Огнен ад затвори пътя Асеновград - Кърджали, горят лозови масиви

Г олям пожар е избухнал на изхода на Асеновград в посока Кърджали. Огънят е обхванал няколко декара с лозови масиви. Заради силното задимяване и рязко намалената видимост движението по пътя е временно спряно и в двете посоки, съобщава NOVA.
На място работят шест екипа на противопожарните служби от Асеновград и Пловдив, които се опитват да овладеят пламъците. По информация на местната власт към момента няма опасност за жилищните сгради, намиращи се в близост до пожара.
Заради задимяването полицията регулира движението и отклонява автомобилите по околовръстния път на Асеновград.