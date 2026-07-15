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Иън Сомерхолдър разкри скандалната причина да избяга от Холивуд и да стане фермер

Секссимволът от „Дневниците на вампира“ Иън Сомерхолдър разкри истинската, шокираща причина да напусне Холивуд завинаги. Актьорът сподели за жестокия сблъсък с шефовете на Netflix, който го е пратил в болница и го е отказал от снимачната площадка

Стела Христова Стела Христова

15 юли 2026, 17:30
Иън Сомерхолдър разкри скандалната причина да избяга от Холивуд и да стане фермер
Източник: Guliver/Getty Images

47-годишният секссимвол Иън Сомерхолдър, който покори милиони сърца с ролята на лошото момче Деймън Салваторе в хитовия сериал „Дневниците на вампира“, направи шокиращи разкрития за решението си да сложи край на своята актьорска кариера. В изключително откровено интервю за подкаста Haley on the Go, актьорът сподели, че зад решението му да обърне гръб на блясъка на Холивуд и да се превърне във фермер стои жесток творчески и корпоративен конфликт с филмовите шефове в индустрията. По думите му, повратната точка е била бруталното спиране на научнофантастичния хорър сериал на Netflix „V Wars“ през 2019 година.

  • Жестоката битка за контрол и пътят към болничното легло

Сомерхолдър си спомня, че е вложил цялата си душа и е работил нечовешки усилено по проекта, като дори е преместил цялото си семейство да живее в Онтарио, Канада, в името на снимките. Когато видял крайния продукт обаче, той останал потресен от ниското качество и творческите решения на студиото, определяйки го като почти невъзможно за гледане. Решен да спаси проекта, Иън предложил на продуцентите да им върне милиони долари от собствения си джоб, за да получи пълен творчески контрол над шоуто заедно с партньора си Джеймс Гиб. След като платформата отказала, двамата взели нещата в свои ръце, събрали над шест милиона долара частно финансиране и заснели огромно количество нови кадри за рекордно кратко време. Това безумно темпо на работа буквално сринало тялото на актьора, което просто се изключило, изпращайки го директно в болницата.

Въпреки че преработената версия се превърнала в абсолютен международен хит, заемайки първо място по гледаемост в десетки държави, вътрешните борби между ръководителите на Netflix довели до тихата отмяна на сериала след едва един сезон. Шефовете признали, че спирането е било грешка, но отказали да подновят проекта, за да не създават опасен прецедент в индустрията.

Именно в този момент си казах, че не искам кариерата и прехраната ми да бъдат диктувани от хора в затворени офиси. Просто им казах, че се шегуват с мен, сложих край и си тръгнах завинаги.

Това преживяване отворило очите на Сомерхолдър за мръсните игри зад кулисите и го накарало да осъзнае, че е време да поеме пълна власт над живота си, извън влиянието на големите студиа.

  • От осемцифрен дълг до пълно спокойствие във фермата

Бягството от Холивуд обаче не е било лесно и е донесло сериозни финансови сътресения за него и съпругата му, актрисата Ники Рийд. Преди време актьорът разкри, че заради провалена бизнес сделка двамата са натрупали смазващ осемцифрен дълг. Излизането от тази финансова дупка е коствало разпродажба на почти цялото им имущество, включително лични имоти, скъпи картини, семейни автомобили и часовници, но благодарение на бизнес нюха на Ники те са успели да си върнат пълната независимост.

Днес, седем години след последната си роля пред камера, Иън Сомерхолдър живее щастлив и спокоен живот в семейна ферма в Южна Калифорния. Той е посветил времето си на децата си и на успешни бизнес начинания, сред които бранд за високотехнологични хранителни добавки и прочутата марка за бърбън Brother's Bond, която основа заедно с екранния си брат от „Дневниците на вампира“ Пол Уесли. Актьорът е категоричен, че киното е изцяло в неговото огледало за обратно виждане и не изпитва абсолютно никаква носталгия към предишния си живот под светлините на прожекторите.

Редактор: Стела Христова
Източник: pagesix.com    
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