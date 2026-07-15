Медици протестираха в София с искане за по-високи заплати

М едици протестираха пред УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ с искане за увеличение на заплатите на работещите в здравеопазването. Организатори са от Синдикат „Защита“.

Вече трета поредна година не се предвижда увеличение на възнагражденията на работещите в държавните и общински болници, посочиха организаторите.

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В демонстрацията участват служители от болниците – ИСУЛ, „Света Екатерина“, „Пирогов“, „Майчин дом“, „Александровска“, „Свети Иван Рилски“ и др., каза Нинка Георгиева. На протеста има служители от Центровете за спешна медицинска помощ от Благоевград, филиал Сандански, от Пазарджик, София, Враца, Кюстендил, допълни тя.

За кратко протестиращите блокираха бул. „Ген. Данаил Николаев“.

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„Искаме да бъдем чути и между първо и второ четене на държавния бюджет да бъдат нанесени корекции и да бъдат заделени пари за увеличение на заплатите на работещите в сферата на здравеопазването“, каза пред събралите се Красимир Митов, председател на Синдикат „Защита“.

Повечето медицински служители работят на две места, работят извънредно, има недостиг на квалифицирани кадри, посочиха още протестиращите.