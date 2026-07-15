България

Пътната безопасност обедини парламента: Партиите искат спешни мерки срещу „войната по пътищата“

Бетонни разделители, по-строг контрол над тировете и промени в стандартите за обезопасяване на магистралите са сред предложенията на политическите сили

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 15 юли 2026, 13:41
Огнен ад затвори пътя Асеновград - Кърджали, горят лозови масиви

Огнен ад затвори пътя Асеновград - Кърджали, горят лозови масиви
ГДБОП и Европол започнаха нов етап от операция „Кратос“ срещу онлайн пиратството

ГДБОП и Европол започнаха нов етап от операция „Кратос“ срещу онлайн пиратството
Шишков за бетонните мантинели: Решенията трябва да са експертни, а не политически

Шишков за бетонните мантинели: Решенията трябва да са експертни, а не политически
ГДБОП с нова акция в Бургас: Проверяват ВиК и обекти в региона

ГДБОП с нова акция в Бургас: Проверяват ВиК и обекти в региона
Освободиха след разпит областния управител на ДПС в Бургас Христо Широков

Освободиха след разпит областния управител на ДПС в Бургас Христо Широков
Счупиха стъклата на централния офис на ДПС в Благоевград

Счупиха стъклата на централния офис на ДПС в Благоевград
Радев: България извади трима души от 21-ия пакет санкции срещу Русия

Радев: България извади трима души от 21-ия пакет санкции срещу Русия
Синът на убит фотограф твърди, че е станал обект на проверки заради публичните си изяви

Синът на убит фотограф твърди, че е станал обект на проверки заради публичните си изяви

Т емата за пътната безопасност и необходимостта от спешни мерки срещу тежките катастрофи се превърна в един от основните акценти в работата на Народното събрание. След поредицата тежки инциденти през последните седмици представители на различни парламентарни групи призоваха за бързи законодателни и организационни промени, като заявиха, че борбата с т.нар. "война по пътищата" трябва да бъде национален приоритет.

Макар и с различни предложения, политическите сили демонстрираха готовност за общи действия с цел намаляване на жертвите по пътищата, предава DarikNews.bg.

ПП с петиция: Настоява за проверка и подмяна на мантинелите по магистралите

  • Премиерът призова: Шофирайте с отговорност и мисъл за себе си и близките си

"Почивният сезон е в разгара си, шофирайте с мисъл за себе си, за близките си, но с отговорност към всички". Този призив отправи премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание.

Министър-председателят увери, че правителството работи усилено за дълбока системна промяна в пътния сектор. По думите му по българските пътища има натрупани през годините проблеми, които няма как да се компенсират за два месеца. 

"Българските пътища са бойно поле, на което ежедневно загиват хора, заяви Радев. Няма как за два месеца да компенсираме дългите години на хаос, безхаберие, трупане на огромни системни проблеми", посочи той.

Радев открои като проблеми лошите пътища, безобразната кражба от асфалт, от мантинели, от труд, неефективната нормативна база и контрола, както и формалните курсове и изпити за шофьори. Според него има липса на правосъдие за "явните престъпления на пътя". Липсата на възпитание в семейството и в училище също беше посочена от премиера.

Според министър-председателя има сбъркани приоритети в сектора. Той даде пример с това, че в "Автомобилна администрация" има 124 души на терен, които, по думите на Радев, са отговорни едновременно за контрола на растящия непрекъснато огромен тежкотоварен трафик в цялата страна, работата на учебните центрове, на техническите пунктове. Радев смята, че многото задачи и малкият брой служители водят до формализъм и корупция. В същото време в тол системата има 700 души на терен, чиято задача е да следят дали имаме винетки и дали се събират тол таксите, отбеляза още Радев.

"Тоест приоритет е не толкова спазването на правилата за движение по пътищата и защитата на човешкия живот, а събирането на такси", обобщи премиерът настоящата ситуация.

"Въпреки пределната натовареност на служителите на МВР и Министерството на транспорта и съобщенията, държавата ще продължи с драстичните мерки спрямо убийците на пътя, но само личната отговорност може да гарантира безопасност", подчерта Радев.

  • "Продължаваме промяната" иска бетонни разделители

От "Продължаваме промяната" обявиха, че започват национална петиция с искане опасните метални разделителни мантинели по магистралите да бъдат заменени с бетонни разделители.

"Настояваме за проверка на техническото състояние на пътните обезопасителни системи по републиканската пътна мрежа", заяви депутатът Йордан Терзийски.

От формацията предлагат както краткосрочни, така и дългосрочни мерки. Сред тях са спешен анализ дали съществуващите мантинели отговарят на европейските стандарти и, ако не отговарят, ограничаване на движението и изпреварването на тежкотоварни автомобили в тези участъци.

Като средносрочна мярка от ПП предлагат постепенно изграждане на бетонни разделителни съоръжения по автомагистралите.

"Българските граждани плащат десетки милиони левове за пътища и пътна безопасност. Те трябва да получат сигурност, а не поредните трагедии", заяви Терзийски.

Шишков за бетонните мантинели: Решенията трябва да са експертни, а не политически

  • "Демократична България" настоява за по-строги стандарти

Подкрепа за по-сериозни мерки дойде и от "Демократична България".

Според Ивайло Мирчев сериозен проблем представлява техническото състояние на част от тежкотоварните автомобили.

"Тировете карат с абсурдни гуми. Вижда им се цялата карантия, опасни са и се пукат в движение. Това застрашава всички участници в движението", заяви той.

Демерджиев обеща обстойни проверки на всички опасни пътни участъци и състоянието на мантинелите

От ДБ настояват за спешен преглед на Наредбата за пътните обезопасителни системи, приета през 2024 г., така че да се разшири кръгът на допустимите ограничителни съоръжения и да се използват доказано ефективни системи, каквито се прилагат в държави като Германия и Нидерландия.

Според депутата Чило Попов трябва да бъде повишен и класът на устойчивост на разделителните системи, така че те да издържат при удари от тежкотоварни автомобили.

От парламентарната група предлагат и приемането на надпартийна декларация, с която Народното събрание да задължи институциите да изготвят конкретен план за действие за повишаване на пътната безопасност.

Анатомия на една предизвестена трагедия: За мантинелите и катастрофите в България

  • ГЕРБ: Темата не трябва да се политизира

От ГЕРБ заявиха, че ще подкрепят всяка мярка, която реално може да намали тежките пътни инциденти.

"Това е изключително чувствителна тема за обществото и по нея трябва да се работи надпартийно. Не бива да се превръща в инструмент за политически атаки", коментира депутатът Мария Димитрова.

Народният представител Валери Лачовски посочи, че дебатът за разделителните съоръжения трябва да стъпи върху действащата нормативна уредба.

По думите му настоящата наредба, регулираща поставянето на ограничителни системи, е приета по време на управлението на министъра на регионалното развитие Андрей Цеков и в сегашния си вид не позволява масовото използване на бетонни разделители.

"Отворени сме за дебат и за промени, ако експертите докажат, че те ще доведат до по-голяма безопасност", заяви Лачовски.

Той обърна внимание и на тревожната статистика, според която през март, април и май броят на загиналите по пътищата е с около 25% по-висок спрямо същия период на предходната година.

Кабинетът обсъжда нови мерки за пътна безопасност

  • Темата остава във фокуса на институциите

Дебатът в парламента идва на фона на серия тежки катастрофи с участието на тежкотоварни автомобили, които отново поставиха под въпрос ефективността на съществуващите мерки за безопасност по магистралите.

Паралелно с парламентарните инициативи Министерството на регионалното развитие и благоустройството вече обяви, че ще направи експертен анализ на действащите стандарти за пътни обезопасителни системи. Очаква се след приключването му да стане ясно дали ще бъдат предложени промени в нормативната уредба и дали бетонните разделители ще намерят място в бъдещата политика за безопасност по българските магистрали.

Редактор: Василена Василева
Източник: DarikNews.bg    
пътна безопасност катастрофи мантинели бетонни разделители Народно събрание тежкотоварни автомобили война по пътищата законодателни промени политически дебат мерки за безопасност
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Пускат Стоян Мавродиев под гаранция от 50 000 евро

Пускат Стоян Мавродиев под гаранция от 50 000 евро

САЩ току що удариха Иран

САЩ току що удариха Иран

Махат охраната на хижа „Петрохан“

Махат охраната на хижа „Петрохан“

Голо и само: 5-годишно момченце избяга от брутална къща на ужасите в САЩ

Голо и само: 5-годишно момченце избяга от брутална къща на ужасите в САЩ

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 2

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 2

dogsandcats.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 4 дни
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 4 дни
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 4 дни
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

На снимката е показан червен октопод под водата. Животното е с разперени пипала, които се виждат ясно на фона на морското дъно с камъни и водорасли. Октоподът има характерния оранжево-червен цвят и е заснет в естествената си среда.

Учени дадоха екстази на октоподи - ето какво се случи

Свят Преди 27 минути

Въпреки необичайния си мозък, тези интелигентни животни изглежда реагират на веществото по удивително сходен начин с хората

Момче или момиче? Дилън Спраус и Барбара Палвин разкриха пола на първото си бебе

Момче или момиче? Дилън Спраус и Барбара Палвин разкриха пола на първото си бебе

Любопитно Преди 47 минути

Дилън Спраус и супермоделът Барбара Палвин разкриха в подкаст пола на бъдещото си бебе. Актьорът сподели, че вече я наричат „principessa“ и няма търпение да бъде „татко на момиче“

Европейската комисия стартира шест пилотни проекта за преквалификация на работници от автомобилната индустрия, застрашени от загуба на работа.

България влиза в европейски проект за работници, застрашени от безработица

България Преди 1 час

Близо 1000 души от автомобилната индустрия ще получат обучение и възможност да преминат към професии с по-добри перспективи

При остро състояние пациентът може да посети всеки общопрактикуващ лекар с договор с НЗОК, дори да е в друг град.

В разгара на отпуските: за преглед при лекар в друг град не се плаща

България Преди 1 час

Пациентът дължи само потребителска такса, ако медикът има договор със здравната каса

Ако срещата между двамата лидери бъде потвърдена, тя ще бъде следващият важен контакт между Вашингтон и Тел Авив

Нетаняху заминава за САЩ, иска среща с Доналд Тръмп

Свят Преди 1 час

Израелският премиер ще разговаря с американски представители на фона на напрежението в Близкия изток и ключови решения за бъдещето на региона

Нина Добрев

Нина Добрев показа новото си гадже след раздялата с Шон Уайт

Любопитно Преди 1 час

Родната холивудска звезда Нина Добрев направи първата си публична изява с новото си гадже, австралийския модел Дъги Джоузеф, десет месеца след края на връзката си и годежа с олимпийския шампион по сноуборд Шон Уайт

На снимката е показан Гари Каспаров - легендарният световен шампион по шах и общественик. Той е облечен в тъмен костюм, бяла риза и шарена вратовръзка.

Каспаров предупреди: Путин може да разшири войната в Украйна и да провокира НАТО

Свят Преди 1 час

Руският опозиционер смята, че Москва няма намерение за мир и може да изпита реакцията на Алианса в Прибалтика

Психоза или евтин пиар? Джеймс Франко взриви мрежата с видеа на „извънземно“ в дома си

Психоза или евтин пиар? Джеймс Франко взриви мрежата с видеа на „извънземно“ в дома си

Любопитно Преди 2 часа

Холивудският актьор Джеймс Франко хвърли мрежата в недоумение с поредица от странни видеа. Той показа кадри на силует зад прозореца си, но феновете са убедени, че става въпрос за рекламен трик за нов филм

<p>Трима задържани при акция на ГДБОП за източване на средства в Якоруда</p>

Акция на ГДБОП в Якоруда: Трима са задържани по разследване на Европейската прокуратура

България Преди 2 часа

Разследва се схема за източване на средства по програма за временна заетост, щетите засега се оценяват на над 260 хил. лева

Пресконференция след срещата на върха на "Коалицията на желаещите" във Франция. На снимката: Германският канцлер Фридрих Мерц, украинският президент Володимир Зеленски, френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър

„Коалицията на желаещите“: Кои държави застават зад Украйна, каква е ролята на България и защо позицията на София предизвика дебат

Свят Преди 2 часа

Съюзът, който трябва да гарантира сигурността на Украйна след войната

Повод за проверката бяха действия на Зартова, свързани с образуването на прокурорска преписка в СРП през май 2023 г.

ВСС прекрати дисциплинарното производство срещу Невена Зартова

България Преди 2 часа

Прокурорската колегия не откри достатъчно данни за дисциплинарно нарушение или престъпление

БНБ участва в експертната и подготвителната работа по дигиталното евро, но България няма избран доставчик за пилотната фаза.

БНБ уточни ролята си в пилотния проект за дигиталното евро

Парите ни Преди 2 часа

България няма избран доставчик на платежни услуги, а централната банка остава в експертната и подготвителната работа

Тези средновековни решения за стрес и прегаряне могат да ни помогнат днес

Тези средновековни решения за стрес и прегаряне могат да ни помогнат днес

Любопитно Преди 2 часа

Ново историческо проучване разкрива, че бърнаутът и депресията не са модерни болести. Още през V век хората са страдали от емоционално изтощение, а методите на средновековните „терапевти“ са изненадващо близки до съвременната медицина

Иран публикува зловещ „списък за отмъщение“: Кои световни лидери влизат в него

Иран публикува зловещ „списък за отмъщение“: Кои световни лидери влизат в него

Свят Преди 2 часа

Президентът на Сърбия отправи и послание към Брюксел, призовавайки Европейския съюз да преразгледа политиката си за разширяване

Вучич: Ще се върна като премиер след предсрочните избори

Свят Преди 3 часа

Сръбският президент обяви, че вотът ще се проведе до началото на декември и призова ЕС да приеме Западните Балкани като общ пакет

<p>&quot;Живеем от заплата до заплата&quot;: Къде изчезват парите ни?</p>

Къде изчезват парите ни? Българско приложение помага да намерим отговора

България Преди 3 часа

Как се ражда EuroTracker - приложение, създадено от български софтуерен инженер без екип и инвестиции

Всичко от днес

От мрежата

10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

Нова любов за Нина Добрев? Актрисата бе заснета в прегръдките на модел

Edna.bg

Мис България Вероника Стефанова играе във „Фантомът на операта“

Edna.bg

Треньорът на ЦСКА 1948: Ще се борим да станем шампиони

Gong.bg

Проблем застигна ЦСКА 1948 преди старта на новия сезон

Gong.bg

Заловиха шофьор с 4,60 промила алкохол в София (СНИМКИ)

Nova.bg

50 000 евро гаранция за бившия изпълнителен директор на ББР Стоян Мавродиев

Nova.bg