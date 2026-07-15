България

Гонка на младежи в София завърши с глоби и отнети книжки

Единият от санкционираните водачи вече е бил участник в тежък пътен инцидент

Николай Киров Николай Киров

15 юли 2026, 15:24
Гонка на младежи в София завърши с глоби и отнети книжки
Източник: БТА

Н ачалникът на Осмо районно управление комисар Любомир Минков съобщи, че около 23:00 часа снощи полицейски екипи са засекли двама млади шофьори на 18 и 19 години, които участвали в гонка по бул. „Ломско шосе“ в София.

По думите му автомобилите са били незабавно спрени, а срещу водачите са предприети административни мерки.

Младежи на 18 и 19 г. правят гонки в София

На двамата са отнети свидетелствата за управление за срок от една година, като са им наложени и предвидените в закона санкции.

Комисар Минков допълни, че единият от санкционираните водачи вече е бил участник в тежък пътен инцидент - през миналата година той катастрофирал на бул. „Тодор Александров“ заради движение с несъобразена скорост.

Бясна гонка в София с шофьори без документи

От началото на годината до днес в София са установени общо 118 водачи с концентрация на алкохол над 1,2 промила, като 56 от тях са били с над 2 промила, добави комисар Минков.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николета Василева    
гонка София полиция
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