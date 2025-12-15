Украйна ще произвежда бойни дронове в промишлени количества в Германия

У крайна ще произвежда бойни дронове в промишлени количества в Германия, съобщиха днес украинският производител на дронове "Фронтлайн Роботикс" (Frontline Robotics) и германската оръжейна компания "Куантъм Системс" (Quantum Systems), предаде ДПА.
* Видеото е архивно!
Производството ще се извършва по поръчка на украинското министерство на отбраната, обявиха днес двете компании на германско-украинския икономически форум в Берлин.
❗️The 🇩🇪German company Quantum Systems and the 🇺🇦Ukrainian drone manufacturer Frontline Robotics have opened a joint production facility for drones in Germany, intended for Ukraine. pic.twitter.com/CKaMZz3UcF— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) December 15, 2025
Матиас Лена, ръководител на съвместното предприятие "Куантъм Фронтлайн Индъстрис" (Quantum Frontline Industries) посочи, че ще се произвеждат десетки хиляди дронове на година. Компанията подчерта, че проектът представлява "първата напълно автоматизирана производствена линия за дронове за украинските въоръжени сили от промишлен мащаб."
Europa nutzt seine industriellen Stärken zur Unterstützung der Ukraine noch zu wenig. Beim @Der_BDI German-Ukrainian Defence Breakfast haben heute erstmals mit Quantum Systems & Frontline zwei Unternehmen die Produktion ukrainischer Systeme in Deutschland für die 🇺🇦 vereinbart. pic.twitter.com/X5kZJKirnQ— Matthias Wachter (@Wachter__M) December 15, 2025
Изпробваният на бойното поле логистичен дрон "Линза", разузнавателният дрон "Зуум" и дистанционно-управляваната картечница и гранатомет "Буря" ще се произвеждат в германски заводи. Сътрудничеството е част от инициативата на украинското правителство "Строим с Украйна".
Киев се опитва да пренасочи част от украинското оръжейно производство в безопасни европейски страни, за да избегне прекъсванията, предизвиквани от атаките на Русия, уточнява ДПА.