Украйна ще произвежда бойни дронове в промишлени количества в Германия

Производството ще се извършва по поръчка на украинското министерство на отбраната

15 декември 2025, 16:57
Правителството в оставка предлага на НС да одобри проект на т. нар. удължителен бюджет

Илхан Кючюк: Искат сваляне на имунитета ми в Европейския парламент

Ограничено движение за тежкотоварни камиони през

Президентът обяви кога ще се срещне с

„Магазин за хората“: Първият щанд в Куклен - по-евтино олио и хляб, но ще издържат ли цените?

Нова идея: Тест за алергия преди всяко боядисване във фризьорския салон

Премиерът Желязков: Удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата през 2026 г.

Радев поиска обяснение от ПП-ДБ какво означава

У крайна ще произвежда бойни дронове в промишлени количества в Германия, съобщиха днес украинският производител на дронове "Фронтлайн Роботикс" (Frontline Robotics) и германската оръжейна компания "Куантъм Системс" (Quantum Systems), предаде ДПА.

Производството ще се извършва по поръчка на украинското министерство на отбраната, обявиха днес двете компании на германско-украинския икономически форум в Берлин.

Матиас Лена, ръководител на съвместното предприятие "Куантъм Фронтлайн Индъстрис" (Quantum Frontline Industries) посочи, че ще се произвеждат десетки хиляди дронове на година. Компанията подчерта, че проектът представлява "първата напълно автоматизирана производствена линия за дронове за украинските въоръжени сили от промишлен мащаб."

Изпробваният на бойното поле логистичен дрон "Линза", разузнавателният дрон "Зуум" и дистанционно-управляваната картечница и гранатомет "Буря" ще се произвеждат в германски заводи. Сътрудничеството е част от инициативата на украинското правителство "Строим с Украйна".

Киев се опитва да пренасочи част от украинското оръжейно производство в безопасни европейски страни, за да избегне прекъсванията, предизвиквани от атаките на Русия, уточнява ДПА.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Бойни дронове Германия Украйна Производство на оръжие Куантъм Системс Фронтлайн Роботикс Украинска отбрана Промишлен мащаб Руски атаки Строим с Украйна
