България

Пожарникари спасиха бебе от блокиран асансьор в Бургас

Вратата на асансьора се е затворила внезапно, а детето е останало само

Николай Киров Николай Киров

15 юли 2026, 18:35
Пожарникари спасиха бебе от блокиран асансьор в Бургас
Източник: Thinkstock/Guliver

С пасиха бебе, блокирано в асансьор на жилищна кооперация в бургаския квартал „Възраждане“ след получен сигнал на телефон 112 в 9:00 ч. сутринта, съобщиха от МВР.

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Вратата на асансьора се е затворила внезапно, а детето е останало само. След опитите на майката да отблокира вратата и да се свърже с асансьорен екип, тя търси помощ на телефон 112.

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След 11 минути детето е изведено невредимо, след координационни действия на Районен център 112 Бургас и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Сияна Димитрова    
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