Президентът обяви кога ще се срещне с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало"

Три влекача придвижват заседналия танкер "Кайрос" до Бургас

"Тази сега какво да я правя": Страх в "Овча купел" след нападения по жени

Подпалиха колите на жена във "Филиповци", бореща се с незаконно строителство

Старт на консултациите: Деница Сачева от ГЕРБ-СДС разговаря с президента

Радев поиска обяснение от ПП-ДБ какво означава "ала-бала с президента"

Премиерът Желязков: Удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата през 2026 г.

Нова идея: Тест за алергия преди всяко боядисване във фризьорския салон

„Магазин за хората“: Първият щанд в Куклен - по-евтино олио и хляб, но ще издържат ли цените?

П резидентът продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.

(Във видеото: След оставката на кабинета "Желязков": Започват консултациите при президента)

Радев поиска обяснение от ПП-ДБ какво означава "ала-бала с президента"

Днес той се срещна с представители от ГЕРБ-СДС и "Продължаваме Промяната - Демократична България".

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев продължава на 16 декември (вторник) консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.

Старт на консултациите: Деница Сачева от ГЕРБ-СДС разговаря с президента

Президентът ще приеме на „Дондуков“ 2, както следва:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на „Възраждане“;

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – Ново начало“.

През декември 2024 година президентът Румен Радев за първи път не покани "ДПС-Ново начало" (ДПС-НН) на Делян Пеевски на консултациите за съставяне на редовно правителство.