Свят

ЕС ще връща мъжете на Украйна

Новото ограничение ще се прилага само за бъдещи кандидати за временна закрила

Николай Киров Николай Киров

15 юли 2026, 22:38
ЕС ще връща мъжете на Украйна
Източник: iStock/GettyImages

С ъветът на ЕС съобщи, че днес е постигнал съгласие за удължаване на временната закрила за украинските бежанци до март 2028 г., но само за жените, децата и за мъжете, които са изпълнили военните си задължения в тяхната родина.

Новото ограничение ще се прилага само за бъдещи кандидати за временна закрила от Украйна и няма да важи за онези, които вече са получили статут. Бежанците ще трябва занапред да докажат, че изпълняват военните си задължения и са напуснали своята страна законно, например с показването на изходна виза в паспортите. ЕС ще изисква доказателство, че търсещите за убежище са изпълнили, или са освободени от военни задължения.

ЕС може да ограничи защитата на украинските бежанци

В съобщението се отбелязва, че след началото на руското военно нападение срещу Украйна през 2022 г. е предоставил временна закрила на над 4 милиона украинци. Бежанците от Украйна получиха временно право на пребиваване, достъп до пазара на труда и до жилище, здравна помощ и образование.

Съветът на ЕС ще приеме официалното решение за промените в следващите седмици.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Желязков    
ЕС украински бежанци Съвет на ЕС
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Европейската прокуратура наказа дисциплинарно българския европрокурор

Европейската прокуратура наказа дисциплинарно българския европрокурор

Скандалът с подарения самолет на Тръмп ескалира

Скандалът с подарения самолет на Тръмп ескалира

Инцидент с електрическа тротинетка в „Западен парк“, пострада момче

Инцидент с електрическа тротинетка в „Западен парк“, пострада момче

Студентската листа изпреварва партията на Вучич в Сърбия

Студентската листа изпреварва партията на Вучич в Сърбия

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Защо кучето ми се задъхва толкова много?

Защо кучето ми се задъхва толкова много?

dogsandcats.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 4 дни
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 4 дни
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 4 дни
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зеленски подкрепи Корецки за премиер на Украйна

Зеленски подкрепи Корецки за премиер на Украйна

Свят Преди 1 час

Зеленски уволни министър-председателя Юлия Свириденко тази седмица

Спасиха български граждани, жертви на домашно насилие в Германия и Румъния

Спасиха български граждани, жертви на домашно насилие в Германия и Румъния

Свят Преди 2 часа

Разрешаването на редица тежки случаи е факт благодарение на добрата координация между нашата и европейските системи 112

Започна делото за източването на над 3,3 млн. лв. от театрите в Смолян и Разград

Започна делото за източването на над 3,3 млн. лв. от театрите в Смолян и Разград

България Преди 3 часа

Съдът отхвърли искането към делото да бъде конституиран граждански иск

ВСС отложи дисциплинарното производство срещу Емилия Русинова

ВСС отложи дисциплинарното производство срещу Емилия Русинова

България Преди 3 часа

Този път причината беше липса на кворум

Медици протестираха в София с искане за по-високи заплати

Медици протестираха в София с искане за по-високи заплати

България Преди 3 часа

Трета поредна година не се предвижда увеличение на възнагражденията на работещите в държавните и общински болници

Протестиращите студенти и ректорът на НАТФИЗ не се разбраха

Протестиращите студенти и ректорът на НАТФИЗ не се разбраха

България Преди 4 часа

Дачев посочи, че днес не е очаквал конструктивен диалог с протестиращите студенти

СЗО предупреди: ИИ в здравеопазването изпреварва правилата

СЗО предупреди: ИИ в здравеопазването изпреварва правилата

Свят Преди 4 часа

СЗО отчита сериозни пропуски в подготовката на системите

Пожарникари спасиха бебе от блокиран асансьор в Бургас

Пожарникари спасиха бебе от блокиран асансьор в Бургас

България Преди 4 часа

Вратата на асансьора се е затворила внезапно, а детето е останало само

Украйна и ЕС сключиха споразумение за сътрудничество за дронове

Украйна и ЕС сключиха споразумение за сътрудничество за дронове

Свят Преди 4 часа

Фон дер Лайен: Трябва да обединим силите си

Почина легендарният треньор по гребане Емил Нейков

Почина легендарният треньор по гребане Емил Нейков

България Преди 4 часа

Той е дългогодишен треньор на националните отбори за жени

Иън Сомерхолдър разкри скандалната причина да избяга от Холивуд и да стане фермер

Иън Сомерхолдър разкри скандалната причина да избяга от Холивуд и да стане фермер

Любопитно Преди 5 часа

Секссимволът от „Дневниците на вампира“ Иън Сомерхолдър разкри истинската, шокираща причина да напусне Холивуд завинаги. Актьорът сподели за жестокия сблъсък с шефовете на Netflix, който го е пратил в болница и го е отказал от снимачната площадка

Защо Зеленски иска ново правителство

Защо Зеленски иска ново правителство

Свят Преди 5 часа

Украинската министър-председателка Юлия Свириденко си отива след по-малко от година на поста

Марин льо Пен и Еманюел Макрон

Партията на Макрон заведе дело срещу Льо Пен

Свят Преди 6 часа

Центристката формация „Ренесанс“ твърди, че кандидатката на „Национален сбор“ е използвала името ѝ в предизборната си кампания, за да създаде объркване сред избирателите

И. Ф. главният прокурор предложи освобождаването на шефа на Апелативната прокуратура в Пловдив

И. Ф. главният прокурор предложи освобождаването на шефа на Апелативната прокуратура в Пловдив

България Преди 6 часа

Прокурор Тихомир Стоев е апелативен прокурор на Пловдив от декември 2025 г.

Личният телефон стана част от служебния живот. Хакерите го знаят

Личният телефон стана част от служебния живот. Хакерите го знаят

Любопитно Преди 6 часа

Промишленото производство на България устойчиво пада

Промишленото производство на България устойчиво пада

България Преди 6 часа

Българското промишлено производство се е свило с 4,7 на сто на годишна база през май

Всичко от днес

От мрежата

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg

Най-популярните имена за кучета, вдъхновени от сериала „Бриджъртън“

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

NOVA LAB Грижа: Отслабваме ли наистина с кафе, цигара и шоколад?

Edna.bg

Юлиан Вергов на 56: ролите, успехите и малко известни факти за актьора

Edna.bg

Гьоко Хаджиевски: Спартак Варна е по-силен от миналия сезон, но не трябва да се мислим за велики

Gong.bg

Перфектен терен и фенска подкрепа очакват ЦСКА в Дери

Gong.bg

Англия срещу Аржентина: Историческо съперничество решава втория финалист на Мондиала

Nova.bg

Откриха над килограм кокаин в стомаха на пътник на летище в Кипър

Nova.bg