Любопитно

Историческа операция: Бял дроб от прасе бе трансплантиран в човек

Белите дробове са най-трудният орган за трансплантация

27 август 2025, 11:25
Историческа операция: Бял дроб от прасе бе трансплантиран в човек
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/Getty Images

З а пръв път бял дроб от генетично модифицирано прасе бе успешно трансплантиран в човешко тяло, съобщиха китайски учени в публикация в списание „Нейчър“, цитирана от Синхуа.

„Белите дробове са сложни органи за трансплантация, но операцията е стъпка напред към клинични проучвания“, се отбелязва в публикацията.

Реципиентът, 29-годишен мъж от Китай, който е бил в мозъчна смърт, е получил бял дроб, който е преминал шест генетични модификации, за да бъде подобрена съвместимостта му с човека. Органът е останал жизнеспособен и е функционирал девет дни в тялото без знаци за остро отхвърляне или инфекция.

Хъ Цзянсин, ръководител на изследването, каза за Синхуа, че заради растящото глобално търсене на органи за трансплантация, ксенотрансплантацията е смятана за обещаващо решение при липса на донори. Според него това постижение е жизненоважна стъпка към белодробна ксенотрансплантация.

Поне няколко души в Китай и САЩ досега са получили генно модифицирани органи от прасета – сърца, бъбреци, черни дробове и тимус.

„Белите дробове са най-трудният орган за трансплантация“, казва Мухамад Мохиудин, хирург и изследовател в Университета в Мериленд, Балтимор, който през 2022 г. е водил първата трансплантация на сърце от прасе в жив човек.

„Приветствам усилията им“, казва той, цитиран от „Нейчър“. Това е първата стъпка към белодробна ксенотрансплантация – използване на животински органи при хора.

Източник: БТА/Теодора Йорданова    
Ксенотрансплантация Белодробна трансплантация Генно модифицирано прасе Медицински пробив Китайски учени Недостиг на донори Научни изследвания Списание Нейчър Органна трансплантация Иновативна медицина
Последвайте ни

По темата

Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

Мрачната история на бананите

Мрачната история на бананите

Пиян шофьор се заби с над 100 км/ч в блок в София

Пиян шофьор се заби с над 100 км/ч в блок в София

Прощалното писмо на палестинска журналистка, убита в Газа, до сина ѝ

Прощалното писмо на палестинска журналистка, убита в Газа, до сина ѝ

Минималното заплащане на час става 3,74 евро от догодина

Минималното заплащане на час става 3,74 евро от догодина

pariteni.bg
Топ 3 кучета с най-силна захапка

Топ 3 кучета с най-силна захапка

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 1 ден
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 23 часа
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 22 часа
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпа, какво има за ядене? – Нищо. – И вчера беше "нищо"... – Готвя поредица!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Заловиха близо 50 кг марихуана, укрита в соларни панели на Митница Варна

Заловиха близо 50 кг марихуана, укрита в соларни панели на Митница Варна

България Преди 12 минути

Стойността ѝ възлиза на 985 000 лева (503 622 евро)

,

Стотици хиляди чатове в Grok, показани в резултатите от Google

Свят Преди 21 минути

Търсене в Google в четвъртък разкри, че са индексирани близо 300 000 разговора в Grok

KPop Demon Hunters става най-гледаният филм на Netflix досега

KPop Demon Hunters става най-гледаният филм на Netflix досега

Любопитно Преди 39 минути

Анимираните групи от филма са най-високо класираните женска и мъжка Кей-поп gрупа в историята на Spotify в САЩ, надминавайки реалните изпълнители в жанра

<p>Международни компании може да финансират заплатите на 1 милион руски войници</p>

Доклад: Международни компании може да финансират заплатите на 1 милион руски войници

Свят Преди 39 минути

Чуждестранни компании са внесли в бюджета на Русия най-малко 20 милиарда долара данъци през 2024 г.

<p>Предлагат всеки атракцион да има застраховка &bdquo;Отговорност&ldquo; и план за безопасност</p>

Министерството на транспорта предлага промени в нормативната уредба за атракционните дейности

България Преди 51 минути

Министър Караджов обясни какви ще са основните предложения в изготвящия се законопроект

"Булгаргаз" предлага по-ниска цена на природния газ за септември

"Булгаргаз" предлага по-ниска цена на природния газ за септември

България Преди 1 час

Това съобщи изпълнителният директор на дружеството Веселин Синапов

Европейски лидери призовават молдовците да отхвърлят Путин

Европейски лидери призовават молдовците да отхвърлят Путин

Свят Преди 1 час

Мерц, Макрон и Туск посещават страната в подкрепа на проевропейския лагер на Мая Санду преди решаващи избори

Снимката е илюстративна

Отцепиха района около Халите в София заради изоставена раница

България Преди 1 час

Проверка е установила, че тя е празна

,

Изненадващите храни, които водят до по-добър сън

Любопитно Преди 1 час

Повечето от нас знаят, че лягането с пълен стомах може да повлияе на съня ни

Доналд Тръмп удвои митата върху Индия до 50%

Доналд Тръмп удвои митата върху Индия до 50%

Свят Преди 1 час

„Не ме интересува какво прави Индия с Русия. Могат да съсипват икономиките си заедно - мен това не ме вълнува“

„Перформативният мъж“: Четат ли мъжете книги само за внимание?

„Перформативният мъж“: Четат ли мъжете книги само за внимание?

Любопитно Преди 1 час

Наистина ли съвременните мъже използват литературата, за да впечатляват и да си осигуряват интимност?

Умът ти не е само в главата! Открий интелигентността на храносмилателната си система!

Умът ти не е само в главата! Открий интелигентността на храносмилателната си система!

Любопитно Преди 1 час

 

Оставиха в ареста мъж от Сливен, умишлено блъснал и прегазил пешеходец

Оставиха в ареста мъж от Сливен, умишлено блъснал и прегазил пешеходец

България Преди 1 час

Случаят е от 14 август

Отвориха капсула на времето на принцеса Даяна от 90-те

Отвориха капсула на времето на принцеса Даяна от 90-те

Любопитно Преди 1 час

Капсулата съдържа CD, джобен телевизор и семена от пет дървета, заедно с още 7 предмета, избрани с помощта на Даяна

Брус Уилис и Ема Хеминг през 2019 г.

Съпругата на Брус Уилис разкри подробности за състоянието му

Любопитно Преди 1 час

70-годишната звезда от „Шесто чувство“ и „Умирай трудно“ беше диагностициран с фронтотемпорална деменция преди повече от три години

Тежка катастрофа край Котел: Загинаха 20-годишен младеж и момиче на 17 години

Тежка катастрофа край Котел: Загинаха 20-годишен младеж и момиче на 17 години

България Преди 2 часа

Двама 18-годишни са в болница

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правя, ако котката ми избяга

dogsandcats.bg

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Летни бури в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Опасни морски обитатели затварят плажове по Средиземноморието

sinoptik.bg

Голям късмет и изобилие за ТЕЗИ 4 ЗОДИИ на 27 август 2025 г.

Edna.bg

Какво ядат Кейт, Уилям и трите им деца: Списъкът ще ви изненада

Edna.bg

Не пропускайте! 6 топ мача на живо с картина в Gong.bg

Gong.bg

Стилияна Николова: Мечтая за роля в страшен филм

Gong.bg

С 1.44 промила и над 100 км/ч: Шофьор се вряза в блок в София (ВИДЕО)

Nova.bg

Мъжът, който твърди, че е отвлечен и бит от Васил Михайлов: Искаше да му се плаща "такса спокойствие"

Nova.bg