Пътната безопасност обедини парламента: Партиите искат спешни мерки срещу „войната по пътищата“

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Т емата за пътната безопасност и необходимостта от спешни мерки срещу тежките катастрофи се превърна в един от основните акценти в работата на Народното събрание. След поредицата тежки инциденти през последните седмици представители на различни парламентарни групи призоваха за бързи законодателни и организационни промени, като заявиха, че борбата с т.нар. "война по пътищата" трябва да бъде национален приоритет.

Макар и с различни предложения, политическите сили демонстрираха готовност за общи действия с цел намаляване на жертвите по пътищата, предава DarikNews.bg.

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Премиерът призова: Шофирайте с отговорност и мисъл за себе си и близките си

"Почивният сезон е в разгара си, шофирайте с мисъл за себе си, за близките си, но с отговорност към всички". Този призив отправи премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание.

Министър-председателят увери, че правителството работи усилено за дълбока системна промяна в пътния сектор. По думите му по българските пътища има натрупани през годините проблеми, които няма как да се компенсират за два месеца.

"Българските пътища са бойно поле, на което ежедневно загиват хора, заяви Радев. Няма как за два месеца да компенсираме дългите години на хаос, безхаберие, трупане на огромни системни проблеми", посочи той.

Радев открои като проблеми лошите пътища, безобразната кражба от асфалт, от мантинели, от труд, неефективната нормативна база и контрола, както и формалните курсове и изпити за шофьори. Според него има липса на правосъдие за "явните престъпления на пътя". Липсата на възпитание в семейството и в училище също беше посочена от премиера.

Според министър-председателя има сбъркани приоритети в сектора. Той даде пример с това, че в "Автомобилна администрация" има 124 души на терен, които, по думите на Радев, са отговорни едновременно за контрола на растящия непрекъснато огромен тежкотоварен трафик в цялата страна, работата на учебните центрове, на техническите пунктове. Радев смята, че многото задачи и малкият брой служители водят до формализъм и корупция. В същото време в тол системата има 700 души на терен, чиято задача е да следят дали имаме винетки и дали се събират тол таксите, отбеляза още Радев.

"Тоест приоритет е не толкова спазването на правилата за движение по пътищата и защитата на човешкия живот, а събирането на такси", обобщи премиерът настоящата ситуация.

"Въпреки пределната натовареност на служителите на МВР и Министерството на транспорта и съобщенията, държавата ще продължи с драстичните мерки спрямо убийците на пътя, но само личната отговорност може да гарантира безопасност", подчерта Радев.

"Продължаваме промяната" иска бетонни разделители

От "Продължаваме промяната" обявиха, че започват национална петиция с искане опасните метални разделителни мантинели по магистралите да бъдат заменени с бетонни разделители.

"Настояваме за проверка на техническото състояние на пътните обезопасителни системи по републиканската пътна мрежа", заяви депутатът Йордан Терзийски.

От формацията предлагат както краткосрочни, така и дългосрочни мерки. Сред тях са спешен анализ дали съществуващите мантинели отговарят на европейските стандарти и, ако не отговарят, ограничаване на движението и изпреварването на тежкотоварни автомобили в тези участъци.

Като средносрочна мярка от ПП предлагат постепенно изграждане на бетонни разделителни съоръжения по автомагистралите.

"Българските граждани плащат десетки милиони левове за пътища и пътна безопасност. Те трябва да получат сигурност, а не поредните трагедии", заяви Терзийски.

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"Демократична България" настоява за по-строги стандарти

Подкрепа за по-сериозни мерки дойде и от "Демократична България".

Според Ивайло Мирчев сериозен проблем представлява техническото състояние на част от тежкотоварните автомобили.

"Тировете карат с абсурдни гуми. Вижда им се цялата карантия, опасни са и се пукат в движение. Това застрашава всички участници в движението", заяви той.

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От ДБ настояват за спешен преглед на Наредбата за пътните обезопасителни системи, приета през 2024 г., така че да се разшири кръгът на допустимите ограничителни съоръжения и да се използват доказано ефективни системи, каквито се прилагат в държави като Германия и Нидерландия.

Според депутата Чило Попов трябва да бъде повишен и класът на устойчивост на разделителните системи, така че те да издържат при удари от тежкотоварни автомобили.

От парламентарната група предлагат и приемането на надпартийна декларация, с която Народното събрание да задължи институциите да изготвят конкретен план за действие за повишаване на пътната безопасност.

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ГЕРБ: Темата не трябва да се политизира

От ГЕРБ заявиха, че ще подкрепят всяка мярка, която реално може да намали тежките пътни инциденти.

"Това е изключително чувствителна тема за обществото и по нея трябва да се работи надпартийно. Не бива да се превръща в инструмент за политически атаки", коментира депутатът Мария Димитрова.

Народният представител Валери Лачовски посочи, че дебатът за разделителните съоръжения трябва да стъпи върху действащата нормативна уредба.

По думите му настоящата наредба, регулираща поставянето на ограничителни системи, е приета по време на управлението на министъра на регионалното развитие Андрей Цеков и в сегашния си вид не позволява масовото използване на бетонни разделители.

"Отворени сме за дебат и за промени, ако експертите докажат, че те ще доведат до по-голяма безопасност", заяви Лачовски.

Той обърна внимание и на тревожната статистика, според която през март, април и май броят на загиналите по пътищата е с около 25% по-висок спрямо същия период на предходната година.

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Темата остава във фокуса на институциите

Дебатът в парламента идва на фона на серия тежки катастрофи с участието на тежкотоварни автомобили, които отново поставиха под въпрос ефективността на съществуващите мерки за безопасност по магистралите.

Паралелно с парламентарните инициативи Министерството на регионалното развитие и благоустройството вече обяви, че ще направи експертен анализ на действащите стандарти за пътни обезопасителни системи. Очаква се след приключването му да стане ясно дали ще бъдат предложени промени в нормативната уредба и дали бетонните разделители ще намерят място в бъдещата политика за безопасност по българските магистрали.