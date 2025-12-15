Ограничено движение за тежкотоварни камиони през "Кулата" и "Илинден" заради протест

О граничено е движението за моторни превозни средства над 12 тона по път I-1 /Е-79/ София – Кулата при км 441, през граничен преход "Кулата – Промахон", поради протест на гръцки граждани. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Преустановено е и преминаването на тежкотоварни автомобили по път II-19 Симитли – Гоце Делчев при км 106, през ГКПП "Илинден" – Ексохи, добавиха от агенцията.
По-рано днес тежкотоварните автомобили преминаваха и в двете посоки на граничния преход. Стачката на гръцки фермери продължава вече 13 дни. На 3 декември беше преустановено преминаването през граничния преход „Кулата“ от българска страна. Тогава в съвместния контактен център за полицейско сътрудничество на Промахон е получена информация от представител на гръцката полиция за затваряне на пътя в района на граничния преход в посока Гърция. Преустановено е пропускането за всички превозни средства за неопределен период от време. Мярката е с цел да се осигури безопасността на движението във връзка с протестните действия на земеделските производители от Северна Гърция.
