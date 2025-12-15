България

Илхан Кючюк: Искат сваляне на имунитета ми в Европейския парламент

Евродепутатът заяви, че ще съдейства изцяло на институциите и подчерта, че няма какво да крие

15 декември 2025, 15:10
И скане за сваляне на парламентарния имунитет на евродепутата Илхан Кючюк ще бъде направено в рамките на предстоящата пленарна седмица на Европейския парламент. Това съобщи самият Кючюк в публикация в официалната си Facebook страница, като посочи, че е бил изненадан от информацията. По думите му поводът е подаден сигнал, който според него цели да постави под съмнение името му, репутацията му и доверието, което през годините е получил както от гражданите, така и от институциите.

* Видеото е архивно!

Евродепутатът заявява, че институциите са длъжни да извършват проверка при всеки подаден сигнал и подчертава, че ще съдейства напълно на всички компетентни органи за изясняване на фактите. Той посочва, че няма какво да крие и че има най-голям интерес истината да бъде установена ясно, открито и без интерпретации.

ЕП обсъжда сваляне имунитета на Никола Минчев

Илхан Кючюк подчертава, че не се крие зад парламентарния си имунитет, като отбелязва, че имунитетът в Европейския парламент не е лична привилегия, а гаранция за независимостта на институцията и за свободното изпълнение на мандата на евродепутатите. По думите му процедурата е установена и в рамките ѝ той ще съдейства изцяло, както е правил и досега.

ЕП започва процедурата за свалянето на имунитетите на Никола Минчев и още няколко евродепутати

Кючюк припомня, че през годините е устоявал на немалко атаки срещу него и е преминавал през тях с достойнство, работейки с увереност, откритост и чувство за отговорност. Той заявява, че винаги е отстоявал позициите си честно и публично и ще продължи да го прави, като подчертава, че за него интегритетът, откритостта и истината са принципи, които следва последователно.

Евродепутатът каза още, че ще продължи да работи със същата отдаденост, прозрачност и отговорност в услуга на всички граждани и в защита на демократичните ценности, в които вярва, като уточнява, че е избрал да информира лично и открито за ситуацията.

Илхан Кючюк Парламентарен имунитет Европейски парламент Сваляне на имунитет Подаден сигнал Разследване Репутация Откритост Прозрачност Сътрудничество
Последни новини

<p>Зеленски ще посети Хага, ето кога</p>

Зеленски ще посети Хага

Свят Преди 10 минути

Нидерландия е домакин на конференция на Съвета на Европа

<p>Mercedes превъртя играта с хибридния CLA (тест драйв)</p>

Mercedes превъртя играта с хибридния CLA (тест драйв)

Технологии Преди 11 минути

Абсолютно всичко в този автомобил е ново, но една от най-впечатляващите му характеристики (освен суперкомпютъра MB-OS и двата изкуствени интелекта на Microsoft и Google) е платформата, създадена с мисъл за електромобили, но побираща без компромиси и ДВГ

Марио Бакалов

Не е за романтика. И не е „за икономия“ - Марио Бакалов разкри защо осветлението в самолета се намалява при излитане и кацане

България Преди 1 час

"Забелязвали ли сте защо осветлението в самолета се намалява при излитане и кацане? Не е за романтика. И не е „за икономия“. Причината е чиста безопасност", пише опитният летец

Играчките на елхата - кои носят късмет и кои вредят

Играчките на елхата - кои носят късмет и кои вредят

Любопитно Преди 1 час

Изграждането на 9 паркинга с над 2000 нови места планира Столичната община

Изграждането на 9 паркинга с над 2000 нови места планира Столичната община

България Преди 1 час

Проектите ще бъдат реализирани чрез публично-частно партньорство, без промяна на собствеността върху общинските терени

Екзотична ваканция в чужбина – мисията е възможна

Екзотична ваканция в чужбина – мисията е възможна

Любопитно Преди 1 час

Планирай следващата дестинация

Разбиха престъпна група за наркотици в София и Ловеч, полицай е сред обвиняемите

Разбиха престъпна група за наркотици в София и Ловеч, полицай е сред обвиняемите

България Преди 1 час

Разследването е образувано преди пет месеца от Окръжната прокуратура в Ловеч

Кой е Джими Лай – медийният магнат на Хонконг, осъден по закона за националната сигурност

Кой е Джими Лай – медийният магнат на Хонконг, осъден по закона за националната сигурност

Свят Преди 1 час

78-годишният Лай е най-известното лице, обвинено по закона, който Китай въведе през 2020 г. в отговор на масовите протести в Хонконг през предходната година

Майка, обвинена в убийството на детето си, моли за дарения

Майка, обвинена в убийството на детето си, моли за дарения

Свят Преди 1 час

Жената беше обвинена миналата седмица в непредумишлено убийство, жестокост към деца и престъпна небрежност

Кремъл: Статутът на Украйна извън НАТО е ключов за прекратяване на войната

Кремъл: Статутът на Украйна извън НАТО е ключов за прекратяване на войната

Свят Преди 1 час

Този коментар идва, след като украинският президент Володимир Зеленски призна, че някои от членовете на алианса са против присъединяването на страната му към блока

Васил Терзиев се качи на кънки на лед и обяви, че пързалките са отворени

Васил Терзиев се качи на кънки на лед и обяви, че пързалките са отворени

България Преди 2 часа

"Кънките са чудесен повод да забавим темпото и да си припомним, че градът ни може да бъде уютно място за спорт и за срещи", категоричен е Терзиев

Свинска мас

Свинска мас или масло - кое е по-здравословно и защо

Любопитно Преди 2 часа

Кой продукт е по-безопасен за сърцето и кръвоносните съдове

Домашно куче нахапа 5-годишно дете в село край София

Домашно куче нахапа 5-годишно дете в село край София

България Преди 2 часа

Момиченцето е транспортирано в болница и оставено за наблюдение с наранявания в областта на главата и едната ръка

Когато рокът срещне подиума: Най-емблематичните бракове между рок звезди и супермодели

Когато рокът срещне подиума: Най-емблематичните бракове между рок звезди и супермодели

Любопитно Преди 2 часа

Рок звездите и супермоделите често са се срещали на любовния подиум, като емблематичните двойки включват Мик Джагър и Джери Хол, Дейвид Бауи и Иман, Били Джоел и Кристи Бринкли, Кийт Ричардс и Пати Хансен, както и Саймън льо Бон и Ясмин льо Бон

Първият сняг е красив, но крие рискове за здравето на децата

Първият сняг е красив, но крие рискове за здравето на децата

Любопитно Преди 2 часа

Много малчугани не само играят със сняг, но и го опитват, което може да доведе до скрити рискове за здравето

<p>&bdquo;САЩ поставят Европа между чука и наковалнята&ldquo; &ndash; Тръмп преориентира външната политика</p>

САЩ, Русия и големите предизвикателства пред Европа

Свят Преди 2 часа

Между противоречивото минало и неясното бъдеще – пред какви проблеми е изправен Западът

