Свят

Скандалът с подарения самолет на Тръмп ескалира

Тръмп е бил силно разгневен от публикациите за недостатъците в защитата на самолета

Николай Киров Николай Киров

15 юли 2026, 21:39
Скандалът с подарения самолет на Тръмп ескалира
Източник: AP/БТА

Н ачалникът на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс и директорът на ФБР Каш Пател лично са координирали мащабно разследване за изтичане на информация относно проблемите със сигурността на подарения от Катар самолет, който трябва да изпълнява ролята на новия Air Force One, съобщава Си Ен Ен, позовавайки се на свои източници.

Според информацията президентът Доналд Тръмп е бил силно разгневен от публикациите за недостатъците в защитата на самолета и е настоял виновните за теча на информация да бъдат открити. В рамките на разследването служители от различни федерални институции са били разпитвани, а някои от тях са били помолени да предадат мобилните си телефони за проверка. Не всички са се съгласили.

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По данни на Си Ен Ен Каш Пател е отменил планирано пътуване до Чикаго, за да се включи лично в разследването. Заедно със Сузи Уайлс двамата са работили в продължение на около седем часа в офис до този на началника на кабинета, където са организирали своеобразен кризисен щаб за издирване на източника на информацията.

Разследването обхванало и служители, които са участвали в подготовката на президентските пътувания или са придружавали Тръмп. Междувременно поне една федерална агенция е изпратила указания до служителите си незабавно да уведомят своите юристи, ако бъдат потърсени от външни следователи или ако им бъде поискан достъп до техни устройства.

Според Си Ен Ен активната роля на Белия дом в разследването е необичайна и поставя под въпрос традиционната независимост на Министерството на правосъдието от политическото ръководство. Тръмп лично е обсъждал случая с директора на ФБР.

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Скандалът придоби публичност, след като стана известно, че Министерството на правосъдието е изпратило призовки до четирима журналисти от "Ню Йорк Таймс", публикували материали за рисковете около самолета. Решението предизвика критики от журналистически организации и защитници на свободата на словото, а "Ню Йорк Таймс" обяви, че ще оспори призовките в съда.

Проблемите около самолета доминираха политическия дневен ред във Вашингтон през последната седмица. Тръмп първоначално обяви, че новият "Бпинг" 747, подарен от Катар и оценяван на около 400 милиона долара, ще бъде изпратен предварително до британската военновъздушна база в Милдънхол преди пътуването му за срещата на върха на НАТО в Турция. Президентът обясни решението с желанието американските военнослужещи в базата да могат да разгледат машината.

Впоследствие обаче Тръмп отпътува с досегашния президентски самолет. По информация на Си Ен Ен причината е била актуализирана оценка на риска, според която катарската машина, макар и спешно оборудван с допълнителни отбранителни системи, все още не осигурява нивото на защита на използвания досега президентски самолет. Самият президент публично отрече съображенията за сигурност да са наложили промяната.

Според Си Ен Ен самолетът е бил въведен в експлоатация твърде прибързано. За разлика от него двата нови президентски самолета, поръчани по време на първия мандат на Тръмп, все още се дооборудват със сложни комуникационни и отбранителни системи и не се очаква да бъдат готови преди 2028 г.

Авиационни експерти, анализирали снимки на катарския самолет, са посочили, че по него не се забелязват някои външни елементи, характерни за инфрачервените системи за защита от ракети. Те обаче подчертават, че само по външния вид не може категорично да се установи с какви отбранителни системи разполага самолетът.

Редактор: Николай Киров
Източник: CNN    
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