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Защо Зеленски иска ново правителство

Украинската министър-председателка Юлия Свириденко си отива след по-малко от година на поста

15 юли 2026, 17:25
Защо Зеленски иска ново правителство
Източник: БГНЕС/EPA

У краинската министър-председателка Юлия Свириденко си отива след по-малко от година на поста. Президентът Зеленски вече ѝ търси заместник, съобщи Deutsche Welle.

Какво може да се очаква от промяната в кабинета?

Парламентът в Киев гласува оставката на министър-председателката Юлия Свириденко и респективно – на цялото правителство. Още на 12 юли президентът Зеленски обяви, че на Свириденко ще бъде предложен нов пост. Според украинските медии е вероятно тя да стане посланичка на Украйна в САЩ.

След като благодари на Свириденко за нейната стабилна и ефективна работа, президентът публикува снимки от свои срещи с шефа на държавния енергиен концерн „Нафтогаз" Серхий Корецки, с първия вицепремиер и министър на енергетиката Денис Шмигал, с вътрешния министър Ихор Клименко, с министъра на отбраната Михайло Федоров и с кмета на Харков Ихор Терехов.

Защо бе отстранена Свириденко?

За хода на президента има различни обяснения. Ихор Рейтерович от университета „Тарас Шевченко" в Киев казва, че смяната на правителството е била предвидена принципно за есента или за следващата пролет. Но редица обстоятелства са накарали президента да се намеси по-рано, посочва политологът.

Става дума особено за украинската посланичка в САЩ Олха Стефанишина. Срещу нея се водят разследвания от украинските антикорупционни органи относно дейността ѝ преди заемането на поста във Вашингтон. Носят се слухове за нейната оставка. „Вероятно американците са сигнализирали, че са против посланичка, около която има някакъв скандал и би трябвало да се предприеме нещо. Затова е трябвало Зеленски да реагира. Свириденко е добра кандидатка, тя осъществи сътрудничи добре с американците при сключването през 2025 на споразумението за суровините и има контакти там. Американците са готови да работят с хора, с които вече имат положителен опит", посочва Рейтерович пред ДВ.

Той обаче не изключва и варианта Зеленски да е повлиян от последните скандални в украинската армия, които може да повлияят негативно на репутацията му. Журналистически проучвания разкриха случаи на мъчения, жестоко отношение към новобранците и прикриване на смъртни случаи извън бойното поле. Паралелно текат инспекции заради нарушения при набирането на войниците, особено след като мнозина мобилизирани се оказаха негодни за служба по здравословни причини.

Промените в правителството могат да послужат на президента и за отклоняване на общественото внимание, смята експертът. Според него основание може да са и комуникационните проблеми с отделни министри, сред които министърът на отбраната Федоров. Чрез смяната на кабинета Зеленски би могъл да се освободи от тези, чието отстраняване по имиджови причини в противен случай би било трудно. 

Юлия Свириденко е от обкръжението набившия шеф на президентската канцелария Андрий Ермак, който се обграждаше с послушни изпълнители в правителството, казва пред ДВ Вадим Денисенко от украинския портал DS News. Но в система без Ермак Свириденко се е оказала излишна, макар да е била лоялна към президента след смяната на Ермак.

Политологът Олексий Харан също е на мнението, че правителствената реформа има някаква връзка с уволнението на Ермак. Той мисли, че по този начин президентството иска да укрепи контрола си над изпълнителната власт. „Зеленски за пореден път показва кой има думата - противно на Конституцията, тъй като реформата в кабинета е в изключителните компетенции на парламента и поне формално трябва да бъде предприета от него. Очевидно Зеленски иска да демонстрира, че държи здраво юздите", посочва Харан.

Според него една от причините за внезапната смяна на правителството би могла да бъде и необходимостта да се намери решение за енергийните проблеми на страната. Затова сред кандидатите за премиерския пост са Ихор Корецки и Денис Шмигал – двама специалисти в тази област. „Не мисля, че това е основната причина, но това е важен фактор", коментира Харан.

Кой ще е новият премиер?

Володимир Фесенко от Центъра за приложни политически изследвания „Пента" изтъква, че президентът Зеленски обичайно взима решения за назначения в голям "пакет”. „Това бе така и миналата година, а изглежда, че и през тази ще е така. Не става дума само за промени в правителството - планирани са реформи и в правоохранителните органи", припомня той пред ДВ.

Промените вероятно ще включват и обновяването на екипа на президента, казва Вадим Денисенко. Наблюдателите предполагат, че шефът на държавния концерн „Нафтогаз" Серхий Корецки ще заеме премиерския пост.

Ихор Рейтерович от своя страна посочва, че за избора на президента основна роля ще играе лоялността. И на депутатите най-вероятно ще бъде представен за одобрение кандидат, избран от президента – макар Украйна да има парламентарно-президентски модел на управление и за правителството да отговаря парламентът. Народното събрание на Украйна обаче има шанс да докаже, че властта вс е пак не му се е изплъзнала напълно, казва Рейтерович.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
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