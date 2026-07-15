СЗО предупреди: ИИ в здравеопазването изпреварва правилата

Р егионалният директор на Световната здравна организация за Европа д-р Ханс Анри П. Клуге предупреди, че внедряването на изкуствен интелект в здравеопазването изпреварва значително създаването на правила и механизми за неговото управление.

По време на среща в Лисабон той представи резултатите от най-мащабната досега оценка на готовността за използване на изкуствен интелект в 53-те държави членки на СЗО в европейския регион.

Учените с важно предупреждение за изкуствения интелект

Според данните едва 8% от страните разполагат със специална национална стратегия за изкуствен интелект в здравеопазването. В същото време близо две трети вече използват ИИ в диагностиката, а около половината са въвели чатботове за пациенти. По думите на Клуге това означава, че технологията навлиза бързо в медицинската практика, но само една от всеки дванадесет държави има план как да я управлява отговорно.

Докладът показва, че 98% от страните виждат подобряването на грижите за пациентите като основна причина за внедряване на ИИ. Като пример беше посочен университетският медицински център в Коимбра, където системи за анализ на образни изследвания подпомагат лекарите при откриването на заболявания на гръдния кош и костни фрактури и съкращават времето за чакане в спешната и първичната помощ.

СЗО обаче отчита сериозни пропуски в подготовката на системите. Само една пета от държавите обучават бъдещите здравни специалисти за работа с ИИ още преди дипломирането им, а едва една четвърт предлагат подобно обучение на вече практикуващи медици. По-малко от половината са проверили дали законодателството им е пригодено за използване на такива технологии, а близо 40% все още нямат етични насоки за прилагането на ИИ в здравеопазването.

Клуге предупреди, че забавянето на регулациите може да има пряка цена за пациентите. Според него алгоритми с вградени пристрастия могат да доведат до погрешни диагнози, а медицинският персонал не бива да бъде поставян в ситуация да разчита на системи, които не разбира или не може да контролира. Това, по думите му, рискува да подкопае доверието в здравните системи като цяло.

Вкарват изкуствен интелект в здравеопазването

Регионалният директор очерта основни приоритети пред ИИ в здравеопазването. Първият е всяка държава, която внедрява ИИ в здравеопазването, да изгради ясна стратегия, стандарти за отчетност и програми за обучение на персонала. Вторият е международното сътрудничество - именно с тази цел в Лисабон са се събрали представители на 37 държави от всичките шест региона на СЗО, за да търсят общи правила и решения.

Клуге посочи, че Португалия, Бразилия, Ангола и Мозамбик вече разполагат с дългогодишни връзки в областта на здравеопазването и образованието, които могат да се превърнат в основа за обща пътна карта за изкуствен интелект и здраве.

Инициативата трябва да бъде представена на регионална здравна среща в Бразилия през 2028 г.

В заключение д-р Клуге подчерта, че бъдещето на изкуствения интелект в медицината няма да зависи само от алгоритмите, а от правилата, партньорствата и политическата воля, които държавите изграждат днес, за да гарантират, че новите технологии служат на всички пациенти, а не само на най-богатите общества.