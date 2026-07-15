Украйна и ЕС сключиха споразумение за сътрудничество за дронове

У крайна и Европейският съюз сключиха „споразумение за дронове“, което ще съчетае украинския опит с индустриалния капацитет на Европа за реализиране на съвместни проекти и разширяване на производството, обяви днес президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от „Ройтерс“.

„Трябва да обединим силите си“, каза Фон дер Лайен в реч в Киев, където е на посещение. Говорейки на церемонията по повод Деня на държавността, тя подчерта, че „това споразумение ще съчетае украинската изобретателност с промишления мащаб на Европа“.

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Украйна е сключила редица подобни споразумения с отделни държави, отбелязва Ройтерс. На срещата на върха на НАТО в Анкара миналата седмица президентът Володимир Зеленски подписа три такива договора, като заяви, че с тях общият им брой става девет.

Днешното споразумение обаче е първото, което обхваща държави и компании от целия ЕС.

„Знанията, които сте натрупали за работата с дронове и противодронови системи, са наистина уникални“, каза Фон дер Лайен, обръщайки се към Зеленски. „Трябва да се възползваме от тях заедно. Защото знаем какви заплахи стоят пред Европа в тази област – видяхме нахлувания и тревоги в много държави членки на ЕС“, добави тя.

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Фон дер Лайен посочи, че ЕС може да предложи на Украйна предимства като „огромен технологичен и промишлен капацитет“ и „безопасни и сигурни производствени обекти“.

Украйна изгради силно развита индустрия за производство на дронове, въпреки че разполагаше с ограничен опит в тази област, когато Русия нахлу в страната през февруари 2022 г.

Зеленски направи много посещения, за да насърчава сключването на сделки за дронове, особено в Близкия изток, където страните от Персийския залив проявяват силен интерес към украинския опит, за да противодействат на иранските удари.