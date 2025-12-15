България

Президентът обяви кога ще се срещне с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало"

Президентът Румен Радев обяви следващите две парламентарни групи, с които ще се срещне на "Дондуков" 2

15 декември 2025, 13:33
„Магазин за хората“: Първият щанд в Куклен - по-евтино олио и хляб, но ще издържат ли цените?

„Магазин за хората“: Първият щанд в Куклен - по-евтино олио и хляб, но ще издържат ли цените?
Нова идея: Тест за алергия преди всяко боядисване във фризьорския салон

Нова идея: Тест за алергия преди всяко боядисване във фризьорския салон
Премиерът Желязков: Удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата през 2026 г.

Премиерът Желязков: Удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата през 2026 г.
Радев поиска обяснение от ПП-ДБ какво означава

Радев поиска обяснение от ПП-ДБ какво означава "ала-бала с президента"
Старт на консултациите: Деница Сачева от ГЕРБ-СДС разговаря с президента

Старт на консултациите: Деница Сачева от ГЕРБ-СДС разговаря с президента
Подпалиха колите на жена във

Подпалиха колите на жена във "Филиповци", бореща се с незаконно строителство

"Тази сега какво да я правя": Страх в "Овча купел" след нападения по жени
Три влекача придвижват заседналия танкер

Три влекача придвижват заседналия танкер "Кайрос" до Бургас

П резидентът продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.

(Във видеото: След оставката на кабинета "Желязков": Започват консултациите при президента)

Радев поиска обяснение от ПП-ДБ какво означава "ала-бала с президента"

ПП-ДБ на „Дондуков“ 2: Асен Василев и колеги в първите консултации с президент
36 снимки
консултации пп дб радев
консултации пп дб радев
консултации пп дб радев
консултации пп дб радев

Днес той се срещна с представители от ГЕРБ-СДС и "Продължаваме Промяната - Демократична България".

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев продължава на 16 декември (вторник) консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.

Старт на консултациите: Деница Сачева от ГЕРБ-СДС разговаря с президента

Деница Сачева от ГЕРБ пристигна сама при Румен Радев за консултации
18 снимки
Деница Сачева от ГЕРБ пристигна сама при Румен Радев за
Деница Сачева от ГЕРБ пристигна сама при Румен Радев за
Румен Радев и Деница Сачева
Румен Радев и Деница Сачева

Президентът ще приеме на „Дондуков“ 2, както следва:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на „Възраждане“;

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – Ново начало“.

През декември 2024 година президентът Румен Радев за първи път не покани "ДПС-Ново начало" (ДПС-НН) на Делян Пеевски на консултациите за съставяне на редовно правителство. 

Президент Консултации Парламентарни групи Румен Радев Народно събрание Конституция Възраждане ДПС 51-во НС Дондуков 2
Последвайте ни
Президентът обяви кога ще се срещне с

Президентът обяви кога ще се срещне с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало"

САЩ, Русия и големите предизвикателства пред Европа

САЩ, Русия и големите предизвикателства пред Европа

Радев поиска обяснение от ПП-ДБ какво означава

Радев поиска обяснение от ПП-ДБ какво означава "ала-бала с президента"

Когато рокът срещне подиума: Най-емблематичните бракове между рок звезди и супермодели

Когато рокът срещне подиума: Най-емблематичните бракове между рок звезди и супермодели

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Какво означава, когато котката ви се върти около краката ви?

Какво означава, когато котката ви се върти около краката ви?

dogsandcats.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 1 ден
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 1 ден
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 1 ден
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 1 ден

Виц на деня

Той: - И защо моята Писана си е купила два чифта ботушки? Тя: - Как защо? Всяка писанка има четири лапички.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кой е Джими Лай – медийният магнат на Хонконг, осъден по закона за националната сигурност

Кой е Джими Лай – медийният магнат на Хонконг, осъден по закона за националната сигурност

Свят Преди 14 минути

78-годишният Лай е най-известното лице, обвинено по закона, който Китай въведе през 2020 г. в отговор на масовите протести в Хонконг през предходната година

Майка, обвинена в убийството на детето си, моли за дарения

Майка, обвинена в убийството на детето си, моли за дарения

Свят Преди 22 минути

Жената беше обвинена миналата седмица в непредумишлено убийство, жестокост към деца и престъпна небрежност

Свинска мас

Свинска мас или масло - кое е по-здравословно и защо

Любопитно Преди 44 минути

Кой продукт е по-безопасен за сърцето и кръвоносните съдове

Домашно куче нахапа 5-годишно дете в село край София

Домашно куче нахапа 5-годишно дете в село край София

България Преди 45 минути

Момиченцето е транспортирано в болница и оставено за наблюдение с наранявания в областта на главата и едната ръка

Първият сняг е красив, но крие рискове за здравето на децата

Първият сняг е красив, но крие рискове за здравето на децата

Любопитно Преди 1 час

Много малчугани не само играят със сняг, но и го опитват, което може да доведе до скрити рискове за здравето

Снимката е илюстративна

На косъм от катастрофа - JetBlue едва избегна сблъсък с американски военен самолет над Венецуела

Свят Преди 1 час

Пилотът на полет 1112 от Кюрасао към JFK спря изкачването си, след като ВВС на САЩ навлязоха в полетния му път без включен транспондер, докато FAA предупреждава за рискове във венецуелското въздушно пространство

Задържаха 20-годишен, пребил и заплашвал с убийство малолетната си сестра

Задържаха 20-годишен, пребил и заплашвал с убийство малолетната си сестра

България Преди 1 час

Случаят е от столичния квартал „Дружба“

Годишната инфлация в България през ноември достига 5,2%

Годишната инфлация в България през ноември достига 5,2%

България Преди 1 час

Темпът на поскъпване на стоките и услугите остава едноцифрен, като най-силно растат цените на развлечения, транспорт и ресторанти, докато облекло, обувки и съобщения поевтинява

С 1 лев е поскъпнала потребителската кошница за седмица

С 1 лев е поскъпнала потребителската кошница за седмица

Пари Преди 1 час

Това отчитат от Държавната комисия по стокови борси и тържища

Учени откриха „трето състояние“ на живот след смъртта

Учени откриха „трето състояние“ на живот след смъртта

Любопитно Преди 1 час

Тъй като тези клетки на ксеноботите изглежда се сглобяват наново и се реорганизират в нови форми и функции след смъртта на организма, Пожитков и Нобъл твърдят, че те създават „трето състояние“ на живот

Униформеният, спасил жена, паднала в река с колата си, спечели приза "Полицай на годината"

Униформеният, спасил жена, паднала в река с колата си, спечели приза "Полицай на годината"

България Преди 1 час

Втора и трета награда получиха полицаи от Пето районно управление, от Варна и Кръджали

Кубичен череп разкрива нови тайни за изчезнала древна цивилизация

Кубичен череп разкрива нови тайни за изчезнала древна цивилизация

Свят Преди 1 час

Черепът е принадлежал на мъж, починал на около 40-годишна възраст между 400 и 900 г. от н.е.

След големия обир в Лувъра: Нова драма затвори музея в Париж

След големия обир в Лувъра: Нова драма затвори музея в Париж

Свят Преди 1 час

Служителите обявиха стачка, недоволни са от условията на работа

Дженифър Лопес показа редки семейни кадри от 80-ия рожден ден на майка си

Дженифър Лопес показа редки семейни кадри от 80-ия рожден ден на майка си

Любопитно Преди 1 час

Дженифър Лопес отпразнува 80-ия рожден ден на майка си Гуадалупе Родригес с бляскаво семейно тържество в Лас Вегас, на което присъстваха сестрите ѝ, децата ѝ и близки приятели, а звездата сподели емоционални моменти от вечерта в социалните мрежи

Снимката е архивна

Русия отново е под атака: Над 130 дрона полетяха към Москва

Свят Преди 2 часа

Руските Telegram канали съобщиха за повече от дузина силни експлозии в Истринския район, както и в градовете Кашир и Коломна в Московска област

Хю Джакман и Сътън Фостър дебютираха като двойка на премиерата на „Song Sung Blue“

Хю Джакман и Сътън Фостър дебютираха като двойка на премиерата на „Song Sung Blue“

Любопитно Преди 2 часа

Двойката, която оповести публично романтичната си връзка през януари тази година, си подари рядка вечер навън, позирайки ръка за ръка на премиерата на новия филм на Джакман

Всичко от днес

От мрежата

10-те най-скъпи породи кучета в света

dogsandcats.bg

Как котките, които живеят навън оцеляват през зимата

dogsandcats.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg
1

Дъжд и сняг по празниците

sinoptik.bg

Ариана Гранде разкри най-силния съвет, който е получавала от баба си!

Edna.bg

Трагедия в Холивуд: Режисьорът Роб Райнър и съпругата му са открити мъртви в дома им

Edna.bg

Шокиращо признанение от Джон Тери! Искал да скочи от 25-ия етаж след финала на ШЛ

Gong.bg

Кой е Ксавие Малис, новият човек в щаба на Григор?

Gong.bg

Консултациите при президента продължават във вторник

Nova.bg

ПП-ДБ на консултации при президента: Невъзможен е нов кабинет в това НС, нужни са удължителен бюджет и 100% машинен вот

Nova.bg