Ученичка едва не се задуши заради капачка от химикал, медици спасиха живота ѝ с операция

П о време на урок в училище в Лвов момиче случайно погълнало капачка от химикал, която заседнала в левия долнодялов бронх и блокирала достъпа на въздух. Лекарите четири часа се опитвали да извадят чуждото тяло чрез бронхоскоп, но не успели. Наложило се да бъде извършена открита операция на гръдния кош. За това съобщиха от Първото медицинско обединение в Лвов, предава агенция UNN .

Подробности

Изваждането на капачката чрез бронхоскоп не било успешно, тя била плътно заклещена, а лигавицата подута, поради което процедурата се оказала безрезултатна.

Единственият начин за спасяването на детето станала торакотомията, открита операция на гръдния кош.

"Всичко това, заради малко парче пластмаса. Повечето чужди тела се отстраняват ендоскопски, но понякога единственият вариант остава откритата хирургична намеса", обясни детският хирург от Първото медицинско обединение в Лвов Дмитро Грицак.

Медиците подчертават, че чуждите тела в дихателните пътища са една от най-честите причини за внезапна асфиксия (задушаване) при деца. Особено опасни са капачките от химикали: гладки и хлъзгави, те могат напълно да запушат просвета на бронха или трахеята.

Съвети за родители от лекарите: