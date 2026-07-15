Огнен ад затвори пътя Асеновград - Кърджали, горят лозови масиви

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Г олям пожар е избухнал на изхода на Асеновград в посока Кърджали. Огънят е обхванал няколко декара с лозови масиви. Заради силното задимяване и рязко намалената видимост движението по пътя е временно спряно и в двете посоки, съобщава NOVA.

На място работят шест екипа на противопожарните служби от Асеновград и Пловдив, които се опитват да овладеят пламъците. По информация на местната власт към момента няма опасност за жилищните сгради, намиращи се в близост до пожара.

Заради задимяването полицията регулира движението и отклонява автомобилите по околовръстния път на Асеновград.