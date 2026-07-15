ГДБОП и Европол започнаха нов етап от операция „Кратос“ срещу онлайн пиратството

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В София се проведе международна среща, която постави началото на следващия етап от операция „Кратос 3“ (Operation Kratos III) – мащабна инициатива срещу незаконното разпространение на телевизионно съдържание в интернет.

Операцията се ръководи от дирекция „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) в сътрудничество с Европол и с подкрепата на инициативата EMPACT Operational Action Plan on Intellectual Property Crime. Основната ѝ цел е да бъдат установени и неутрализирани престъпни мрежи, които извършват незаконно IP телевизионно разпространение и стрийминг в държавите от Европейския съюз и в трети страни.

По време на срещата представители на правоохранителните органи от различни държави обсъдиха резултатите от предходните етапи на операцията, обмениха информация и набелязаха бъдещи действия срещу организирани групи, занимаващи се с онлайн пиратство.

Онлайн пиратството – не само нарушение на авторски права

„България не прави изключение от световната тенденция. Навсякъде проблемът с пиратското съдържание е огромен, губят се работни места. Като цяло се генерират много средства, които се използват от престъпни групи“, заяви комисар Владислав Тодоров, началник на отдел в дирекция „Киберпрестъпност“ при ГДБОП, цитиран от NOVA.

По думите му незаконните стрийминг услуги често са свързани не само с нарушаване на авторски права, но и с допълнителни рискове за потребителите.

„Малко потребители вкъщи се замислят какъв софтуер използват и в какви сайтове влизат. Когато решим да ползваме подобен софтуер или незаконни платформи, можем да заразим устройствата си. Престъпните организации могат да достигнат до банковите ни акаунти, до чувствителна лична информация и данни“, предупреди Тодоров.

Резултатите от операция „Кратос“

До момента в рамките на съвместните действия са постигнати значителни резултати:

29 души са задържани;

9 организирани престъпни групи са неутрализирани;

над 27 000 незаконни стрийминг URL адреса са премахнати;

86 лица са установени като свързани с незаконната дейност;

148 претърсвания са извършени на различни адреси;

59 случая са предадени на съдебните органи;

72 наказателни разследвания продължават.

Установени са още 169 домейна, свързани с пиратски услуги, както и над 722 000 обекта, нарушаващи авторски права.

Международен удар срещу пиратските мрежи

Операция „Кратос“ е резултат от координирани действия между правоохранителни органи от Европа, международни партньори и представители на частния сектор.

Благодарение на обмена на информация са идентифицирани хиляди нови ресурси, използвани за незаконно разпространение на съдържание – 4370 домейна, свързани с пиратски дейности, 18 331 IP адреса, асоциирани с нелегални услуги, както и стотици хиляди URL адреси, предложени за блокиране или премахване.

Европейските служби подчертават, че борбата с онлайн пиратството остава сред основните приоритети, тъй като зад незаконните платформи често стоят добре организирани престъпни структури, които използват приходите си за финансиране на друга престъпна дейност.