Спасиха български граждани, жертви на домашно насилие в Германия и Румъния

П рез уикенда на телефон 112 постъпиха трансгранични сигнали за домашно насилие над български граждани от Германия и Румъния.

Все повече сигнали до 112 от близки на българи, пострадали в чужбина

Бързата координация между европейските системи 112 им съдейства с посещение на полицейски екипи и задържане на агресорите.

Честа практика е български граждани, пребиваващи в европейска държава и невладеещи езика, в кризисна ситуация да търсят помощ от националната ни система 112 чрез свои близки в България.

Според изследване на Евробарометър най-информирани за тел. 112 и националните спешни телефонни номера в ЕС са гражданите на България

Разрешаването на редица тежки случаи е факт благодарение на добрата координация между нашата и европейските системи 112.