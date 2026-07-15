България

Съдът остави в ареста обвинен за катастрофата с четири жертви на „Челопешко шосе“

Софийският градски съд ще реши дали Траян Филипов да остане зад решетките или да бъде пуснат с по-лека мярка за неотклонение

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 50 минути / 15 юли 2026, 07:49
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С офийският градски съд не уважи искането за по-лека мярка, подадено от Траян Филипов, обвинен за катастрофата с четири жертви на "Челопешко шосе". 

Съдебният състав прие, че съществува реална опасност ако обвиняемият бъде пуснат от ареста да извърши ново престъпление, с оглед на обществената опасност на деянието, за което е обвинен.

Като мотиви бяха посочени доказателствата, че Филипов е управлявал автомобил в населено място със скорост, превишаваща разрешената с близо 100 км/ч, в район на кръстовище, пешеходна пътека и спирка на градския транспорт. Той е познавал добре пътния участък, но въпреки това не е съобразил поведението си с пътната обстановка.

Припомняме, че Филипов е един от обвиняемите за тежката катастрофа на столичното „Челопешко шосе“, при която загинаха четирима души, а петима бяха ранени.

Това не е първият му опит да бъде освободен от ареста. При предишното разглеждане на мярката той не присъства в съдебната зала заради здравословното си състояние и изслуша решението на съда от болничната си стая.

  • Какви са мотивите на съда

При последното заседание магистратите приеха, че няма реална опасност обвиняемият да се укрие. Въпреки това съдът прецени, че съществува риск той да извърши друго престъпление, поради което остави в сила най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Съдът тогава посочи още, че към онзи момент няма достатъчно доказателства, които да потвърждават версията за нерегламентирана гонка между автомобилите непосредствено преди тежкия инцидент.

Според събраните по делото данни обаче автомобилът, управляван от обвиняемия, се е движил със скорост, надвишаваща повече от два пъти максимално разрешената за участъка.

  • Тежката катастрофа

Инцидентът на „Челопешко шосе“ предизвика силен обществен отзвук заради големия брой жертви и пострадали. При катастрофата загинаха четирима души, а други петима получиха различни по тежест наранявания.

Разследването продължава, като прокуратурата и разследващите органи изясняват всички обстоятелства около произшествието, включително скоростта на движение, действията на участниците и причините, довели до тежкия сблъсък.

Кадри от зверската катастрофа на "Челопешко шосе" в София
24 снимки
Катастрофа на Челопешко шосе в София
Катастрофа на Челопешко шосе в София
Катастрофа на Челопешко шосе в София
Катастрофа на Челопешко шосе в София

 

Редактор: Василена Василева
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