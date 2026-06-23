България

САС остави в ареста Васил Филипов за катастрофата на „Челопешко шосе“ с четири жертви

Апелативните съдии приеха, че има реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление.

23 юни 2026, 15:33
САС остави в ареста Васил Филипов за катастрофата на „Челопешко шосе“ с четири жертви
Източник: БТА

С офийският апелативен съд остави в ареста Васил Филипов – шофьорът, ударил се в автобус на градския транспорт на "Челопешко шосе" и вследствие причинил смъртта на четирима души. Според магистратите жалбите на защитата на Филипов срещу решението на първа инстанция са неоснователни. Филипов е привлечен като обвиняем за две престъпление, които се наказват с лишаване от свобода – при управление на моторно превозно средство е нарушил правилата за движение, движейки се с не по-малко от 113 км/час при разрешени 60 км/час и реализирал пътнотранспортно произшествие с автобус, при което умишлено причинил смъртта на четирима и средни телесни повреди на друга четирима. За това престъпление законът предвижда до 20 г. затвор. Другото обвинение е за непристойно поведение и деяние, отличаващо се с изключителна дързост.

Налице е реална опасност от укриване и от извършване на престъпление, което налага мярката задържане под стража, мотивираха се съдиите. 

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Другият автомобил, управляван от Траян Филипов и също участвал в катастрофата, се е движел със 148 км/ч. Няколко дни след катастрофата съдът остави в ареста Траян Филипов, обвинен във връзка с тежката катастрофата.

Прокуратурата поиска днес задържане под стража за Васил Филипов. Според нея са събрани преки доказателства от очевидци, като намират добра опора в писмените доказателства. Правилно първата инстанция е приела, че към момента са налице доказателства за евентуална умисъл, ангажирани са доказателства за това, че продължително време обвиняемият е шофирал с изключително висока скорост, която е била два пъти и половина по-високо от допустимата в този район на пътя, посочиха още от прокуратурата.

Според защитата на Филипов не е необходима най-тежката мярка за постигане на целите на процеса, а обвиняемият няма как да се укрие, като не е пожелал да се лекува извън държавата.

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Четирима души загубиха живота си при катастрофата, която стана вечерта 5 юни на "Челопешко шосе" в София.

Пред медиите адвокат Денислав Асенов заяви, че предстои дълго разследване и припомни, че наказателното производство се развива въз основана на доказателствата. „Много е ранен етапа на разследване и е много рано да четем тежки присъди, на който да било обвиняем“, добави адвокат Милен Дюлгеров. Попитани защо обвиняемият се е явил по време на днешното съдебно заседание, въпреки операцията отпреди седмица, адвокатите казаха, че е искал да участва в процеса пълноценно.

Кадри от зверската катастрофа на "Челопешко шосе" в София
24 снимки
Катастрофа на Челопешко шосе в София
Катастрофа на Челопешко шосе в София
Катастрофа на Челопешко шосе в София
Катастрофа на Челопешко шосе в София
Източник: БТА    
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