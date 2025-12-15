Президентът обяви кога ще се срещне с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало"

П резидентът продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.
(Във видеото: След оставката на кабинета "Желязков": Започват консултациите при президента)
Днес той се срещна с представители от ГЕРБ-СДС и "Продължаваме Промяната - Демократична България".
В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев продължава на 16 декември (вторник) консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.
Президентът ще приеме на „Дондуков“ 2, както следва:
От 10.00 часа – представители на парламентарната група на „Възраждане“;
От 11.30 часа – представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – Ново начало“.
През декември 2024 година президентът Румен Радев за първи път не покани "ДПС-Ново начало" (ДПС-НН) на Делян Пеевски на консултациите за съставяне на редовно правителство.