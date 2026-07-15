Пожарникари спасиха бебе от блокиран асансьор в Бургас

С пасиха бебе, блокирано в асансьор на жилищна кооперация в бургаския квартал „Възраждане“ след получен сигнал на телефон 112 в 9:00 ч. сутринта, съобщиха от МВР.

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Вратата на асансьора се е затворила внезапно, а детето е останало само. След опитите на майката да отблокира вратата и да се свърже с асансьорен екип, тя търси помощ на телефон 112.

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След 11 минути детето е изведено невредимо, след координационни действия на Районен център 112 Бургас и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.