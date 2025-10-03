Свят

Ученичка едва не се задуши заради капачка от химикал, медици спасиха живота ѝ с операция

Медиците подчертават, че чуждите тела в дихателните пътища са една от най-честите причини за внезапна асфиксия при деца

3 октомври 2025, 06:24
Ученичка едва не се задуши заради капачка от химикал, медици спасиха живота ѝ с операция
Източник: iStock

П о време на урок в училище в Лвов момиче случайно погълнало капачка от химикал, която заседнала в левия долнодялов бронх и блокирала достъпа на въздух. Лекарите четири часа се опитвали да извадят чуждото тяло чрез бронхоскоп, но не успели. Наложило се да бъде извършена открита операция на гръдния кош. За това съобщиха от Първото медицинско обединение в Лвов, предава агенция UNN.

Изваждането на капачката чрез бронхоскоп не било успешно, тя била плътно заклещена, а лигавицата подута, поради което процедурата се оказала безрезултатна.

Единственият начин за спасяването на детето станала торакотомията, открита операция на гръдния кош.

"Всичко това, заради малко парче пластмаса. Повечето чужди тела се отстраняват ендоскопски, но понякога единственият вариант остава откритата хирургична намеса", обясни детският хирург от Първото медицинско обединение в Лвов Дмитро Грицак.

Медиците подчертават, че чуждите тела в дихателните пътища са една от най-честите причини за внезапна асфиксия (задушаване) при деца. Особено опасни са капачките от химикали: гладки и хлъзгави, те могат напълно да запушат просвета на бронха или трахеята.

Съвети за родители от лекарите:

  1. Купувайте на децата химикали с капачки, които имат отвор.
  2. Не позволявайте на децата да "дъвчат" капачки или да тичат с химикали в устата.
  3. Ако детето внезапно започне да кашля, да се дави или да диша със свистене, подозирайте чуждо тяло и незабавно повикайте спешна помощ.
  4. Правилната профилактика и бързата реакция могат да спасят живота на едно дете.
Източник: Ukrainian National News (UNN)    
Лвов Ученичка Погълната капачка от химикал Чуждо тяло Задушаване Открита операция Торакотомия Детска хирургия Бронхоскоп Съвети за родители
