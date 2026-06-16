България

Съдът остави в ареста единия от обвиняемите за "Челопешко шосе"

СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление от мъжа

Николай Киров Николай Киров

16 юни 2026, 17:39
Съдът остави в ареста единия от обвиняемите за "Челопешко шосе"
Източник: Булфото

Д нес, в изнесено съдебно заседание в болнично заведение, по искане на Софийска градска прокуратура (СГП) Софийски градски съд (СГС) взе мярка за неотклонение задържане под стража спрямо единия обвиняемите за тежката катастрофа на "Челопешко шосе".

Той и вторият обвиняем, са привлечени от Софийска градска прокуратура за пътнотранспортното произшествие, от което е настъпи смъртта на 4-души и са причинени средни телесни повреди на 5.

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Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение, че обвиняемият е съпричастен към настъпването на пътнотранспортното произшествие.

СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление от мъжа и определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение.

Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.

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Освен това с постановление на наблюдаващия прокурор от СГП на обвиняемия е наложена забрана от за напускане на пределите на Република България.

Другият обвиняем е с мярка за неотклонение задържане под стража, взета по искане на СГП от СГС на 9 юни в изнесено съдебно заседание в болнично заведение.

Припомняме, че катастрофата на "Челопешко шосе" в София се случи на 5 май 2026 година около 19:30 часа на кръстовището между улиците „Челопешко шосе“ и „Ангел Маджаров“. Причината беше гонка между две коли, чиито водачи са свързван с т. нар. група на "Калашниците". Едната кола се сблъсна с автобус на градския транспорт, движещ се по линия 119, който правел ляв завой.

Редактор: Николай Киров
Източник: Prb.bg    
Софийски градски съд задържане под стража пътнотранспортно произшествие
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