България подписа Киевската декларация за подкрепа на Украйна

У частниците в срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа в Киев приеха обща декларация, с която се ангажират да продължат политическата, военната, финансовата и свързаната със сигурността подкрепа за Украйна, да засилят натиска върху Русия и да съдействат за възстановяването на разрушената от войната страна.

Сърбия е единствената участваща държава, която не подписа документа. В него Русия е обвинена в незаконна, непредизвикана и неоправдана агресия и е призована незабавно да прекрати войната и да изтегли напълно, безусловно и по проверим начин своите войски и военно оборудване от цялата територия на Украйна.

Вучич към Зеленски: Сърбия няма да санкционира Русия

Декларацията беше подписана от украинския президент Володимир Зеленски и представители на Албания, Гърция, Молдова, Румъния, Хърватия, Словения, Северна Македония, Черна гора и България, чийто представител на срещата е външният министър Велислава Петрова-Чамова.

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че е пристигнал в Киев, за да представи позицията на Белград по всички важни въпроси.

„Аз съм единственият, който не постави подписа си под тази декларация. Прочетете текста, вероятно скоро ще ви бъде предоставен, и тогава всичко ще ви стане по-ясно. Не е необходимо да обяснявам повече“, каза Вучич.

Попитан за позицията на Сърбия по санкциите срещу Русия, той заяви: „Всички знаят нашата позиция, както и аз познавам позициите на всички останали.“

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Вучич изрази надежда, че Белград ще посрещне Зеленски в обозримо бъдеще. Той подчерта, че основните теми на срещата са били европейската интеграция, укрепването на икономическата стабилност и енергийната сигурност.

Ето пълния текст на декларацията:

Ние, президентът на Украйна Володимир Зеленски, президентът на Република Албания Байрам Бегай, президентът на Република Гърция Константинос Тасулас, президентът на Република Молдова Мая Санду, президентът на Румъния Никушор Дан, министър-председателят на Република Хърватия Андрей Пленкович, министър-председателят на Република Словения Янез Янша, първият заместник министър-председател на Република Северна Македония и министър по европейските въпроси Беким Сали, заместник министър-председателят по външните и европейските въпроси на Черна гора Филип Иванович и министърът на външните работи на Република България Велислава Петрова-Чамова, събрали се в Киев на 15 юли 2026 г. за петата среща на върха Украйна - Югоизточна Европа в присъствието на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, като надграждаме резултатите от предишните ни срещи в Атина, Тирана, Дубровник и Одеса, потвърждаваме значението на срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа като важна рамка за политически диалог, регионално сътрудничество и обща сигурност.

Провеждането на срещата в Киев в Деня на украинската държавност има дълбоко символично значение, тъй като утвърждава приемствеността на повече от хилядолетната украинска държавност.

Като отчитаме, че сигурността на Украйна, Черноморския регион и Югоизточна Европа е взаимносвързана, приемаме следната декларация: