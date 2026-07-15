ВСС отложи дисциплинарното производство срещу Емилия Русинова

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З а втори път Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отлага произнасянето по дисциплинарното производство срещу и.ф. административен ръководител на Софийската градска прокуратура (СГП) Емилия Русинова, съобщи пред БТА говорителят на колегията Калина Чапкънова.

Този път причината беше липса на кворум. Двама от членовете на дисциплинарния състав са си направили отвод и тъй като днес има други членове на колегията, които са отпуск, няма как да бъдат запълнени тези две места.

Започва дисциплинарното дело срещу Емилия Русинова

Бившият служебен правосъден министър Андрей Янкулов съобщи през април, че е внесено предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова.

Аргументите са свързани с преминаването на границата на страната два пъти с бившия следовател Петьо Петров, по прякор Еврото, и Кристиян Христов, по времето, в което случаят „Осемте джуджета“ вече е публично известен. Тогава вече има и информация за образувани преписки за изясняване на фактологията по случая, добави Янкулов.

Ключов елемент в мотивите на министъра беше фактът, че пътуванията са се случили в период, когато аферата вече е била публично известна и по нея са били образувани проверки за изясняване на обстоятелствата.

Прокурорската колегия на ВСС решава дали временно да отстрани Емилия Русинова

В отговор на предложението, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) предприе следващата процедурна стъпка и образува дисциплинарно производство. С развитието на казуса, настоящият правосъден министър Николай Найденов внесе и второ искане – за временното отстраняване на Емилия Русинова от длъжност.

Официалният аргумент беше, че заеманият от нея пост ѝ дава възможност да повлияе на прокурори и следователи и така да възпрепятства обективното събиране на доказателства по случая. Прокурорската колегия обаче отложи разглеждането на искането за отстраняване, за да гарантира на Русинова правото на защита.

Първото заседание по самото дисциплинарно дело също беше предшествано от коментари на членове на ВСС, че производството едва ли ще приключи в кратки срокове поради активната кореспонденция между страните и необходимостта от събиране на всички доказателства.