Магазин за хората“ ЕАД.

Какви са цените и реакциите?

Прави впечатление, че цената на олиото е с около лев по-ниска от пазарната, а хлябът е с около 30 стотинки по-евтин.

Потребителите обаче са разделени в мнението си. Докато някои се радват на по-евтините брашно, ориз и захар, други остават скептични за дългосрочния ефект.

„Всяко начало в България започва с евтино и постепенно всичко се вдига. Смятам, че цените няма да се задържат“, коментира жителка на Куклен. Други потребители пък определиха мярката като „прах в очите“.

Майка, обвинена в убийството на детето си, моли за дарения

Майка, обвинена в убийството на детето си, моли за дарения

Свят Преди 5 минути

Жената беше обвинена миналата седмица в непредумишлено убийство, жестокост към деца и престъпна небрежност

Кремъл: Статутът на Украйна извън НАТО е ключов за прекратяване на войната

Кремъл: Статутът на Украйна извън НАТО е ключов за прекратяване на войната

Свят Преди 8 минути

Този коментар идва, след като украинският президент Володимир Зеленски призна, че някои от членовете на алианса са против присъединяването на страната му към блока

Домашно куче нахапа 5-годишно дете в село край София

Домашно куче нахапа 5-годишно дете в село край София

България Преди 28 минути

Момиченцето е транспортирано в болница и оставено за наблюдение с наранявания в областта на главата и едната ръка

Първият сняг е красив, но крие рискове за здравето на децата

Първият сняг е красив, но крие рискове за здравето на децата

Любопитно Преди 43 минути

Много малчугани не само играят със сняг, но и го опитват, което може да доведе до скрити рискове за здравето

Снимката е илюстративна

На косъм от катастрофа - JetBlue едва избегна сблъсък с американски военен самолет над Венецуела

Свят Преди 49 минути

Пилотът на полет 1112 от Кюрасао към JFK спря изкачването си, след като ВВС на САЩ навлязоха в полетния му път без включен транспондер, докато FAA предупреждава за рискове във венецуелското въздушно пространство

Задържаха 20-годишен, пребил и заплашвал с убийство малолетната си сестра

Задържаха 20-годишен, пребил и заплашвал с убийство малолетната си сестра

България Преди 51 минути

Случаят е от столичния квартал „Дружба“

Годишната инфлация в България през ноември достига 5,2%

Годишната инфлация в България през ноември достига 5,2%

България Преди 57 минути

Темпът на поскъпване на стоките и услугите остава едноцифрен, като най-силно растат цените на развлечения, транспорт и ресторанти, докато облекло, обувки и съобщения поевтинява

Учени откриха „трето състояние“ на живот след смъртта

Учени откриха „трето състояние“ на живот след смъртта

Любопитно Преди 1 час

Тъй като тези клетки на ксеноботите изглежда се сглобяват наново и се реорганизират в нови форми и функции след смъртта на организма, Пожитков и Нобъл твърдят, че те създават „трето състояние“ на живот

Униформеният, спасил жена, паднала в река с колата си, спечели приза "Полицай на годината"

Униформеният, спасил жена, паднала в река с колата си, спечели приза "Полицай на годината"

България Преди 1 час

Втора и трета награда получиха полицаи от Пето районно управление, от Варна и Кръджали

След големия обир в Лувъра: Нова драма затвори музея в Париж

След големия обир в Лувъра: Нова драма затвори музея в Париж

Свят Преди 1 час

Служителите обявиха стачка, недоволни са от условията на работа

Дженифър Лопес показа редки семейни кадри от 80-ия рожден ден на майка си

Дженифър Лопес показа редки семейни кадри от 80-ия рожден ден на майка си

Любопитно Преди 1 час

Дженифър Лопес отпразнува 80-ия рожден ден на майка си Гуадалупе Родригес с бляскаво семейно тържество в Лас Вегас, на което присъстваха сестрите ѝ, децата ѝ и близки приятели, а звездата сподели емоционални моменти от вечерта в социалните мрежи

Снимката е архивна

Русия отново е под атака: Над 130 дрона полетяха към Москва

Свят Преди 1 час

Руските Telegram канали съобщиха за повече от дузина силни експлозии в Истринския район, както и в градовете Кашир и Коломна в Московска област

Хю Джакман и Сътън Фостър дебютираха като двойка на премиерата на „Song Sung Blue“

Хю Джакман и Сътън Фостър дебютираха като двойка на премиерата на „Song Sung Blue“

Любопитно Преди 2 часа

Двойката, която оповести публично романтичната си връзка през януари тази година, си подари рядка вечер навън, позирайки ръка за ръка на премиерата на новия филм на Джакман

Задържаха гръцки кораб с огромно количество кокаин на борда

Задържаха гръцки кораб с огромно количество кокаин на борда

Свят Преди 2 часа

Плавателният съд е отплавал от Неа Миханиона край Солун за Латинска Америка

Снимката е илюстративна

Земята пулсира на всеки 26 секунди и учените нямат представа защо

Любопитно Преди 2 часа

Земята пулсира на всеки 26 секунди с равномерен сеизмичен сигнал - той не причинява вреди, но озадачава сеизмолозите, като учените все още спорят дали произходът му е от океански вълни или вулканична активност, наричат го „сърдечния ритъм на Земята“

Мъж загина в катастрофа на АМ „Струма“

Мъж загина в катастрофа на АМ „Струма“

България Преди 2 часа

Произшествието е станало в близост до пътен възел "Дупница – Юг"

Как кучетата заспиват толкова бързо?

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

dogsandcats.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg
1

Дъжд и сняг по празниците

sinoptik.bg

Ариана Гранде разкри най-силния съвет, който е получавала от баба си!

Edna.bg

Трагедия в Холивуд: Режисьорът Роб Райнър и съпругата му са открити мъртви в дома им

Edna.bg

Кой е Ксавие Малис, новият човек в щаба на Григор?

Gong.bg

Алавес - Реал Мадрид 1:2 /репортаж/

Gong.bg

Консултациите при президента продължават във вторник

Nova.bg

ПП-ДБ на консултации при президента: Невъзможен е нов кабинет в това НС, нужни са удължителен бюджет и 100% машинен вот

Nova.bg