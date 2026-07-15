Протестиращите студенти и ректорът на НАТФИЗ не се разбраха

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М инистерството на културата обяви, че е изпълнило поетия ангажимент да съдейства за възстановяването на диалога между студентите и ръководството на НАТФИЗ. В тази връзка представители на Министерството участваха в днешната среща между всички страни, която се проведе в Националния студентски дом. Въпреки положените усилия и заявената готовност за търсене на решение, в рамките на срещата не беше постигнато съгласие между страните.

Съгласно разпределението на правомощията по Закона за висшето образование и при зачитане на принципа на академичната автономия, последващите действия по случая са от компетентността на Министерството на образованието и науката.

Министерството на културата подчертава, че конструктивният диалог е основата, върху която може да бъде намерено устойчиво решение.

„Европейският алианс FilmEU ще продължи, има институционална подкрепа, всичко друго са инсинуации. Няма репресии, няма уволнения, няма отнемане на подкрепа“, коментира след срешата ректорът на Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) „Кръстьо Сарафов“ член-кореспондент проф. Мирослав Дачев.

Той посочи, че днес не е очаквал конструктивен диалог с протестиращите студенти, но се надява той да се случи в по-нататъшни срещи.

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„Ако няма диалог, ще мислим какво да решим. Проблемът е, че той вече изскочи отвъд НАТФИЗ. Ако някой се беше замислил за имиджа на институцията, това нямаше да се допусне. Никога не е имало опасност за FilmEU, има институционална подкрепа, има и писмо. В Брюксел този проблем изобщо не е поставян“, подчерта ректорът.

Тони Пенчев, представител на Инициативния комитет на протеста, каза след срещата: „Ако сме 800 човека в НАТФИЗ, подписите вече са общо над 430 - всичките тези подписи са за оставка на ректора. Останалите 78 подписа са за напускане - те са заявления за прекъсване на студентските права“.

„Присъстващите студенти на срещата казаха, че искат още днес оставката на ректора на НАТФИЗ, а той се надявал, че е лято, че студентите ще заминат, ръководството ще излезе в отпуск и всичко това ще отшуми“, подчерта Пенчев.

„Мотивите, с които искаме оставката на ректора, са за демонстрирана арогантност, мълчанието, което беше с месеци, непоемане на отговорност и откровени лъжи“, обяви Пенчев.

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По думите му, студентите искат оставката на ректора заради „финансови нарушения, за нарушения в процедурите за избор на доценти и за други нарушения“.

„Изискахме всичко това по Закона за достъп до обществена информация, но не можем да я разпространяваме“, каза Тони Пенчев.

„Бяхме обект на натиск продължително време - от страна на ръководството на НАТФИЗ, причината за това бяха наши протестни действия и искания. Наши преподаватели бяха репресирани и изпратени на етични комисии, защото изпълняват гражданските си права. Не бих казал, че FilmEU е основният проблем, това е натрупване на много и то сериозни проблеми. Аз лично считам, че най-големият проблем е морален и етичен - от гледна точка на това да бъдат репресирани преподаватели и студенти. Няма нищо по-лошо от това“, добави Пенчев.

Той посочи, че студентите ще продължат във всички законови рамки да упражняват своята протестна дейност.

По време на срещата няколко пъти студенти отправиха въпрос към ректора на НАТФИЗ дали днес ще подаде оставка. Член-кореспондент Мирослав Дачев каза, че е избран от Общо събрание и този въпрос се поставя на Общо събрание.

Сред присъстващите на срещата днес бяха заместник-министрите на културата доц. Пламен Славов и Марина Василева, главният секретар в Министерството на образованието и науката Йовко Йовчев, директорът на Дирекцията „Висше образование” в МОН Росица Колева, заместник-председателят на Българската академия на науките проф. Емануел Мутафов, ректорът на НАТФИЗ член-кореспондент проф. Мирослав Дачев, заместник-ректорът на НАТФИЗ проф. Пенко Господинов и Ива Йорданова - функционален помощник-ректор по стратегическо развитие и партньорства, председателят на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) Ангел Стойков, студенти от Инициативния комитет в НАТФИЗ, както и други студенти и преподаватели.